Messier (M87) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000391. Per pastarąsias 24 valandas M87 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003614 iki aukščiausios $ 0.00004065 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia M87 kaina yra $ 0.000146502954890166, o žemiausia – $ 0.000000027472780135.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, M87 per pastarąją valandą pasikeitė +1.11%, per 24 valandas – +1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Messier (M87) rinkos informacija
No.725
$ 34.60M
$ 34.60M
$ 490.30K
$ 490.30K
$ 34.60M
$ 34.60M
884.85B
884.85B
884,846,293,944
884,846,293,944
884,846,293,944
884,846,293,944
100.00%
ETH
Dabartinė Messier rinkos kapitalizacija yra $ 34.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 490.30K. M87 apyvartoje yra 884.85B vienetų, o bendras kiekis siekia 884846293944. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.60M
Messier (M87) kainos istorija USD
Stebėkite Messier kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000007471
+1.95%
30 dienų
$ -0.00002388
-37.92%
60 dienų
$ -0.0000153
-28.13%
90 dienų
$ +0.00000372
+10.51%
Messier kainos pokytis šiandien
Šiandien M87 užfiksuotas $ +0.0000007471 (+1.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Messier 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002388 (-37.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Messier 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, M87 rodiklis pasikeitė $ -0.0000153 (-28.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Messier 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000372 (+10.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.
Messier galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Messier investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti M87statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Messier mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Messier, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Messier kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Messier (M87) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Messier (M87) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Messier prognozes.
Supratimas apie Messier (M87) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie M87išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Messier (M87)
Ieškote, kaip nusipirkti Messier? Viskas paprasta ir patogu! Messier lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.