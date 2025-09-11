Daugiau apie LKY

Luckycoin kaina(LKY)

1 LKY į USD – tiesioginė kaina:

$0.228
$0.228$0.228
-2.14%1D
USD
Luckycoin (LKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:25:05(UTC+8)

Luckycoin (LKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.205
$ 0.205$ 0.205
24 val. žemiausia
$ 0.245
$ 0.245$ 0.245
24 val. aukščiausia

$ 0.205
$ 0.205$ 0.205

$ 0.245
$ 0.245$ 0.245

$ 17.01555375778228
$ 17.01555375778228$ 17.01555375778228

$ 0.1451754168803282
$ 0.1451754168803282$ 0.1451754168803282

+0.44%

-2.13%

+9.61%

+9.61%

Luckycoin (LKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.228. Per pastarąsias 24 valandas LKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.205 iki aukščiausios $ 0.245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LKY kaina yra $ 17.01555375778228, o žemiausia – $ 0.1451754168803282.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LKY per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Luckycoin (LKY) rinkos informacija

No.1722

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

$ 10.60K
$ 10.60K$ 10.60K

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

12.07M
12.07M 12.07M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

12,070,868
12,070,868 12,070,868

60.35%

LUCKYCOIN

Dabartinė Luckycoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.60K. LKY apyvartoje yra 12.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 12070868. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.56M

Luckycoin (LKY) kainos istorija USD

Stebėkite Luckycoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00499-2.13%
30 dienų$ -0.035-13.31%
60 dienų$ -0.022-8.80%
90 dienų$ -0.092-28.75%
Luckycoin kainos pokytis šiandien

Šiandien LKY užfiksuotas $ -0.00499 (-2.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Luckycoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.035 (-13.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Luckycoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LKY rodiklis pasikeitė $ -0.022 (-8.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Luckycoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.092 (-28.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Luckycoin (LKY) pokyčius?

Peržiūrėkite Luckycoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Luckycoin (LKY)

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Luckycoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Luckycoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LKYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Luckycoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Luckycoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Luckycoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Luckycoin (LKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Luckycoin (LKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Luckycoin prognozes.

Peržiūrėkite Luckycoin kainos prognozę dabar!

Luckycoin (LKY) Tokenomika

Supratimas apie Luckycoin (LKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Luckycoin (LKY)

Ieškote, kaip nusipirkti Luckycoin? Viskas paprasta ir patogu!

LKY į vietos valiutas

1 Luckycoin(LKY) į VND
5,999.82
1 Luckycoin(LKY) į AUD
A$0.34428
1 Luckycoin(LKY) į GBP
0.16644
1 Luckycoin(LKY) į EUR
0.1938
1 Luckycoin(LKY) į USD
$0.228
1 Luckycoin(LKY) į MYR
RM0.96216
1 Luckycoin(LKY) į TRY
9.41184
1 Luckycoin(LKY) į JPY
¥33.516
1 Luckycoin(LKY) į ARS
ARS$324.786
1 Luckycoin(LKY) į RUB
19.266
1 Luckycoin(LKY) į INR
20.09136
1 Luckycoin(LKY) į IDR
Rp3,737.70432
1 Luckycoin(LKY) į KRW
317.10696
1 Luckycoin(LKY) į PHP
13.04388
1 Luckycoin(LKY) į EGP
￡E.10.9668
1 Luckycoin(LKY) į BRL
R$1.2312
1 Luckycoin(LKY) į CAD
C$0.31464
1 Luckycoin(LKY) į BDT
27.7704
1 Luckycoin(LKY) į NGN
343.89012
1 Luckycoin(LKY) į COP
$894.11568
1 Luckycoin(LKY) į ZAR
R.3.98772
1 Luckycoin(LKY) į UAH
9.41184
1 Luckycoin(LKY) į VES
Bs35.568
1 Luckycoin(LKY) į CLP
$219.108
1 Luckycoin(LKY) į PKR
Rs64.75428
1 Luckycoin(LKY) į KZT
122.91024
1 Luckycoin(LKY) į THB
฿7.24812
1 Luckycoin(LKY) į TWD
NT$6.9198
1 Luckycoin(LKY) į AED
د.إ0.83676
1 Luckycoin(LKY) į CHF
Fr0.18012
1 Luckycoin(LKY) į HKD
HK$1.77384
1 Luckycoin(LKY) į AMD
֏87.12108
1 Luckycoin(LKY) į MAD
.د.م2.05884
1 Luckycoin(LKY) į MXN
$4.23852
1 Luckycoin(LKY) į SAR
ريال0.855
1 Luckycoin(LKY) į PLN
0.82992
1 Luckycoin(LKY) į RON
лв0.98724
1 Luckycoin(LKY) į SEK
kr2.1318
1 Luckycoin(LKY) į BGN
лв0.38076
1 Luckycoin(LKY) į HUF
Ft76.61256
1 Luckycoin(LKY) į CZK
4.75608
1 Luckycoin(LKY) į KWD
د.ك0.06954
1 Luckycoin(LKY) į ILS
0.75696
1 Luckycoin(LKY) į AOA
Kz208.59948
1 Luckycoin(LKY) į BHD
.د.ب0.085956
1 Luckycoin(LKY) į BMD
$0.228
1 Luckycoin(LKY) į DKK
kr1.45464
1 Luckycoin(LKY) į HNL
L5.97588
1 Luckycoin(LKY) į MUR
10.374
1 Luckycoin(LKY) į NAD
$4.00824
1 Luckycoin(LKY) į NOK
kr2.26404
1 Luckycoin(LKY) į NZD
$0.38304
1 Luckycoin(LKY) į PAB
B/.0.228
1 Luckycoin(LKY) į PGK
K0.96672
1 Luckycoin(LKY) į QAR
ر.ق0.82992
1 Luckycoin(LKY) į RSD
дин.22.8342

Luckycoin išteklius

Išsamesnei Luckycoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Luckycoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Luckycoin

Kiek Luckycoin(LKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LKY kaina USD valiuta yra 0.228USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LKY į USD kaina?
Dabartinė LKY kaina USD valiuta yra $ 0.228. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Luckycoin rinkos kapitalizacija?
LKY rinkos kapitalizacija yra $ 2.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LKY apyvartoje?
LKY apyvartoje yra 12.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LKY kaina?
LKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 17.01555375778228USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LKY kaina?
LKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1451754168803282USD.
Kokia yra LKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LKY yra $ 10.60KUSD.
Ar LKY kaina šiais metais kils?
LKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:25:05(UTC+8)

Luckycoin (LKY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

