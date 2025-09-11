Moviebloc (MBL) realiojo laiko kaina yra $ 0.002209. Per pastarąsias 24 valandas MBL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002187 iki aukščiausios $ 0.002217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBL kaina yra $ 0.04599472, o žemiausia – $ 0.000767721148402.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBL per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moviebloc (MBL) rinkos informacija
No.641
$ 41.50M
$ 41.50M$ 41.50M
$ 500.83K
$ 500.83K$ 500.83K
$ 66.27M
$ 66.27M$ 66.27M
18.79B
18.79B 18.79B
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
62.62%
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012
ONT
Dabartinė Moviebloc rinkos kapitalizacija yra $ 41.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 500.83K. MBL apyvartoje yra 18.79B vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.27M
Moviebloc (MBL) kainos istorija USD
Stebėkite Moviebloc kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000088
+0.04%
30 dienų
$ -0.00006
-2.65%
60 dienų
$ -0.000214
-8.84%
90 dienų
$ +0.000025
+1.14%
Moviebloc kainos pokytis šiandien
Šiandien MBL užfiksuotas $ +0.00000088 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moviebloc 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00006 (-2.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moviebloc 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBL rodiklis pasikeitė $ -0.000214 (-8.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moviebloc 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000025 (+1.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moviebloc (MBL) pokyčius?
【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.
Moviebloc galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moviebloc investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MBLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moviebloc mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moviebloc, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Moviebloc kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moviebloc (MBL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moviebloc (MBL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moviebloc prognozes.
Supratimas apie Moviebloc (MBL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Moviebloc (MBL)
Ieškote, kaip nusipirkti Moviebloc? Viskas paprasta ir patogu! Moviebloc lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.