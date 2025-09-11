McDull (MCDULL) realiojo laiko kaina yra $ 0.000004078. Per pastarąsias 24 valandas MCDULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000004006 iki aukščiausios $ 0.000004138 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCDULL kaina yra $ 0.000015816665141827, o žemiausia – $ 0.000002415529445112.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCDULL per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
McDull (MCDULL) rinkos informacija
No.752
$ 30.81M
$ 30.81M$ 30.81M
$ 56.78K
$ 56.78K$ 56.78K
$ 36.25M
$ 36.25M$ 36.25M
7.56T
7.56T 7.56T
8,888,888,888,888
8,888,888,888,888 8,888,888,888,888
8,888,888,888,888
8,888,888,888,888 8,888,888,888,888
84.99%
SOL
Dabartinė McDull rinkos kapitalizacija yra $ 30.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.78K. MCDULL apyvartoje yra 7.56T vienetų, o bendras kiekis siekia 8888888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.25M
McDull (MCDULL) kainos istorija USD
Stebėkite McDull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000082
+0.02%
30 dienų
$ +0.000000846
+26.17%
60 dienų
$ +0.000000909
+28.68%
90 dienų
$ +0.000000747
+22.42%
McDull kainos pokytis šiandien
Šiandien MCDULL užfiksuotas $ +0.00000000082 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
McDull 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000000846 (+26.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
McDull 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCDULL rodiklis pasikeitė $ +0.000000909 (+28.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
McDull 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000747 (+22.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir McDull (MCDULL) pokyčius?
McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.
McDull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų McDull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti McDull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
McDull kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos McDull (MCDULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų McDull (MCDULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes McDull prognozes.
Supratimas apie McDull (MCDULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCDULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti McDull (MCDULL)
Ieškote, kaip nusipirkti McDull? Viskas paprasta ir patogu! McDull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.