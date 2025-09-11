Daugiau apie METIS

Metis kaina(METIS)

1 METIS į USD – tiesioginė kaina:

$15.72
+0.44%1D
Metis (METIS) kainos grafikas realiu laiku
Metis (METIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 15.28
24 val. žemiausia
$ 15.9
24 val. aukščiausia

$ 15.28
$ 15.9
$ 322.9957981463216
$ 3.29299133
+0.70%

+0.44%

+5.71%

+5.71%

Metis (METIS) realiojo laiko kaina yra $ 15.72. Per pastarąsias 24 valandas METIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.28 iki aukščiausios $ 15.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METIS kaina yra $ 322.9957981463216, o žemiausia – $ 3.29299133.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METIS per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metis (METIS) rinkos informacija

No.369

$ 103.06M
$ 641.16K
$ 157.20M
6.56M
10,000,000
10,000,000
65.55%

ETH

Dabartinė Metis rinkos kapitalizacija yra $ 103.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 641.16K. METIS apyvartoje yra 6.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 157.20M

Metis (METIS) kainos istorija USD

Stebėkite Metis kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0689+0.44%
30 dienų$ -1.79-10.23%
60 dienų$ -1.59-9.19%
90 dienų$ -0.19-1.20%
Metis kainos pokytis šiandien

Šiandien METIS užfiksuotas $ +0.0689 (+0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Metis 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.79 (-10.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Metis 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METIS rodiklis pasikeitė $ -1.59 (-9.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Metis 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.19 (-1.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metis (METIS) pokyčius?

Peržiūrėkite Metis kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metis investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti METISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Metis mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metis, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Metis kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metis (METIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metis (METIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metis prognozes.

Peržiūrėkite Metis kainos prognozę dabar!

Metis (METIS) Tokenomika

Supratimas apie Metis (METIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Metis (METIS)

Ieškote, kaip nusipirkti Metis? Viskas paprasta ir patogu! Metis lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

METIS į vietos valiutas

1 Metis(METIS) į VND
413,671.8
1 Metis(METIS) į AUD
A$23.7372
1 Metis(METIS) į GBP
11.4756
1 Metis(METIS) į EUR
13.362
1 Metis(METIS) į USD
$15.72
1 Metis(METIS) į MYR
RM66.3384
1 Metis(METIS) į TRY
649.0788
1 Metis(METIS) į JPY
¥2,310.84
1 Metis(METIS) į ARS
ARS$22,393.14
1 Metis(METIS) į RUB
1,328.34
1 Metis(METIS) į INR
1,387.7616
1 Metis(METIS) į IDR
Rp257,704.8768
1 Metis(METIS) į KRW
21,894.03
1 Metis(METIS) į PHP
899.8128
1 Metis(METIS) į EGP
￡E.757.0752
1 Metis(METIS) į BRL
R$84.888
1 Metis(METIS) į CAD
C$21.6936
1 Metis(METIS) į BDT
1,914.696
1 Metis(METIS) į NGN
23,710.3188
1 Metis(METIS) į COP
$61,646.9232
1 Metis(METIS) į ZAR
R.275.2572
1 Metis(METIS) į UAH
648.9216
1 Metis(METIS) į VES
Bs2,452.32
1 Metis(METIS) į CLP
$15,106.92
1 Metis(METIS) į PKR
Rs4,464.6372
1 Metis(METIS) į KZT
8,474.3376
1 Metis(METIS) į THB
฿499.896
1 Metis(METIS) į TWD
NT$477.4164
1 Metis(METIS) į AED
د.إ57.6924
1 Metis(METIS) į CHF
Fr12.4188
1 Metis(METIS) į HKD
HK$122.3016
1 Metis(METIS) į AMD
֏6,006.7692
1 Metis(METIS) į MAD
.د.م141.9516
1 Metis(METIS) į MXN
$292.5492
1 Metis(METIS) į SAR
ريال58.95
1 Metis(METIS) į PLN
57.378
1 Metis(METIS) į RON
лв68.2248
1 Metis(METIS) į SEK
kr147.1392
1 Metis(METIS) į BGN
лв26.2524
1 Metis(METIS) į HUF
Ft5,291.0376
1 Metis(METIS) į CZK
328.3908
1 Metis(METIS) į KWD
د.ك4.7946
1 Metis(METIS) į ILS
52.1904
1 Metis(METIS) į AOA
Kz14,329.8804
1 Metis(METIS) į BHD
.د.ب5.91072
1 Metis(METIS) į BMD
$15.72
1 Metis(METIS) į DKK
kr100.2936
1 Metis(METIS) į HNL
L412.0212
1 Metis(METIS) į MUR
716.2032
1 Metis(METIS) į NAD
$276.3576
1 Metis(METIS) į NOK
kr156.414
1 Metis(METIS) į NZD
$26.4096
1 Metis(METIS) į PAB
B/.15.72
1 Metis(METIS) į PGK
K66.6528
1 Metis(METIS) į QAR
ر.ق57.2208
1 Metis(METIS) į RSD
дин.1,575.7728

Metis išteklius

Išsamesnei Metis analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Metis svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metis

Kiek Metis(METIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė METIS kaina USD valiuta yra 15.72USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė METIS į USD kaina?
Dabartinė METIS kaina USD valiuta yra $ 15.72. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metis rinkos kapitalizacija?
METIS rinkos kapitalizacija yra $ 103.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra METIS apyvartoje?
METIS apyvartoje yra 6.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) METIS kaina?
METIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 322.9957981463216USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) METIS kaina?
METIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.29299133USD.
Kokia yra METIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis METIS yra $ 641.16KUSD.
Ar METIS kaina šiais metais kils?
METIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite METIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Metis (METIS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
