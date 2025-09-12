MemeCore (M) realiojo laiko kaina yra $ 1.89985. Per pastarąsias 24 valandas M svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.79085 iki aukščiausios $ 2.14437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia M kaina yra $ 2.1392290922046295, o žemiausia – $ 0.03524461750801544.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, M per pastarąją valandą pasikeitė -3.77%, per 24 valandas – -2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MemeCore (M) rinkos informacija
Dabartinė MemeCore rinkos kapitalizacija yra $ 1.97B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.32M. M apyvartoje yra 1.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 5264317858.42. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.00B
MemeCore (M) kainos istorija USD
Stebėkite MemeCore kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0399637
-2.06%
30 dienų
$ +1.46346
+335.35%
60 dienų
$ +1.30496
+219.36%
90 dienų
$ +1.88985
+18,898.50%
MemeCore kainos pokytis šiandien
Šiandien M užfiksuotas $ -0.0399637 (-2.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MemeCore 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.46346 (+335.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MemeCore 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, M rodiklis pasikeitė $ +1.30496 (+219.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MemeCore 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.88985 (+18,898.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MemeCore (M) pokyčius?
MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.
MemeCore kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MemeCore (M) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MemeCore (M) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MemeCore prognozes.
Supratimas apie MemeCore (M) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Mišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MemeCore (M)
