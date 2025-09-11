Medieval Empires (MEE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00535. Per pastarąsias 24 valandas MEE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005152 iki aukščiausios $ 0.00549 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEE kaina yra $ 0.03192242320977911, o žemiausia – $ 0.002420084060039796.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEE per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Medieval Empires (MEE) rinkos informacija
Dabartinė Medieval Empires rinkos kapitalizacija yra $ 2.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 70.10K. MEE apyvartoje yra 559.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 2645854170.858009. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.16M
Medieval Empires (MEE) kainos istorija USD
Stebėkite Medieval Empires kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001879
-0.35%
30 dienų
$ -0.001692
-24.03%
60 dienų
$ +0.002525
+89.38%
90 dienų
$ +0.00241
+81.97%
Medieval Empires kainos pokytis šiandien
Šiandien MEE užfiksuotas $ -0.00001879 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Medieval Empires 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001692 (-24.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Medieval Empires 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEE rodiklis pasikeitė $ +0.002525 (+89.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Medieval Empires 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00241 (+81.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.
