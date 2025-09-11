Daugiau apie MAGATRUMP

MAGA logotipas

MAGA kaina(MAGATRUMP)

1 MAGATRUMP į USD – tiesioginė kaina:

$0.1441
$0.1441$0.1441
+0.34%1D
USD
MAGA (MAGATRUMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:35:40(UTC+8)

MAGA (MAGATRUMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1402
$ 0.1402$ 0.1402
24 val. žemiausia
$ 0.1455
$ 0.1455$ 0.1455
24 val. aukščiausia

$ 0.1402
$ 0.1402$ 0.1402

$ 0.1455
$ 0.1455$ 0.1455

$ 17.523066732529205
$ 17.523066732529205$ 17.523066732529205

$ 0.000089009406098349
$ 0.000089009406098349$ 0.000089009406098349

+0.48%

+0.34%

+0.34%

+0.34%

MAGA (MAGATRUMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.1439. Per pastarąsias 24 valandas MAGATRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1402 iki aukščiausios $ 0.1455 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAGATRUMP kaina yra $ 17.523066732529205, o žemiausia – $ 0.000089009406098349.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAGATRUMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAGA (MAGATRUMP) rinkos informacija

No.1347

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

44.00M
44.00M 44.00M

46,502,452
46,502,452 46,502,452

ETH

Dabartinė MAGA rinkos kapitalizacija yra $ 6.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.55K. MAGATRUMP apyvartoje yra 44.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 46502452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.69M

MAGA (MAGATRUMP) kainos istorija USD

Stebėkite MAGA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000488+0.34%
30 dienų$ -0.0134-8.52%
60 dienų$ +0.0025+1.76%
90 dienų$ -0.0128-8.17%
MAGA kainos pokytis šiandien

Šiandien MAGATRUMP užfiksuotas $ +0.000488 (+0.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MAGA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0134 (-8.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MAGA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAGATRUMP rodiklis pasikeitė $ +0.0025 (+1.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MAGA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0128 (-8.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MAGA (MAGATRUMP) pokyčius?

Peržiūrėkite MAGA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MAGA (MAGATRUMP)

MAGA Movement on the Blockchain.

MAGA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MAGA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MAGATRUMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MAGA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MAGA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MAGA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAGA (MAGATRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAGA (MAGATRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAGA prognozes.

Peržiūrėkite MAGA kainos prognozę dabar!

MAGA (MAGATRUMP) Tokenomika

Supratimas apie MAGA (MAGATRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAGATRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MAGA (MAGATRUMP)

Ieškote, kaip nusipirkti MAGA? Viskas paprasta ir patogu! MAGA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAGATRUMP į vietos valiutas

1 MAGA(MAGATRUMP) į VND
3,786.7285
1 MAGA(MAGATRUMP) į AUD
A$0.217289
1 MAGA(MAGATRUMP) į GBP
0.106486
1 MAGA(MAGATRUMP) į EUR
0.122315
1 MAGA(MAGATRUMP) į USD
$0.1439
1 MAGA(MAGATRUMP) į MYR
RM0.607258
1 MAGA(MAGATRUMP) į TRY
5.941631
1 MAGA(MAGATRUMP) į JPY
¥21.1533
1 MAGA(MAGATRUMP) į ARS
ARS$204.98555
1 MAGA(MAGATRUMP) į RUB
12.345181
1 MAGA(MAGATRUMP) į INR
12.70637
1 MAGA(MAGATRUMP) į IDR
Rp2,359.016016
1 MAGA(MAGATRUMP) į KRW
200.416725
1 MAGA(MAGATRUMP) į PHP
8.239714
1 MAGA(MAGATRUMP) į EGP
￡E.6.928785
1 MAGA(MAGATRUMP) į BRL
R$0.77706
1 MAGA(MAGATRUMP) į CAD
C$0.198582
1 MAGA(MAGATRUMP) į BDT
17.52702
1 MAGA(MAGATRUMP) į NGN
217.042931
1 MAGA(MAGATRUMP) į COP
$564.312484
1 MAGA(MAGATRUMP) į ZAR
R.2.524006
1 MAGA(MAGATRUMP) į UAH
5.940192
1 MAGA(MAGATRUMP) į VES
Bs22.4484
1 MAGA(MAGATRUMP) į CLP
$138.2879
1 MAGA(MAGATRUMP) į PKR
Rs40.869039
1 MAGA(MAGATRUMP) į KZT
77.573612
1 MAGA(MAGATRUMP) į THB
฿4.578898
1 MAGA(MAGATRUMP) į TWD
NT$4.364487
1 MAGA(MAGATRUMP) į AED
د.إ0.528113
1 MAGA(MAGATRUMP) į CHF
Fr0.113681
1 MAGA(MAGATRUMP) į HKD
HK$1.119542
1 MAGA(MAGATRUMP) į AMD
֏54.985629
1 MAGA(MAGATRUMP) į MAD
.د.م1.299417
1 MAGA(MAGATRUMP) į MXN
$2.680857
1 MAGA(MAGATRUMP) į SAR
ريال0.539625
1 MAGA(MAGATRUMP) į PLN
0.523796
1 MAGA(MAGATRUMP) į RON
лв0.624526
1 MAGA(MAGATRUMP) į SEK
kr1.346904
1 MAGA(MAGATRUMP) į BGN
лв0.240313
1 MAGA(MAGATRUMP) į HUF
Ft48.433862
1 MAGA(MAGATRUMP) į CZK
3.004632
1 MAGA(MAGATRUMP) į KWD
د.ك0.0438895
1 MAGA(MAGATRUMP) į ILS
0.479187
1 MAGA(MAGATRUMP) į AOA
Kz131.174923
1 MAGA(MAGATRUMP) į BHD
.د.ب0.0542503
1 MAGA(MAGATRUMP) į BMD
$0.1439
1 MAGA(MAGATRUMP) į DKK
kr0.918082
1 MAGA(MAGATRUMP) į HNL
L3.771619
1 MAGA(MAGATRUMP) į MUR
6.556084
1 MAGA(MAGATRUMP) į NAD
$2.529762
1 MAGA(MAGATRUMP) į NOK
kr1.430366
1 MAGA(MAGATRUMP) į NZD
$0.241752
1 MAGA(MAGATRUMP) į PAB
B/.0.1439
1 MAGA(MAGATRUMP) į PGK
K0.610136
1 MAGA(MAGATRUMP) į QAR
ر.ق0.523796
1 MAGA(MAGATRUMP) į RSD
дин.14.420219

MAGA išteklius

Išsamesnei MAGA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MAGA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAGA

Kiek MAGA(MAGATRUMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAGATRUMP kaina USD valiuta yra 0.1439USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAGATRUMP į USD kaina?
Dabartinė MAGATRUMP kaina USD valiuta yra $ 0.1439. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAGA rinkos kapitalizacija?
MAGATRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 6.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAGATRUMP apyvartoje?
MAGATRUMP apyvartoje yra 44.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAGATRUMP kaina?
MAGATRUMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 17.523066732529205USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAGATRUMP kaina?
MAGATRUMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000089009406098349USD.
Kokia yra MAGATRUMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAGATRUMP yra $ 54.55KUSD.
Ar MAGATRUMP kaina šiais metais kils?
MAGATRUMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAGATRUMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:35:40(UTC+8)

MAGA (MAGATRUMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

