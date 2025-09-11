Leeds United FC (LUFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.03757. Per pastarąsias 24 valandas LUFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03714 iki aukščiausios $ 0.03876 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUFC kaina yra $ 61.91478374891038, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUFC per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – -2.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Leeds United FC (LUFC) rinkos informacija
Dabartinė Leeds United FC rinkos kapitalizacija yra $ 122.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 51.91K. LUFC apyvartoje yra 3.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 375.70K
Leeds United FC (LUFC) kainos istorija USD
Stebėkite Leeds United FC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009663
-2.51%
30 dienų
$ +0.01334
+55.05%
60 dienų
$ +0.00142
+3.92%
90 dienų
$ -0.00031
-0.82%
Leeds United FC kainos pokytis šiandien
Šiandien LUFC užfiksuotas $ -0.0009663 (-2.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Leeds United FC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01334 (+55.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Leeds United FC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUFC rodiklis pasikeitė $ +0.00142 (+3.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Leeds United FC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00031 (-0.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Leeds United FC (LUFC) pokyčius?
One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.
Leeds United FC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Leeds United FC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LUFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Leeds United FC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Leeds United FC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Leeds United FC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Leeds United FC (LUFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Leeds United FC (LUFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Leeds United FC prognozes.
Supratimas apie Leeds United FC (LUFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Leeds United FC (LUFC)
Ieškote, kaip nusipirkti Leeds United FC? Viskas paprasta ir patogu! Leeds United FC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.