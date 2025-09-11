Metis (METIS) realiojo laiko kaina yra $ 15.72. Per pastarąsias 24 valandas METIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.28 iki aukščiausios $ 15.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METIS kaina yra $ 322.9957981463216, o žemiausia – $ 3.29299133.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METIS per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Metis (METIS) rinkos informacija
$ 103.06M
$ 641.16K
$ 157.20M
6.56M
10,000,000
10,000,000
65.55%
ETH
Dabartinė Metis rinkos kapitalizacija yra $ 103.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 641.16K. METIS apyvartoje yra 6.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 157.20M
Metis (METIS) kainos istorija USD
Stebėkite Metis kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0689
+0.44%
30 dienų
$ -1.79
-10.23%
60 dienų
$ -1.59
-9.19%
90 dienų
$ -0.19
-1.20%
Metis kainos pokytis šiandien
Šiandien METIS užfiksuotas $ +0.0689 (+0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Metis 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.79 (-10.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Metis 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METIS rodiklis pasikeitė $ -1.59 (-9.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Metis 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.19 (-1.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metis (METIS) pokyčius?
Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.
Metis kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Metis (METIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metis (METIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metis prognozes.
Supratimas apie Metis (METIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METISišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Metis (METIS)
