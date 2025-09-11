Daugiau apie MEER

1 MEER į USD – tiesioginė kaina:

$0.003758
$0.003758$0.003758
-1.49%1D
USD
Qitmeer Network (MEER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:08(UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24 val. žemiausia
$ 0.003819
$ 0.003819$ 0.003819
24 val. aukščiausia

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

$ 0.003819
$ 0.003819$ 0.003819

$ 0.2967588641864074
$ 0.2967588641864074$ 0.2967588641864074

$ 0.002546071135921058
$ 0.002546071135921058$ 0.002546071135921058

-0.08%

-1.49%

+6.21%

+6.21%

Qitmeer Network (MEER) realiojo laiko kaina yra $ 0.003758. Per pastarąsias 24 valandas MEER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0034 iki aukščiausios $ 0.003819 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEER kaina yra $ 0.2967588641864074, o žemiausia – $ 0.002546071135921058.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEER per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Qitmeer Network (MEER) rinkos informacija

No.6875

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.28K
$ 66.28K$ 66.28K

$ 790.08K
$ 790.08K$ 790.08K

0.00
0.00 0.00

210,240,000
210,240,000 210,240,000

101,934,552.26612261
101,934,552.26612261 101,934,552.26612261

0.00%

MEER

Dabartinė Qitmeer Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.28K. MEER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 101934552.26612261. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 790.08K

Qitmeer Network (MEER) kainos istorija USD

Stebėkite Qitmeer Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00005684-1.49%
30 dienų$ +0.000343+10.04%
60 dienų$ +0.000521+16.09%
90 dienų$ +0.000676+21.93%
Qitmeer Network kainos pokytis šiandien

Šiandien MEER užfiksuotas $ -0.00005684 (-1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Qitmeer Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000343 (+10.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Qitmeer Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEER rodiklis pasikeitė $ +0.000521 (+16.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Qitmeer Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000676 (+21.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Qitmeer Network (MEER) pokyčius?

Peržiūrėkite Qitmeer Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Qitmeer Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Qitmeer Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Qitmeer Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Qitmeer Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Qitmeer Network (MEER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Qitmeer Network (MEER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Qitmeer Network prognozes.

Peržiūrėkite Qitmeer Network kainos prognozę dabar!

Qitmeer Network (MEER) Tokenomika

Supratimas apie Qitmeer Network (MEER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Qitmeer Network (MEER)

Ieškote, kaip nusipirkti Qitmeer Network? Viskas paprasta ir patogu! Qitmeer Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MEER į vietos valiutas

1 Qitmeer Network(MEER) į VND
98.89177
1 Qitmeer Network(MEER) į AUD
A$0.00567458
1 Qitmeer Network(MEER) į GBP
0.00274334
1 Qitmeer Network(MEER) į EUR
0.0031943
1 Qitmeer Network(MEER) į USD
$0.003758
1 Qitmeer Network(MEER) į MYR
RM0.01585876
1 Qitmeer Network(MEER) į TRY
0.15513024
1 Qitmeer Network(MEER) į JPY
¥0.552426
1 Qitmeer Network(MEER) į ARS
ARS$5.353271
1 Qitmeer Network(MEER) į RUB
0.317551
1 Qitmeer Network(MEER) į INR
0.33115496
1 Qitmeer Network(MEER) į IDR
Rp61.60654752
1 Qitmeer Network(MEER) į KRW
5.22670156
1 Qitmeer Network(MEER) į PHP
0.21499518
1 Qitmeer Network(MEER) į EGP
￡E.0.1807598
1 Qitmeer Network(MEER) į BRL
R$0.0202932
1 Qitmeer Network(MEER) į CAD
C$0.00518604
1 Qitmeer Network(MEER) į BDT
0.4577244
1 Qitmeer Network(MEER) į NGN
5.66815382
1 Qitmeer Network(MEER) į COP
$14.73722248
1 Qitmeer Network(MEER) į ZAR
R.0.06572742
1 Qitmeer Network(MEER) į UAH
0.15513024
1 Qitmeer Network(MEER) į VES
Bs0.586248
1 Qitmeer Network(MEER) į CLP
$3.611438
1 Qitmeer Network(MEER) į PKR
Rs1.06730958
1 Qitmeer Network(MEER) į KZT
2.02586264
1 Qitmeer Network(MEER) į THB
฿0.11946682
1 Qitmeer Network(MEER) į TWD
NT$0.1140553
1 Qitmeer Network(MEER) į AED
د.إ0.01379186
1 Qitmeer Network(MEER) į CHF
Fr0.00296882
1 Qitmeer Network(MEER) į HKD
HK$0.02923724
1 Qitmeer Network(MEER) į AMD
֏1.43596938
1 Qitmeer Network(MEER) į MAD
.د.م0.03393474
1 Qitmeer Network(MEER) į MXN
$0.06986122
1 Qitmeer Network(MEER) į SAR
ريال0.0140925
1 Qitmeer Network(MEER) į PLN
0.01367912
1 Qitmeer Network(MEER) į RON
лв0.01627214
1 Qitmeer Network(MEER) į SEK
kr0.0351373
1 Qitmeer Network(MEER) į BGN
лв0.00627586
1 Qitmeer Network(MEER) į HUF
Ft1.26276316
1 Qitmeer Network(MEER) į CZK
0.07839188
1 Qitmeer Network(MEER) į KWD
د.ك0.00114619
1 Qitmeer Network(MEER) į ILS
0.01247656
1 Qitmeer Network(MEER) į AOA
Kz3.43823178
1 Qitmeer Network(MEER) į BHD
.د.ب0.001416766
1 Qitmeer Network(MEER) į BMD
$0.003758
1 Qitmeer Network(MEER) į DKK
kr0.02397604
1 Qitmeer Network(MEER) į HNL
L0.09849718
1 Qitmeer Network(MEER) į MUR
0.170989
1 Qitmeer Network(MEER) į NAD
$0.06606564
1 Qitmeer Network(MEER) į NOK
kr0.03731694
1 Qitmeer Network(MEER) į NZD
$0.00631344
1 Qitmeer Network(MEER) į PAB
B/.0.003758
1 Qitmeer Network(MEER) į PGK
K0.01593392
1 Qitmeer Network(MEER) į QAR
ر.ق0.01367912
1 Qitmeer Network(MEER) į RSD
дин.0.3763637

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Qitmeer Network

Kiek Qitmeer Network(MEER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEER kaina USD valiuta yra 0.003758USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEER į USD kaina?
Dabartinė MEER kaina USD valiuta yra $ 0.003758. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Qitmeer Network rinkos kapitalizacija?
MEER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEER apyvartoje?
MEER apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEER kaina?
MEER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2967588641864074USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEER kaina?
MEER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002546071135921058USD.
Kokia yra MEER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEER yra $ 66.28KUSD.
Ar MEER kaina šiais metais kils?
MEER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:08(UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

