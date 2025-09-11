LandWolf (LWOLF) realiojo laiko kaina yra $ 0.000044733. Per pastarąsias 24 valandas LWOLF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000042109 iki aukščiausios $ 0.000046624 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LWOLF kaina yra $ 0.000284784236516212, o žemiausia – $ 0.000002845390939582.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LWOLF per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LandWolf (LWOLF) rinkos informacija
No.665
$ 40.36M
$ 40.36M
$ 230.72K
$ 230.72K
$ 44.73M
$ 44.73M
902.16B
902.16B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
902,159,505,150
902,159,505,150
90.21%
ETH
Dabartinė LandWolf rinkos kapitalizacija yra $ 40.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 230.72K. LWOLF apyvartoje yra 902.16B vienetų, o bendras kiekis siekia 902159505150. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.73M
LandWolf (LWOLF) kainos istorija USD
Stebėkite LandWolf kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000021154
-0.47%
30 dienų
$ -0.000007483
-14.34%
60 dienų
$ -0.000007896
-15.01%
90 dienų
$ -0.000001516
-3.28%
LandWolf kainos pokytis šiandien
Šiandien LWOLF užfiksuotas $ -0.00000021154 (-0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LandWolf 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000007483 (-14.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LandWolf 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LWOLF rodiklis pasikeitė $ -0.000007896 (-15.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LandWolf 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000001516 (-3.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LandWolf (LWOLF) pokyčius?
LandWolf is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is LWOLF.
LandWolf galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LandWolf investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LandWolf, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LandWolf kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LandWolf (LWOLF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LandWolf (LWOLF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LandWolf prognozes.
Supratimas apie LandWolf (LWOLF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LWOLFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LandWolf (LWOLF)
Ieškote, kaip nusipirkti LandWolf? Viskas paprasta ir patogu! LandWolf lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.