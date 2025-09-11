Daugiau apie MARS

MARS Kainos informacija

MARS Baltoji knyga

MARS Oficiali svetainė

MARS Tokenomika

MARS Kainų prognozė

MARS Istorija

MARS pirkimo vadovas

MARSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MARS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MetaMars logotipas

MetaMars kaina(MARS)

1 MARS į USD – tiesioginė kaina:

$0.001949
$0.001949$0.001949
-11.32%1D
USD
MetaMars (MARS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:29:09(UTC+8)

MetaMars (MARS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001302
$ 0.001302$ 0.001302
24 val. žemiausia
$ 0.002485
$ 0.002485$ 0.002485
24 val. aukščiausia

$ 0.001302
$ 0.001302$ 0.001302

$ 0.002485
$ 0.002485$ 0.002485

$ 1.863767086735085
$ 1.863767086735085$ 1.863767086735085

$ 0.001860247579029877
$ 0.001860247579029877$ 0.001860247579029877

0.00%

-11.32%

-68.57%

-68.57%

MetaMars (MARS) realiojo laiko kaina yra $ 0.001949. Per pastarąsias 24 valandas MARS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001302 iki aukščiausios $ 0.002485 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MARS kaina yra $ 1.863767086735085, o žemiausia – $ 0.001860247579029877.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MARS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -11.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -68.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MetaMars (MARS) rinkos informacija

No.4131

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 582.04
$ 582.04$ 582.04

$ 506.74K
$ 506.74K$ 506.74K

0.00
0.00 0.00

260,000,000
260,000,000 260,000,000

260,000,000
260,000,000 260,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė MetaMars rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 582.04. MARS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 260000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 506.74K

MetaMars (MARS) kainos istorija USD

Stebėkite MetaMars kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00024879-11.32%
30 dienų$ -0.034091-94.60%
60 dienų$ -0.287831-99.33%
90 dienų$ -0.373231-99.49%
MetaMars kainos pokytis šiandien

Šiandien MARS užfiksuotas $ -0.00024879 (-11.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MetaMars 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.034091 (-94.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MetaMars 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MARS rodiklis pasikeitė $ -0.287831 (-99.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MetaMars 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.373231 (-99.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MetaMars (MARS) pokyčius?

Peržiūrėkite MetaMars kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MetaMars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MetaMars investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MARSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MetaMars mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MetaMars, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MetaMars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MetaMars (MARS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaMars (MARS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaMars prognozes.

Peržiūrėkite MetaMars kainos prognozę dabar!

MetaMars (MARS) Tokenomika

Supratimas apie MetaMars (MARS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MARSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MetaMars (MARS)

Ieškote, kaip nusipirkti MetaMars? Viskas paprasta ir patogu! MetaMars lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MARS į vietos valiutas

1 MetaMars(MARS) į VND
51.287935
1 MetaMars(MARS) į AUD
A$0.00294299
1 MetaMars(MARS) į GBP
0.00142277
1 MetaMars(MARS) į EUR
0.00165665
1 MetaMars(MARS) į USD
$0.001949
1 MetaMars(MARS) į MYR
RM0.00822478
1 MetaMars(MARS) į TRY
0.08045472
1 MetaMars(MARS) į JPY
¥0.286503
1 MetaMars(MARS) į ARS
ARS$2.7763505
1 MetaMars(MARS) į RUB
0.1646905
1 MetaMars(MARS) į INR
0.17174588
1 MetaMars(MARS) į IDR
Rp31.95081456
1 MetaMars(MARS) į KRW
2.71070818
1 MetaMars(MARS) į PHP
0.11150229
1 MetaMars(MARS) į EGP
￡E.0.0937469
1 MetaMars(MARS) į BRL
R$0.0105246
1 MetaMars(MARS) į CAD
C$0.00268962
1 MetaMars(MARS) į BDT
0.2373882
1 MetaMars(MARS) į NGN
2.93965721
1 MetaMars(MARS) į COP
$7.64312044
1 MetaMars(MARS) į ZAR
R.0.03408801
1 MetaMars(MARS) į UAH
0.08045472
1 MetaMars(MARS) į VES
Bs0.304044
1 MetaMars(MARS) į CLP
$1.872989
1 MetaMars(MARS) į PKR
Rs0.55353549
1 MetaMars(MARS) į KZT
1.05066692
1 MetaMars(MARS) į THB
฿0.06195871
1 MetaMars(MARS) į TWD
NT$0.05915215
1 MetaMars(MARS) į AED
د.إ0.00715283
1 MetaMars(MARS) į CHF
Fr0.00153971
1 MetaMars(MARS) į HKD
HK$0.01516322
1 MetaMars(MARS) į AMD
֏0.74473239
1 MetaMars(MARS) į MAD
.د.م0.01759947
1 MetaMars(MARS) į MXN
$0.03623191
1 MetaMars(MARS) į SAR
ريال0.00730875
1 MetaMars(MARS) į PLN
0.00709436
1 MetaMars(MARS) į RON
лв0.00843917
1 MetaMars(MARS) į SEK
kr0.01822315
1 MetaMars(MARS) į BGN
лв0.00325483
1 MetaMars(MARS) į HUF
Ft0.65490298
1 MetaMars(MARS) į CZK
0.04065614
1 MetaMars(MARS) į KWD
د.ك0.000594445
1 MetaMars(MARS) į ILS
0.00647068
1 MetaMars(MARS) į AOA
Kz1.78315959
1 MetaMars(MARS) į BHD
.د.ب0.000734773
1 MetaMars(MARS) į BMD
$0.001949
1 MetaMars(MARS) į DKK
kr0.01243462
1 MetaMars(MARS) į HNL
L0.05108329
1 MetaMars(MARS) į MUR
0.0886795
1 MetaMars(MARS) į NAD
$0.03426342
1 MetaMars(MARS) į NOK
kr0.01935357
1 MetaMars(MARS) į NZD
$0.00327432
1 MetaMars(MARS) į PAB
B/.0.001949
1 MetaMars(MARS) į PGK
K0.00826376
1 MetaMars(MARS) į QAR
ر.ق0.00709436
1 MetaMars(MARS) į RSD
дин.0.19519235

MetaMars išteklius

Išsamesnei MetaMars analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MetaMars svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MetaMars

Kiek MetaMars(MARS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MARS kaina USD valiuta yra 0.001949USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MARS į USD kaina?
Dabartinė MARS kaina USD valiuta yra $ 0.001949. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MetaMars rinkos kapitalizacija?
MARS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MARS apyvartoje?
MARS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MARS kaina?
MARS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.863767086735085USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MARS kaina?
MARS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001860247579029877USD.
Kokia yra MARS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MARS yra $ 582.04USD.
Ar MARS kaina šiais metais kils?
MARS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MARS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:29:09(UTC+8)

MetaMars (MARS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MARS-į-USD skaičiuoklė

Suma

MARS
MARS
USD
USD

1 MARS = 0.001949 USD

Prekiauti MARS

MARSUSDT
$0.001949
$0.001949$0.001949
-11.32%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis