LimeWire (LMWR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0761. Per pastarąsias 24 valandas LMWR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07406 iki aukščiausios $ 0.08 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LMWR kaina yra $ 1.9228403707286956, o žemiausia – $ 0.05401830062792594.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LMWR per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LimeWire (LMWR) rinkos informacija
No.794
$ 28.04M
$ 28.04M$ 28.04M
$ 78.78K
$ 78.78K$ 78.78K
$ 48.17M
$ 48.17M$ 48.17M
368.48M
368.48M 368.48M
633,045,269
633,045,269 633,045,269
633,045,269
633,045,269 633,045,269
58.20%
ETH
Dabartinė LimeWire rinkos kapitalizacija yra $ 28.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.78K. LMWR apyvartoje yra 368.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 633045269. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.17M
LimeWire (LMWR) kainos istorija USD
Stebėkite LimeWire kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001984
-0.26%
30 dienų
$ -0.02444
-24.31%
60 dienų
$ -0.00797
-9.49%
90 dienų
$ +0.00197
+2.65%
LimeWire kainos pokytis šiandien
Šiandien LMWR užfiksuotas $ -0.0001984 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LimeWire 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02444 (-24.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LimeWire 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LMWR rodiklis pasikeitė $ -0.00797 (-9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LimeWire 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00197 (+2.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LimeWire (LMWR) pokyčius?
LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.
LimeWire galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LimeWire investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LMWRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LimeWire mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LimeWire, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LimeWire kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LimeWire (LMWR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LimeWire (LMWR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LimeWire prognozes.
Supratimas apie LimeWire (LMWR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LMWRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LimeWire (LMWR)
Ieškote, kaip nusipirkti LimeWire? Viskas paprasta ir patogu! LimeWire lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.