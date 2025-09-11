catwifmask (MASKSOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.007322. Per pastarąsias 24 valandas MASKSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006736 iki aukščiausios $ 0.008211 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MASKSOL kaina yra $ 0.021338215673913336, o žemiausia – $ 0.004530114501800171.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MASKSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – -10.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
catwifmask (MASKSOL) rinkos informacija
Dabartinė catwifmask rinkos kapitalizacija yra $ 7.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.25K. MASKSOL apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999771729. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.32M
catwifmask (MASKSOL) kainos istorija USD
Stebėkite catwifmask kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00085444
-10.45%
30 dienų
$ -0.003719
-33.69%
60 dienų
$ -0.000554
-7.04%
90 dienų
$ -0.010411
-58.71%
catwifmask kainos pokytis šiandien
Šiandien MASKSOL užfiksuotas $ -0.00085444 (-10.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
catwifmask 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003719 (-33.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
catwifmask 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MASKSOL rodiklis pasikeitė $ -0.000554 (-7.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
catwifmask 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.010411 (-58.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir catwifmask (MASKSOL) pokyčius?
Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars.
catwifmask galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų catwifmask investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti catwifmask, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
catwifmask kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos catwifmask (MASKSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų catwifmask (MASKSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes catwifmask prognozes.
Supratimas apie catwifmask (MASKSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MASKSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti catwifmask (MASKSOL)
Ieškote, kaip nusipirkti catwifmask? Viskas paprasta ir patogu! catwifmask lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.