League of Traders logotipas

League of Traders kaina(LOT)

1 LOT į USD – tiesioginė kaina:

$0.01669
$0.01669$0.01669
-1.47%1D
USD
League of Traders (LOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:07:20(UTC+8)

League of Traders (LOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01654
$ 0.01654$ 0.01654
24 val. žemiausia
$ 0.01728
$ 0.01728$ 0.01728
24 val. aukščiausia

$ 0.01654
$ 0.01654$ 0.01654

$ 0.01728
$ 0.01728$ 0.01728

$ 0.04825600350990213
$ 0.04825600350990213$ 0.04825600350990213

$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546$ 0.015383668681937546

-0.06%

-1.47%

-4.09%

-4.09%

League of Traders (LOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01669. Per pastarąsias 24 valandas LOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01654 iki aukščiausios $ 0.01728 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOT kaina yra $ 0.04825600350990213, o žemiausia – $ 0.015383668681937546.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

League of Traders (LOT) rinkos informacija

No.1731

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 53.30K
$ 53.30K$ 53.30K

$ 16.69M
$ 16.69M$ 16.69M

163.89M
163.89M 163.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.38%

BSC

Dabartinė League of Traders rinkos kapitalizacija yra $ 2.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.30K. LOT apyvartoje yra 163.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.69M

League of Traders (LOT) kainos istorija USD

Stebėkite League of Traders kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000249-1.47%
30 dienų$ -0.00327-16.39%
60 dienų$ -0.00502-23.13%
90 dienų$ +0.01169+233.80%
League of Traders kainos pokytis šiandien

Šiandien LOT užfiksuotas $ -0.000249 (-1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

League of Traders 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00327 (-16.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

League of Traders 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOT rodiklis pasikeitė $ -0.00502 (-23.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

League of Traders 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01169 (+233.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir League of Traders (LOT) pokyčius?

Peržiūrėkite League of Traders kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra League of Traders (LOT)

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

League of Traders galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų League of Traders investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie League of Traders mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti League of Traders, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

League of Traders kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos League of Traders (LOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų League of Traders (LOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes League of Traders prognozes.

Peržiūrėkite League of Traders kainos prognozę dabar!

League of Traders (LOT) Tokenomika

Supratimas apie League of Traders (LOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti League of Traders (LOT)

Ieškote, kaip nusipirkti League of Traders? Viskas paprasta ir patogu! League of Traders lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LOT į vietos valiutas

1 League of Traders(LOT) į VND
439.19735
1 League of Traders(LOT) į AUD
A$0.0252019
1 League of Traders(LOT) į GBP
0.0121837
1 League of Traders(LOT) į EUR
0.0141865
1 League of Traders(LOT) į USD
$0.01669
1 League of Traders(LOT) į MYR
RM0.0704318
1 League of Traders(LOT) į TRY
0.6887963
1 League of Traders(LOT) į JPY
¥2.45343
1 League of Traders(LOT) į ARS
ARS$23.774905
1 League of Traders(LOT) į RUB
1.4101381
1 League of Traders(LOT) į INR
1.4725587
1 League of Traders(LOT) į IDR
Rp273.6065136
1 League of Traders(LOT) į KRW
23.2127858
1 League of Traders(LOT) į PHP
0.9543342
1 League of Traders(LOT) į EGP
￡E.0.8029559
1 League of Traders(LOT) į BRL
R$0.090126
1 League of Traders(LOT) į CAD
C$0.0230322
1 League of Traders(LOT) į BDT
2.032842
1 League of Traders(LOT) į NGN
25.1733601
1 League of Traders(LOT) į COP
$65.4508364
1 League of Traders(LOT) į ZAR
R.0.2919081
1 League of Traders(LOT) į UAH
0.6889632
1 League of Traders(LOT) į VES
Bs2.60364
1 League of Traders(LOT) į CLP
$16.03909
1 League of Traders(LOT) į PKR
Rs4.7401269
1 League of Traders(LOT) į KZT
8.9972452
1 League of Traders(LOT) į THB
฿0.5305751
1 League of Traders(LOT) į TWD
NT$0.5065415
1 League of Traders(LOT) į AED
د.إ0.0612523
1 League of Traders(LOT) į CHF
Fr0.0131851
1 League of Traders(LOT) į HKD
HK$0.1298482
1 League of Traders(LOT) į AMD
֏6.3774159
1 League of Traders(LOT) į MAD
.د.م0.1507107
1 League of Traders(LOT) į MXN
$0.310434
1 League of Traders(LOT) į SAR
ريال0.0625875
1 League of Traders(LOT) į PLN
0.0607516
1 League of Traders(LOT) į RON
лв0.0722677
1 League of Traders(LOT) į SEK
kr0.1560515
1 League of Traders(LOT) į BGN
лв0.0278723
1 League of Traders(LOT) į HUF
Ft5.6100097
1 League of Traders(LOT) į CZK
0.3481534
1 League of Traders(LOT) į KWD
د.ك0.00509045
1 League of Traders(LOT) į ILS
0.0554108
1 League of Traders(LOT) į AOA
Kz15.2698479
1 League of Traders(LOT) į BHD
.د.ب0.00629213
1 League of Traders(LOT) į BMD
$0.01669
1 League of Traders(LOT) į DKK
kr0.1064822
1 League of Traders(LOT) į HNL
L0.4374449
1 League of Traders(LOT) į MUR
0.7603964
1 League of Traders(LOT) į NAD
$0.2934102
1 League of Traders(LOT) į NOK
kr0.1657317
1 League of Traders(LOT) į NZD
$0.0280392
1 League of Traders(LOT) į PAB
B/.0.01669
1 League of Traders(LOT) į PGK
K0.0707656
1 League of Traders(LOT) į QAR
ر.ق0.0607516
1 League of Traders(LOT) į RSD
дин.1.6716704

League of Traders išteklius

Išsamesnei League of Traders analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali League of Traders svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie League of Traders

Kiek League of Traders(LOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOT kaina USD valiuta yra 0.01669USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOT į USD kaina?
Dabartinė LOT kaina USD valiuta yra $ 0.01669. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra League of Traders rinkos kapitalizacija?
LOT rinkos kapitalizacija yra $ 2.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOT apyvartoje?
LOT apyvartoje yra 163.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOT kaina?
LOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04825600350990213USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOT kaina?
LOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.015383668681937546USD.
Kokia yra LOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOT yra $ 53.30KUSD.
Ar LOT kaina šiais metais kils?
LOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:07:20(UTC+8)

League of Traders (LOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 LOT = 0.01669 USD

