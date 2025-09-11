League of Traders (LOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01669. Per pastarąsias 24 valandas LOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01654 iki aukščiausios $ 0.01728 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOT kaina yra $ 0.04825600350990213, o žemiausia – $ 0.015383668681937546.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
League of Traders (LOT) rinkos informacija
No.1731
$ 2.74M
$ 2.74M
$ 53.30K
$ 53.30K
$ 16.69M
$ 16.69M
163.89M
163.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
16.38%
BSC
Dabartinė League of Traders rinkos kapitalizacija yra $ 2.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.30K. LOT apyvartoje yra 163.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.69M
League of Traders (LOT) kainos istorija USD
Stebėkite League of Traders kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000249
-1.47%
30 dienų
$ -0.00327
-16.39%
60 dienų
$ -0.00502
-23.13%
90 dienų
$ +0.01169
+233.80%
League of Traders kainos pokytis šiandien
Šiandien LOT užfiksuotas $ -0.000249 (-1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
League of Traders 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00327 (-16.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
League of Traders 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOT rodiklis pasikeitė $ -0.00502 (-23.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
League of Traders 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01169 (+233.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir League of Traders (LOT) pokyčius?
A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!
League of Traders galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų League of Traders investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie League of Traders mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti League of Traders, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
League of Traders kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos League of Traders (LOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų League of Traders (LOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes League of Traders prognozes.
Supratimas apie League of Traders (LOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti League of Traders (LOT)
Ieškote, kaip nusipirkti League of Traders? Viskas paprasta ir patogu! League of Traders lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
