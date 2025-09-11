Daugiau apie MAPO

MAPO kaina(MAPO)

1 MAPO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0044
$0.0044$0.0044
-1.25%1D
USD
MAPO (MAPO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:08:48(UTC+8)

MAPO (MAPO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004369
$ 0.004369$ 0.004369
24 val. žemiausia
$ 0.004524
$ 0.004524$ 0.004524
24 val. aukščiausia

$ 0.004369
$ 0.004369$ 0.004369

$ 0.004524
$ 0.004524$ 0.004524

$ 0.24963369
$ 0.24963369$ 0.24963369

$ 0.003936677633086359
$ 0.003936677633086359$ 0.003936677633086359

+0.06%

-1.25%

+2.49%

+2.49%

MAPO (MAPO) realiojo laiko kaina yra $ 0.004401. Per pastarąsias 24 valandas MAPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004369 iki aukščiausios $ 0.004524 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAPO kaina yra $ 0.24963369, o žemiausia – $ 0.003936677633086359.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAPO per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAPO (MAPO) rinkos informacija

No.810

$ 26.53M
$ 26.53M$ 26.53M

$ 110.65K
$ 110.65K$ 110.65K

$ 44.01M
$ 44.01M$ 44.01M

6.03B
6.03B 6.03B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,697,223,991.055454
9,697,223,991.055454 9,697,223,991.055454

60.28%

MAP

Dabartinė MAPO rinkos kapitalizacija yra $ 26.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 110.65K. MAPO apyvartoje yra 6.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 9697223991.055454. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.01M

MAPO (MAPO) kainos istorija USD

Stebėkite MAPO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000557-1.25%
30 dienų$ -0.00029-6.19%
60 dienų$ -0.000504-10.28%
90 dienų$ -0.000426-8.83%
MAPO kainos pokytis šiandien

Šiandien MAPO užfiksuotas $ -0.0000557 (-1.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MAPO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00029 (-6.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MAPO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAPO rodiklis pasikeitė $ -0.000504 (-10.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MAPO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000426 (-8.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MAPO (MAPO) pokyčius?

Peržiūrėkite MAPO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MAPO (MAPO)

MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

MAPO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MAPO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MAPOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MAPO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MAPO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MAPO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAPO (MAPO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAPO (MAPO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAPO prognozes.

Peržiūrėkite MAPO kainos prognozę dabar!

MAPO (MAPO) Tokenomika

Supratimas apie MAPO (MAPO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAPOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MAPO (MAPO)

Ieškote, kaip nusipirkti MAPO? Viskas paprasta ir patogu! MAPO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAPO į vietos valiutas

1 MAPO(MAPO) į VND
115.812315
1 MAPO(MAPO) į AUD
A$0.00664551
1 MAPO(MAPO) į GBP
0.00321273
1 MAPO(MAPO) į EUR
0.00374085
1 MAPO(MAPO) į USD
$0.004401
1 MAPO(MAPO) į MYR
RM0.01857222
1 MAPO(MAPO) į TRY
0.18171729
1 MAPO(MAPO) į JPY
¥0.646947
1 MAPO(MAPO) į ARS
ARS$6.2692245
1 MAPO(MAPO) į RUB
0.37184049
1 MAPO(MAPO) į INR
0.38830023
1 MAPO(MAPO) į IDR
Rp72.14752944
1 MAPO(MAPO) į KRW
6.12099882
1 MAPO(MAPO) į PHP
0.25169319
1 MAPO(MAPO) į EGP
￡E.0.21182013
1 MAPO(MAPO) į BRL
R$0.0237654
1 MAPO(MAPO) į CAD
C$0.00607338
1 MAPO(MAPO) į BDT
0.5360418
1 MAPO(MAPO) į NGN
6.63798429
1 MAPO(MAPO) į COP
$17.25878556
1 MAPO(MAPO) į ZAR
R.0.07697349
1 MAPO(MAPO) į UAH
0.18167328
1 MAPO(MAPO) į VES
Bs0.686556
1 MAPO(MAPO) į CLP
$4.229361
1 MAPO(MAPO) į PKR
Rs1.24992801
1 MAPO(MAPO) į KZT
2.37249108
1 MAPO(MAPO) į THB
฿0.13990779
1 MAPO(MAPO) į TWD
NT$0.13361436
1 MAPO(MAPO) į AED
د.إ0.01615167
1 MAPO(MAPO) į CHF
Fr0.00347679
1 MAPO(MAPO) į HKD
HK$0.03423978
1 MAPO(MAPO) į AMD
֏1.68166611
1 MAPO(MAPO) į MAD
.د.م0.03974103
1 MAPO(MAPO) į MXN
$0.0818586
1 MAPO(MAPO) į SAR
ريال0.01650375
1 MAPO(MAPO) į PLN
0.01601964
1 MAPO(MAPO) į RON
лв0.01905633
1 MAPO(MAPO) į SEK
kr0.04114935
1 MAPO(MAPO) į BGN
лв0.00734967
1 MAPO(MAPO) į HUF
Ft1.47930813
1 MAPO(MAPO) į CZK
0.09180486
1 MAPO(MAPO) į KWD
د.ك0.001342305
1 MAPO(MAPO) į ILS
0.01461132
1 MAPO(MAPO) į AOA
Kz4.02651891
1 MAPO(MAPO) į BHD
.د.ب0.001659177
1 MAPO(MAPO) į BMD
$0.004401
1 MAPO(MAPO) į DKK
kr0.02807838
1 MAPO(MAPO) į HNL
L0.11535021
1 MAPO(MAPO) į MUR
0.20050956
1 MAPO(MAPO) į NAD
$0.07736958
1 MAPO(MAPO) į NOK
kr0.04370193
1 MAPO(MAPO) į NZD
$0.00739368
1 MAPO(MAPO) į PAB
B/.0.004401
1 MAPO(MAPO) į PGK
K0.01866024
1 MAPO(MAPO) į QAR
ر.ق0.01601964
1 MAPO(MAPO) į RSD
дин.0.44080416

MAPO išteklius

Išsamesnei MAPO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MAPO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAPO

Kiek MAPO(MAPO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAPO kaina USD valiuta yra 0.004401USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAPO į USD kaina?
Dabartinė MAPO kaina USD valiuta yra $ 0.004401. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAPO rinkos kapitalizacija?
MAPO rinkos kapitalizacija yra $ 26.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAPO apyvartoje?
MAPO apyvartoje yra 6.03BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAPO kaina?
MAPO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24963369USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAPO kaina?
MAPO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003936677633086359USD.
Kokia yra MAPO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAPO yra $ 110.65KUSD.
Ar MAPO kaina šiais metais kils?
MAPO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAPO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:08:48(UTC+8)

MAPO (MAPO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

MAPO-į-USD skaičiuoklė

Suma

MAPO
MAPO
USD
USD

1 MAPO = 0.004401 USD

Prekiauti MAPO

MAPOUSDT
$0.0044
$0.0044$0.0044
-1.27%

