Houdini Swap (LOCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.1649. Per pastarąsias 24 valandas LOCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1414 iki aukščiausios $ 0.173 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOCK kaina yra $ 1.2982915619561333, o žemiausia – $ 0.04071961931670599.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOCK per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -3.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Houdini Swap (LOCK) rinkos informacija
No.1002
$ 14.97M
$ 14.97M$ 14.97M
$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K
$ 16.49M
$ 16.49M$ 16.49M
90.79M
90.79M 90.79M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
90,790,012.432358
90,790,012.432358 90,790,012.432358
90.79%
ETH
Dabartinė Houdini Swap rinkos kapitalizacija yra $ 14.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.88K. LOCK apyvartoje yra 90.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 90790012.432358. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.49M
Houdini Swap (LOCK) kainos istorija USD
Stebėkite Houdini Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.006087
-3.56%
30 dienų
$ -0.0185
-10.09%
60 dienų
$ +0.0323
+24.35%
90 dienų
$ +0.0168
+11.34%
Houdini Swap kainos pokytis šiandien
Šiandien LOCK užfiksuotas $ -0.006087 (-3.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Houdini Swap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0185 (-10.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Houdini Swap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOCK rodiklis pasikeitė $ +0.0323 (+24.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Houdini Swap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0168 (+11.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Houdini Swap (LOCK) pokyčius?
Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.
Houdini Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Houdini Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LOCKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Houdini Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Houdini Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Houdini Swap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Houdini Swap (LOCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Houdini Swap (LOCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Houdini Swap prognozes.
Supratimas apie Houdini Swap (LOCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Houdini Swap (LOCK)
Ieškote, kaip nusipirkti Houdini Swap? Viskas paprasta ir patogu! Houdini Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.