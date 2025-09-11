Major (MAJOR) realiojo laiko kaina yra $ 0.16214. Per pastarąsias 24 valandas MAJOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.15916 iki aukščiausios $ 0.16496 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAJOR kaina yra $ 36.74652684233143, o žemiausia – $ 0.09929041572096678.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAJOR per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – +0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Major (MAJOR) rinkos informacija
No.1056
$ 13.51M
$ 13.51M
$ 97.04K
$ 97.04K
$ 16.21M
$ 16.21M
83.35M
83.35M
99,999,999
99,999,999
99,999,999
99,999,999
83.34%
TONCOIN
Dabartinė Major rinkos kapitalizacija yra $ 13.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 97.04K. MAJOR apyvartoje yra 83.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.21M
Major (MAJOR) kainos istorija USD
Stebėkite Major kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0013985
+0.87%
30 dienų
$ -0.00639
-3.80%
60 dienų
$ -0.00612
-3.64%
90 dienų
$ -0.03264
-16.76%
Major kainos pokytis šiandien
Šiandien MAJOR užfiksuotas $ +0.0013985 (+0.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Major 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00639 (-3.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Major 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAJOR rodiklis pasikeitė $ -0.00612 (-3.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Major 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03264 (-16.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Major (MAJOR) pokyčius?
Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.
Major galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Major investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Major, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Major kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Major (MAJOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Major (MAJOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Major prognozes.
Supratimas apie Major (MAJOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAJORišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Major (MAJOR)
Ieškote, kaip nusipirkti Major? Viskas paprasta ir patogu! Major lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
