Daugiau apie LIF3

LIF3 Kainos informacija

LIF3 Baltoji knyga

LIF3 Oficiali svetainė

LIF3 Tokenomika

LIF3 Kainų prognozė

LIF3 Istorija

LIF3 pirkimo vadovas

LIF3valiutų konverteris į dekretinę valiutą

LIF3 Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

LIF3 logotipas

LIF3 kaina(LIF3)

1 LIF3 į USD – tiesioginė kaina:

$0.019431
$0.019431$0.019431
-5.63%1D
USD
LIF3 (LIF3) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:53(UTC+8)

LIF3 (LIF3) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.018206
$ 0.018206$ 0.018206
24 val. žemiausia
$ 0.022004
$ 0.022004$ 0.022004
24 val. aukščiausia

$ 0.018206
$ 0.018206$ 0.018206

$ 0.022004
$ 0.022004$ 0.022004

$ 0.6194009725902462
$ 0.6194009725902462$ 0.6194009725902462

$ 0.001446420316029474
$ 0.001446420316029474$ 0.001446420316029474

-2.34%

-5.63%

-5.30%

-5.30%

LIF3 (LIF3) realiojo laiko kaina yra $ 0.019431. Per pastarąsias 24 valandas LIF3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.018206 iki aukščiausios $ 0.022004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIF3 kaina yra $ 0.6194009725902462, o žemiausia – $ 0.001446420316029474.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIF3 per pastarąją valandą pasikeitė -2.34%, per 24 valandas – -5.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LIF3 (LIF3) rinkos informacija

No.3720

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 233.13K
$ 233.13K$ 233.13K

$ 172.72M
$ 172.72M$ 172.72M

0.00
0.00 0.00

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

0.00%

ETH

Dabartinė LIF3 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 233.13K. LIF3 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 8888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 172.72M

LIF3 (LIF3) kainos istorija USD

Stebėkite LIF3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00115923-5.63%
30 dienų$ +0.007065+57.13%
60 dienų$ +0.016295+519.61%
90 dienų$ +0.017462+886.84%
LIF3 kainos pokytis šiandien

Šiandien LIF3 užfiksuotas $ -0.00115923 (-5.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LIF3 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.007065 (+57.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LIF3 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIF3 rodiklis pasikeitė $ +0.016295 (+519.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LIF3 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.017462 (+886.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LIF3 (LIF3) pokyčius?

Peržiūrėkite LIF3 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LIF3 (LIF3)

Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.

LIF3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LIF3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LIF3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LIF3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LIF3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LIF3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LIF3 (LIF3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LIF3 (LIF3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LIF3 prognozes.

Peržiūrėkite LIF3 kainos prognozę dabar!

LIF3 (LIF3) Tokenomika

Supratimas apie LIF3 (LIF3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIF3išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LIF3 (LIF3)

Ieškote, kaip nusipirkti LIF3? Viskas paprasta ir patogu! LIF3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LIF3 į vietos valiutas

1 LIF3(LIF3) į VND
511.326765
1 LIF3(LIF3) į AUD
A$0.02934081
1 LIF3(LIF3) į GBP
0.01418463
1 LIF3(LIF3) į EUR
0.01651635
1 LIF3(LIF3) į USD
$0.019431
1 LIF3(LIF3) į MYR
RM0.08199882
1 LIF3(LIF3) į TRY
0.80191737
1 LIF3(LIF3) į JPY
¥2.856357
1 LIF3(LIF3) į ARS
ARS$27.6794595
1 LIF3(LIF3) į RUB
1.64172519
1 LIF3(LIF3) į INR
1.71439713
1 LIF3(LIF3) į IDR
Rp318.54093264
1 LIF3(LIF3) į KRW
27.02502342
1 LIF3(LIF3) į PHP
1.11106458
1 LIF3(LIF3) į EGP
￡E.0.93482541
1 LIF3(LIF3) į BRL
R$0.1049274
1 LIF3(LIF3) į CAD
C$0.02681478
1 LIF3(LIF3) į BDT
2.3666958
1 LIF3(LIF3) į NGN
29.30758299
1 LIF3(LIF3) į COP
$76.19983236
1 LIF3(LIF3) į ZAR
R.0.33984819
1 LIF3(LIF3) į UAH
0.80211168
1 LIF3(LIF3) į VES
Bs3.031236
1 LIF3(LIF3) į CLP
$18.673191
1 LIF3(LIF3) į PKR
Rs5.51859831
1 LIF3(LIF3) į KZT
10.47486348
1 LIF3(LIF3) į THB
฿0.61771149
1 LIF3(LIF3) į TWD
NT$0.58973085
1 LIF3(LIF3) į AED
د.إ0.07131177
1 LIF3(LIF3) į CHF
Fr0.01535049
1 LIF3(LIF3) į HKD
HK$0.15117318
1 LIF3(LIF3) į AMD
֏7.42477941
1 LIF3(LIF3) į MAD
.د.م0.17546193
1 LIF3(LIF3) į MXN
$0.3614166
1 LIF3(LIF3) į SAR
ريال0.07286625
1 LIF3(LIF3) į PLN
0.07072884
1 LIF3(LIF3) į RON
лв0.08413623
1 LIF3(LIF3) į SEK
kr0.18167985
1 LIF3(LIF3) į BGN
лв0.03244977
1 LIF3(LIF3) į HUF
Ft6.53134203
1 LIF3(LIF3) į CZK
0.40533066
1 LIF3(LIF3) į KWD
د.ك0.005926455
1 LIF3(LIF3) į ILS
0.06451092
1 LIF3(LIF3) į AOA
Kz17.77761621
1 LIF3(LIF3) į BHD
.د.ب0.007325487
1 LIF3(LIF3) į BMD
$0.019431
1 LIF3(LIF3) į DKK
kr0.12396978
1 LIF3(LIF3) į HNL
L0.50928651
1 LIF3(LIF3) į MUR
0.88527636
1 LIF3(LIF3) į NAD
$0.34159698
1 LIF3(LIF3) į NOK
kr0.19294983
1 LIF3(LIF3) į NZD
$0.03264408
1 LIF3(LIF3) į PAB
B/.0.019431
1 LIF3(LIF3) į PGK
K0.08238744
1 LIF3(LIF3) į QAR
ر.ق0.07072884
1 LIF3(LIF3) į RSD
дин.1.94620896

LIF3 išteklius

Išsamesnei LIF3 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LIF3 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LIF3

Kiek LIF3(LIF3) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LIF3 kaina USD valiuta yra 0.019431USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LIF3 į USD kaina?
Dabartinė LIF3 kaina USD valiuta yra $ 0.019431. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LIF3 rinkos kapitalizacija?
LIF3 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LIF3 apyvartoje?
LIF3 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LIF3 kaina?
LIF3 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6194009725902462USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LIF3 kaina?
LIF3 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001446420316029474USD.
Kokia yra LIF3 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LIF3 yra $ 233.13KUSD.
Ar LIF3 kaina šiais metais kils?
LIF3 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LIF3 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:53(UTC+8)

LIF3 (LIF3) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LIF3-į-USD skaičiuoklė

Suma

LIF3
LIF3
USD
USD

1 LIF3 = 0.019431 USD

Prekiauti LIF3

LIF3USDT
$0.019431
$0.019431$0.019431
-5.63%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis