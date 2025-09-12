Daugiau apie M

MemeCore logotipas

MemeCore kaina(M)

1 M į USD – tiesioginė kaina:

$1.90002
$1.90002$1.90002
-2.06%1D
USD
MemeCore (M) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:24:51(UTC+8)

MemeCore (M) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.79085
$ 1.79085$ 1.79085
24 val. žemiausia
$ 2.14437
$ 2.14437$ 2.14437
24 val. aukščiausia

$ 1.79085
$ 1.79085$ 1.79085

$ 2.14437
$ 2.14437$ 2.14437

$ 2.1392290922046295
$ 2.1392290922046295$ 2.1392290922046295

$ 0.03524461750801544
$ 0.03524461750801544$ 0.03524461750801544

-3.77%

-2.06%

+38.24%

+38.24%

MemeCore (M) realiojo laiko kaina yra $ 1.89985. Per pastarąsias 24 valandas M svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.79085 iki aukščiausios $ 2.14437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia M kaina yra $ 2.1392290922046295, o žemiausia – $ 0.03524461750801544.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, M per pastarąją valandą pasikeitė -3.77%, per 24 valandas – -2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MemeCore (M) rinkos informacija

No.56

$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 19.00B
$ 19.00B$ 19.00B

1.04B
1.04B 1.04B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5,264,317,858.42
5,264,317,858.42 5,264,317,858.42

10.39%

0.05%

MEMECORE

Dabartinė MemeCore rinkos kapitalizacija yra $ 1.97B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.32M. M apyvartoje yra 1.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 5264317858.42. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.00B

MemeCore (M) kainos istorija USD

Stebėkite MemeCore kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0399637-2.06%
30 dienų$ +1.46346+335.35%
60 dienų$ +1.30496+219.36%
90 dienų$ +1.88985+18,898.50%
MemeCore kainos pokytis šiandien

Šiandien M užfiksuotas $ -0.0399637 (-2.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MemeCore 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.46346 (+335.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MemeCore 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, M rodiklis pasikeitė $ +1.30496 (+219.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MemeCore 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.88985 (+18,898.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MemeCore (M) pokyčius?

Peržiūrėkite MemeCore kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MemeCore (M)

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

MemeCore galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MemeCore investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti Mstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MemeCore mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MemeCore, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MemeCore kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MemeCore (M) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MemeCore (M) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MemeCore prognozes.

Peržiūrėkite MemeCore kainos prognozę dabar!

MemeCore (M) Tokenomika

Supratimas apie MemeCore (M) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Mišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MemeCore (M)

Ieškote, kaip nusipirkti MemeCore? Viskas paprasta ir patogu! MemeCore lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

M į vietos valiutas

1 MemeCore(M) į VND
49,994.55275
1 MemeCore(M) į AUD
A$2.849775
1 MemeCore(M) į GBP
1.3868905
1 MemeCore(M) į EUR
1.6148725
1 MemeCore(M) į USD
$1.89985
1 MemeCore(M) į MYR
RM7.9983685
1 MemeCore(M) į TRY
78.539799
1 MemeCore(M) į JPY
¥279.27795
1 MemeCore(M) į ARS
ARS$2,721.839101
1 MemeCore(M) į RUB
160.537325
1 MemeCore(M) į INR
167.908743
1 MemeCore(M) į IDR
Rp31,145.076984
1 MemeCore(M) į KRW
2,638.663668
1 MemeCore(M) į PHP
108.5004335
1 MemeCore(M) į EGP
￡E.91.5917685
1 MemeCore(M) į BRL
R$10.2401915
1 MemeCore(M) į CAD
C$2.621793
1 MemeCore(M) į BDT
230.185826
1 MemeCore(M) į NGN
2,852.624775
1 MemeCore(M) į COP
$7,421.2890625
1 MemeCore(M) į ZAR
R.32.9623975
1 MemeCore(M) į UAH
78.1788275
1 MemeCore(M) į VES
Bs298.27645
1 MemeCore(M) į CLP
$1,806.75735
1 MemeCore(M) į PKR
Rs536.973604
1 MemeCore(M) į KZT
1,019.763486
1 MemeCore(M) į THB
฿60.187248
1 MemeCore(M) į TWD
NT$57.4704625
1 MemeCore(M) į AED
د.إ6.9724495
1 MemeCore(M) į CHF
Fr1.5008815
1 MemeCore(M) į HKD
HK$14.780833
1 MemeCore(M) į AMD
֏723.46288
1 MemeCore(M) į MAD
.د.م17.0796515
1 MemeCore(M) į MXN
$35.1282265
1 MemeCore(M) į SAR
ريال7.1244375
1 MemeCore(M) į PLN
6.877457
1 MemeCore(M) į RON
лв8.207352
1 MemeCore(M) į SEK
kr17.6876035
1 MemeCore(M) į BGN
лв3.153751
1 MemeCore(M) į HUF
Ft634.321918
1 MemeCore(M) į CZK
39.4598845
1 MemeCore(M) į KWD
د.ك0.57945425
1 MemeCore(M) į ILS
6.307502
1 MemeCore(M) į AOA
Kz1,738.1917635
1 MemeCore(M) į BHD
.د.ب0.71624345
1 MemeCore(M) į BMD
$1.89985
1 MemeCore(M) į DKK
kr12.083046
1 MemeCore(M) į HNL
L49.548088
1 MemeCore(M) į MUR
86.557166
1 MemeCore(M) į NAD
$33.1903795
1 MemeCore(M) į NOK
kr18.7515195
1 MemeCore(M) į NZD
$3.1727495
1 MemeCore(M) į PAB
B/.1.89985
1 MemeCore(M) į PGK
K8.017367
1 MemeCore(M) į QAR
ر.ق6.877457
1 MemeCore(M) į RSD
дин.189.8140135

MemeCore išteklius

Išsamesnei MemeCore analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MemeCore svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MemeCore

Kiek MemeCore(M) verta (-as) šiandien?
Dabartinė M kaina USD valiuta yra 1.89985USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė M į USD kaina?
Dabartinė M kaina USD valiuta yra $ 1.89985. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MemeCore rinkos kapitalizacija?
M rinkos kapitalizacija yra $ 1.97BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra M apyvartoje?
M apyvartoje yra 1.04BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) M kaina?
M pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.1392290922046295USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) M kaina?
M pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03524461750801544USD.
Kokia yra M prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis M yra $ 2.32MUSD.
Ar M kaina šiais metais kils?
M šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite M kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MemeCore (M) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

