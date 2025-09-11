Daugiau apie LUCE

Luce logotipas

Luce kaina(LUCE)

$0.002784
-9.75%1D
Luce (LUCE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:22:47(UTC+8)

Luce (LUCE) kainos informacija (USD)

$ 0.002664
24 val. žemiausia
$ 0.003259
24 val. aukščiausia

$ 0.002664
$ 0.003259
$ 0.3272624326683496
$ 0.000103577085336429
0.00%

-9.75%

-6.36%

-6.36%

Luce (LUCE) realiojo laiko kaina yra $ 0.002784. Per pastarąsias 24 valandas LUCE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002664 iki aukščiausios $ 0.003259 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUCE kaina yra $ 0.3272624326683496, o žemiausia – $ 0.000103577085336429.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUCE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -9.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Luce (LUCE) rinkos informacija

No.1729

$ 2.78M
$ 61.19K
$ 2.78M
1000.00M
1,000,000,000
999,999,996
99.99%

SOL

Dabartinė Luce rinkos kapitalizacija yra $ 2.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.19K. LUCE apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999996. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.78M

Luce (LUCE) kainos istorija USD

Stebėkite Luce kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00030076-9.75%
30 dienų$ -0.0004-12.57%
60 dienų$ -0.00166-37.36%
90 dienų$ -0.002863-50.70%
Luce kainos pokytis šiandien

Šiandien LUCE užfiksuotas $ -0.00030076 (-9.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Luce 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004 (-12.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Luce 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUCE rodiklis pasikeitė $ -0.00166 (-37.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Luce 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002863 (-50.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Luce (LUCE) pokyčius?

Peržiūrėkite Luce kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Luce (LUCE)

Luce is a meme coin on the Solana chain.

Luce galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Luce investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUCEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Luce mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Luce, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Luce kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Luce (LUCE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Luce (LUCE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Luce prognozes.

Peržiūrėkite Luce kainos prognozę dabar!

Luce (LUCE) Tokenomika

Supratimas apie Luce (LUCE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUCEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Luce (LUCE)

Ieškote, kaip nusipirkti Luce? Viskas paprasta ir patogu! Luce lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUCE į vietos valiutas

Luce išteklius

Išsamesnei Luce analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Luce svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Luce

Kiek Luce(LUCE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUCE kaina USD valiuta yra 0.002784USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUCE į USD kaina?
Dabartinė LUCE kaina USD valiuta yra $ 0.002784. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Luce rinkos kapitalizacija?
LUCE rinkos kapitalizacija yra $ 2.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUCE apyvartoje?
LUCE apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUCE kaina?
LUCE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3272624326683496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUCE kaina?
LUCE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000103577085336429USD.
Kokia yra LUCE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUCE yra $ 61.19KUSD.
Ar LUCE kaina šiais metais kils?
LUCE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUCE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:22:47(UTC+8)

Luce (LUCE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

