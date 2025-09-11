Daugiau apie MAD

MAD kaina(MAD)

1 MAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000287
0.00%1D
USD
MAD (MAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:08:04(UTC+8)

MAD (MAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000276
24 val. žemiausia
$ 0.00000299
24 val. aukščiausia

$ 0.00000276
$ 0.00000299
$ 0.000073735020250762
$ 0.000000681688041872
+1.05%

0.00%

+1.05%

+1.05%

MAD (MAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000287. Per pastarąsias 24 valandas MAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000276 iki aukščiausios $ 0.00000299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAD kaina yra $ 0.000073735020250762, o žemiausia – $ 0.000000681688041872.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAD per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAD (MAD) rinkos informacija

No.1713

$ 2.87M
$ 10.57K
$ 2.87M
999.98B
999,999,990,898
999,978,113,474
99.99%

SOL

Dabartinė MAD rinkos kapitalizacija yra $ 2.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.57K. MAD apyvartoje yra 999.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 999978113474. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.87M

MAD (MAD) kainos istorija USD

Stebėkite MAD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00000074-20.50%
60 dienų$ -0.00000087-23.27%
90 dienų$ -0.00000127-30.68%
MAD kainos pokytis šiandien

Šiandien MAD užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MAD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000074 (-20.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MAD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAD rodiklis pasikeitė $ -0.00000087 (-23.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MAD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000127 (-30.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MAD (MAD) pokyčius?

Peržiūrėkite MAD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MAD (MAD)

$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

MAD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MAD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MADstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MAD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MAD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MAD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAD (MAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAD (MAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAD prognozes.

Peržiūrėkite MAD kainos prognozę dabar!

MAD (MAD) Tokenomika

Supratimas apie MAD (MAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MAD (MAD)

Ieškote, kaip nusipirkti MAD? Viskas paprasta ir patogu! MAD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAD į vietos valiutas

1 MAD(MAD) į VND
0.07552405
1 MAD(MAD) į AUD
A$0.0000043337
1 MAD(MAD) į GBP
0.0000020951
1 MAD(MAD) į EUR
0.0000024395
1 MAD(MAD) į USD
$0.00000287
1 MAD(MAD) į MYR
RM0.0000121114
1 MAD(MAD) į TRY
0.0001184449
1 MAD(MAD) į JPY
¥0.00042189
1 MAD(MAD) į ARS
ARS$0.004088315
1 MAD(MAD) į RUB
0.0002424863
1 MAD(MAD) į INR
0.0002532201
1 MAD(MAD) į IDR
Rp0.0470491728
1 MAD(MAD) į KRW
0.0039916534
1 MAD(MAD) į PHP
0.0001641066
1 MAD(MAD) į EGP
￡E.0.0001380757
1 MAD(MAD) į BRL
R$0.000015498
1 MAD(MAD) į CAD
C$0.0000039606
1 MAD(MAD) į BDT
0.000349566
1 MAD(MAD) į NGN
0.0043287923
1 MAD(MAD) į COP
$0.0112548772
1 MAD(MAD) į ZAR
R.0.0000501963
1 MAD(MAD) į UAH
0.0001184736
1 MAD(MAD) į VES
Bs0.00044772
1 MAD(MAD) į CLP
$0.00275807
1 MAD(MAD) į PKR
Rs0.0008151087
1 MAD(MAD) į KZT
0.0015471596
1 MAD(MAD) į THB
฿0.0000912373
1 MAD(MAD) į TWD
NT$0.0000871045
1 MAD(MAD) į AED
د.إ0.0000105329
1 MAD(MAD) į CHF
Fr0.0000022673
1 MAD(MAD) į HKD
HK$0.0000223286
1 MAD(MAD) į AMD
֏0.0010966557
1 MAD(MAD) į MAD
.د.م0.0000259161
1 MAD(MAD) į MXN
$0.000053382
1 MAD(MAD) į SAR
ريال0.0000107625
1 MAD(MAD) į PLN
0.0000104468
1 MAD(MAD) į RON
лв0.0000124271
1 MAD(MAD) į SEK
kr0.0000268345
1 MAD(MAD) į BGN
лв0.0000047929
1 MAD(MAD) į HUF
Ft0.0009646931
1 MAD(MAD) į CZK
0.0000598682
1 MAD(MAD) į KWD
د.ك0.00000087535
1 MAD(MAD) į ILS
0.0000095284
1 MAD(MAD) į AOA
Kz0.0026257917
1 MAD(MAD) į BHD
.د.ب0.00000108199
1 MAD(MAD) į BMD
$0.00000287
1 MAD(MAD) į DKK
kr0.0000183106
1 MAD(MAD) į HNL
L0.0000752227
1 MAD(MAD) į MUR
0.0001307572
1 MAD(MAD) į NAD
$0.0000504546
1 MAD(MAD) į NOK
kr0.0000284991
1 MAD(MAD) į NZD
$0.0000048216
1 MAD(MAD) į PAB
B/.0.00000287
1 MAD(MAD) į PGK
K0.0000121688
1 MAD(MAD) į QAR
ر.ق0.0000104468
1 MAD(MAD) į RSD
дин.0.0002874592

MAD išteklius

Išsamesnei MAD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MAD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAD

Kiek MAD(MAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAD kaina USD valiuta yra 0.00000287USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAD į USD kaina?
Dabartinė MAD kaina USD valiuta yra $ 0.00000287. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAD rinkos kapitalizacija?
MAD rinkos kapitalizacija yra $ 2.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAD apyvartoje?
MAD apyvartoje yra 999.98BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAD kaina?
MAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000073735020250762USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAD kaina?
MAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000681688041872USD.
Kokia yra MAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAD yra $ 10.57KUSD.
Ar MAD kaina šiais metais kils?
MAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MAD (MAD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

