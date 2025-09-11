Daugiau apie LOCK

Houdini Swap kaina(LOCK)

1 LOCK į USD – tiesioginė kaina:

$0.1649
$0.1649$0.1649
-3.56%1D
USD
Houdini Swap (LOCK) kainos grafikas realiu laiku
Houdini Swap (LOCK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414
24 val. žemiausia
$ 0.173
$ 0.173$ 0.173
24 val. aukščiausia

$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414

$ 0.173
$ 0.173$ 0.173

$ 1.2982915619561333
$ 1.2982915619561333$ 1.2982915619561333

$ 0.04071961931670599
$ 0.04071961931670599$ 0.04071961931670599

+0.42%

-3.56%

+8.48%

+8.48%

Houdini Swap (LOCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.1649. Per pastarąsias 24 valandas LOCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1414 iki aukščiausios $ 0.173 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOCK kaina yra $ 1.2982915619561333, o žemiausia – $ 0.04071961931670599.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOCK per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -3.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Houdini Swap (LOCK) rinkos informacija

No.1002

$ 14.97M
$ 14.97M$ 14.97M

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

$ 16.49M
$ 16.49M$ 16.49M

90.79M
90.79M 90.79M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

90,790,012.432358
90,790,012.432358 90,790,012.432358

90.79%

ETH

Dabartinė Houdini Swap rinkos kapitalizacija yra $ 14.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.88K. LOCK apyvartoje yra 90.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 90790012.432358. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.49M

Houdini Swap (LOCK) kainos istorija USD

Stebėkite Houdini Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.006087-3.56%
30 dienų$ -0.0185-10.09%
60 dienų$ +0.0323+24.35%
90 dienų$ +0.0168+11.34%
Houdini Swap kainos pokytis šiandien

Šiandien LOCK užfiksuotas $ -0.006087 (-3.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Houdini Swap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0185 (-10.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Houdini Swap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOCK rodiklis pasikeitė $ +0.0323 (+24.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Houdini Swap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0168 (+11.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Houdini Swap (LOCK) pokyčius?

Peržiūrėkite Houdini Swap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Houdini Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LOCKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Houdini Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Houdini Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Houdini Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Houdini Swap (LOCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Houdini Swap (LOCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Houdini Swap prognozes.

Peržiūrėkite Houdini Swap kainos prognozę dabar!

Houdini Swap (LOCK) Tokenomika

Supratimas apie Houdini Swap (LOCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Houdini Swap (LOCK)

Ieškote, kaip nusipirkti Houdini Swap? Viskas paprasta ir patogu! Houdini Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Houdini Swap išteklius

Išsamesnei Houdini Swap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Houdini Swap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Houdini Swap

Kiek Houdini Swap(LOCK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOCK kaina USD valiuta yra 0.1649USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOCK į USD kaina?
Dabartinė LOCK kaina USD valiuta yra $ 0.1649. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Houdini Swap rinkos kapitalizacija?
LOCK rinkos kapitalizacija yra $ 14.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOCK apyvartoje?
LOCK apyvartoje yra 90.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOCK kaina?
LOCK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2982915619561333USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOCK kaina?
LOCK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04071961931670599USD.
Kokia yra LOCK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOCK yra $ 5.88KUSD.
Ar LOCK kaina šiais metais kils?
LOCK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOCK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

