Daugiau apie LUFC

LUFC Kainos informacija

LUFC Oficiali svetainė

LUFC Tokenomika

LUFC Kainų prognozė

LUFC Istorija

LUFC pirkimo vadovas

LUFCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LUFC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Leeds United FC logotipas

Leeds United FC kaina(LUFC)

1 LUFC į USD – tiesioginė kaina:

$0.03753
$0.03753$0.03753
-2.51%1D
USD
Leeds United FC (LUFC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:35:04(UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03714
$ 0.03714$ 0.03714
24 val. žemiausia
$ 0.03876
$ 0.03876$ 0.03876
24 val. aukščiausia

$ 0.03714
$ 0.03714$ 0.03714

$ 0.03876
$ 0.03876$ 0.03876

$ 61.91478374891038
$ 61.91478374891038$ 61.91478374891038

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

-2.51%

+10.14%

+10.14%

Leeds United FC (LUFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.03757. Per pastarąsias 24 valandas LUFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03714 iki aukščiausios $ 0.03876 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUFC kaina yra $ 61.91478374891038, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUFC per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – -2.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Leeds United FC (LUFC) rinkos informacija

No.2752

$ 122.69K
$ 122.69K$ 122.69K

$ 51.91K
$ 51.91K$ 51.91K

$ 375.70K
$ 375.70K$ 375.70K

3.27M
3.27M 3.27M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

32.65%

CHZ

Dabartinė Leeds United FC rinkos kapitalizacija yra $ 122.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.91K. LUFC apyvartoje yra 3.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 375.70K

Leeds United FC (LUFC) kainos istorija USD

Stebėkite Leeds United FC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009663-2.51%
30 dienų$ +0.01334+55.05%
60 dienų$ +0.00142+3.92%
90 dienų$ -0.00031-0.82%
Leeds United FC kainos pokytis šiandien

Šiandien LUFC užfiksuotas $ -0.0009663 (-2.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Leeds United FC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01334 (+55.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Leeds United FC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUFC rodiklis pasikeitė $ +0.00142 (+3.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Leeds United FC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00031 (-0.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Leeds United FC (LUFC) pokyčius?

Peržiūrėkite Leeds United FC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Leeds United FC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Leeds United FC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Leeds United FC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Leeds United FC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Leeds United FC (LUFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Leeds United FC (LUFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Leeds United FC prognozes.

Peržiūrėkite Leeds United FC kainos prognozę dabar!

Leeds United FC (LUFC) Tokenomika

Supratimas apie Leeds United FC (LUFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Leeds United FC (LUFC)

Ieškote, kaip nusipirkti Leeds United FC? Viskas paprasta ir patogu! Leeds United FC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUFC į vietos valiutas

1 Leeds United FC(LUFC) į VND
988.65455
1 Leeds United FC(LUFC) į AUD
A$0.0567307
1 Leeds United FC(LUFC) į GBP
0.0278018
1 Leeds United FC(LUFC) į EUR
0.0319345
1 Leeds United FC(LUFC) į USD
$0.03757
1 Leeds United FC(LUFC) į MYR
RM0.1585454
1 Leeds United FC(LUFC) į TRY
1.5512653
1 Leeds United FC(LUFC) į JPY
¥5.52279
1 Leeds United FC(LUFC) į ARS
ARS$53.518465
1 Leeds United FC(LUFC) į RUB
3.2231303
1 Leeds United FC(LUFC) į INR
3.317431
1 Leeds United FC(LUFC) į IDR
Rp615.9015408
1 Leeds United FC(LUFC) į KRW
52.3256175
1 Leeds United FC(LUFC) į PHP
2.1512582
1 Leeds United FC(LUFC) į EGP
￡E.1.8089955
1 Leeds United FC(LUFC) į BRL
R$0.202878
1 Leeds United FC(LUFC) į CAD
C$0.0518466
1 Leeds United FC(LUFC) į BDT
4.576026
1 Leeds United FC(LUFC) į NGN
56.6664553
1 Leeds United FC(LUFC) į COP
$147.3330092
1 Leeds United FC(LUFC) į ZAR
R.0.6589778
1 Leeds United FC(LUFC) į UAH
1.5508896
1 Leeds United FC(LUFC) į VES
Bs5.86092
1 Leeds United FC(LUFC) į CLP
$36.10477
1 Leeds United FC(LUFC) į PKR
Rs10.6702557
1 Leeds United FC(LUFC) į KZT
20.2532356
1 Leeds United FC(LUFC) į THB
฿1.1954774
1 Leeds United FC(LUFC) į TWD
NT$1.1394981
1 Leeds United FC(LUFC) į AED
د.إ0.1378819
1 Leeds United FC(LUFC) į CHF
Fr0.0296803
1 Leeds United FC(LUFC) į HKD
HK$0.2922946
1 Leeds United FC(LUFC) į AMD
֏14.3558727
1 Leeds United FC(LUFC) į MAD
.د.م0.3392571
1 Leeds United FC(LUFC) į MXN
$0.6999291
1 Leeds United FC(LUFC) į SAR
ريال0.1408875
1 Leeds United FC(LUFC) į PLN
0.1367548
1 Leeds United FC(LUFC) į RON
лв0.1630538
1 Leeds United FC(LUFC) į SEK
kr0.3516552
1 Leeds United FC(LUFC) į BGN
лв0.0627419
1 Leeds United FC(LUFC) į HUF
Ft12.6453106
1 Leeds United FC(LUFC) į CZK
0.7844616
1 Leeds United FC(LUFC) į KWD
د.ك0.01145885
1 Leeds United FC(LUFC) į ILS
0.1251081
1 Leeds United FC(LUFC) į AOA
Kz34.2476849
1 Leeds United FC(LUFC) į BHD
.د.ب0.01416389
1 Leeds United FC(LUFC) į BMD
$0.03757
1 Leeds United FC(LUFC) į DKK
kr0.2396966
1 Leeds United FC(LUFC) į HNL
L0.9847097
1 Leeds United FC(LUFC) į MUR
1.7116892
1 Leeds United FC(LUFC) į NAD
$0.6604806
1 Leeds United FC(LUFC) į NOK
kr0.3734458
1 Leeds United FC(LUFC) į NZD
$0.0631176
1 Leeds United FC(LUFC) į PAB
B/.0.03757
1 Leeds United FC(LUFC) į PGK
K0.1592968
1 Leeds United FC(LUFC) į QAR
ر.ق0.1367548
1 Leeds United FC(LUFC) į RSD
дин.3.7648897

Leeds United FC išteklius

Išsamesnei Leeds United FC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Leeds United FC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Leeds United FC

Kiek Leeds United FC(LUFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUFC kaina USD valiuta yra 0.03757USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUFC į USD kaina?
Dabartinė LUFC kaina USD valiuta yra $ 0.03757. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Leeds United FC rinkos kapitalizacija?
LUFC rinkos kapitalizacija yra $ 122.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUFC apyvartoje?
LUFC apyvartoje yra 3.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUFC kaina?
LUFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 61.91478374891038USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUFC kaina?
LUFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LUFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUFC yra $ 51.91KUSD.
Ar LUFC kaina šiais metais kils?
LUFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:35:04(UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LUFC-į-USD skaičiuoklė

Suma

LUFC
LUFC
USD
USD

1 LUFC = 0.03757 USD

Prekiauti LUFC

LUFCUSDT
$0.03753
$0.03753$0.03753
-2.67%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis