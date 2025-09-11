Daugiau apie M87

Messier logotipas

Messier kaina(M87)

1 M87 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00003906
$0.00003906$0.00003906
+1.95%1D
USD
Messier (M87) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:23:08(UTC+8)

Messier (M87) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003614
$ 0.00003614$ 0.00003614
24 val. žemiausia
$ 0.00004065
$ 0.00004065$ 0.00004065
24 val. aukščiausia

$ 0.00003614
$ 0.00003614$ 0.00003614

$ 0.00004065
$ 0.00004065$ 0.00004065

$ 0.000146502954890166
$ 0.000146502954890166$ 0.000146502954890166

$ 0.000000027472780135
$ 0.000000027472780135$ 0.000000027472780135

+1.11%

+1.95%

-5.81%

-5.81%

Messier (M87) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000391. Per pastarąsias 24 valandas M87 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003614 iki aukščiausios $ 0.00004065 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia M87 kaina yra $ 0.000146502954890166, o žemiausia – $ 0.000000027472780135.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, M87 per pastarąją valandą pasikeitė +1.11%, per 24 valandas – +1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Messier (M87) rinkos informacija

No.725

$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M

$ 490.30K
$ 490.30K$ 490.30K

$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M

884.85B
884.85B 884.85B

884,846,293,944
884,846,293,944 884,846,293,944

884,846,293,944
884,846,293,944 884,846,293,944

100.00%

ETH

Dabartinė Messier rinkos kapitalizacija yra $ 34.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 490.30K. M87 apyvartoje yra 884.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 884846293944. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.60M

Messier (M87) kainos istorija USD

Stebėkite Messier kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000007471+1.95%
30 dienų$ -0.00002388-37.92%
60 dienų$ -0.0000153-28.13%
90 dienų$ +0.00000372+10.51%
Messier kainos pokytis šiandien

Šiandien M87 užfiksuotas $ +0.0000007471 (+1.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Messier 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002388 (-37.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Messier 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, M87 rodiklis pasikeitė $ -0.0000153 (-28.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Messier 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000372 (+10.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Messier (M87) pokyčius?

Peržiūrėkite Messier kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Messier (M87)

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

Messier galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Messier investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti M87statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Messier mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Messier, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Messier kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Messier (M87) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Messier (M87) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Messier prognozes.

Peržiūrėkite Messier kainos prognozę dabar!

Messier (M87) Tokenomika

Supratimas apie Messier (M87) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie M87išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Messier (M87)

Ieškote, kaip nusipirkti Messier? Viskas paprasta ir patogu! Messier lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

M87 į vietos valiutas

1 Messier(M87) į VND
1.0289165
1 Messier(M87) į AUD
A$0.000059041
1 Messier(M87) į GBP
0.000028543
1 Messier(M87) į EUR
0.000033235
1 Messier(M87) į USD
$0.0000391
1 Messier(M87) į MYR
RM0.000165002
1 Messier(M87) į TRY
0.001614439
1 Messier(M87) į JPY
¥0.0057477
1 Messier(M87) į ARS
ARS$0.05569795
1 Messier(M87) į RUB
0.00330395
1 Messier(M87) į INR
0.003451748
1 Messier(M87) į IDR
Rp0.640983504
1 Messier(M87) į KRW
0.054456525
1 Messier(M87) į PHP
0.002238084
1 Messier(M87) į EGP
￡E.0.001883056
1 Messier(M87) į BRL
R$0.00021114
1 Messier(M87) į CAD
C$0.000053958
1 Messier(M87) į BDT
0.00476238
1 Messier(M87) į NGN
0.058974139
1 Messier(M87) į COP
$0.153332996
1 Messier(M87) į ZAR
R.0.000684641
1 Messier(M87) į UAH
0.001614048
1 Messier(M87) į VES
Bs0.0060996
1 Messier(M87) į CLP
$0.0375751
1 Messier(M87) į PKR
Rs0.011104791
1 Messier(M87) į KZT
0.021078028
1 Messier(M87) į THB
฿0.00124338
1 Messier(M87) į TWD
NT$0.001187467
1 Messier(M87) į AED
د.إ0.000143497
1 Messier(M87) į CHF
Fr0.000030889
1 Messier(M87) į HKD
HK$0.000304198
1 Messier(M87) į AMD
֏0.014940501
1 Messier(M87) į MAD
.د.م0.000353073
1 Messier(M87) į MXN
$0.000727651
1 Messier(M87) į SAR
ريال0.000146625
1 Messier(M87) į PLN
0.000142715
1 Messier(M87) į RON
лв0.000169694
1 Messier(M87) į SEK
kr0.000365976
1 Messier(M87) į BGN
лв0.000065297
1 Messier(M87) į HUF
Ft0.013160278
1 Messier(M87) į CZK
0.000816799
1 Messier(M87) į KWD
د.ك0.0000119255
1 Messier(M87) į ILS
0.000129812
1 Messier(M87) į AOA
Kz0.035642387
1 Messier(M87) į BHD
.د.ب0.0000147016
1 Messier(M87) į BMD
$0.0000391
1 Messier(M87) į DKK
kr0.000249458
1 Messier(M87) į HNL
L0.001024811
1 Messier(M87) į MUR
0.001781396
1 Messier(M87) į NAD
$0.000687378
1 Messier(M87) į NOK
kr0.000389045
1 Messier(M87) į NZD
$0.000065688
1 Messier(M87) į PAB
B/.0.0000391
1 Messier(M87) į PGK
K0.000165784
1 Messier(M87) į QAR
ر.ق0.000142324
1 Messier(M87) į RSD
дин.0.003919384

Messier išteklius

Išsamesnei Messier analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Messier svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Messier

Kiek Messier(M87) verta (-as) šiandien?
Dabartinė M87 kaina USD valiuta yra 0.0000391USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė M87 į USD kaina?
Dabartinė M87 kaina USD valiuta yra $ 0.0000391. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Messier rinkos kapitalizacija?
M87 rinkos kapitalizacija yra $ 34.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra M87 apyvartoje?
M87 apyvartoje yra 884.85BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) M87 kaina?
M87 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000146502954890166USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) M87 kaina?
M87 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000027472780135USD.
Kokia yra M87 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis M87 yra $ 490.30KUSD.
Ar M87 kaina šiais metais kils?
M87 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite M87 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:23:08(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
