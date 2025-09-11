LIF3 (LIF3) realiojo laiko kaina yra $ 0.019431. Per pastarąsias 24 valandas LIF3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.018206 iki aukščiausios $ 0.022004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIF3 kaina yra $ 0.6194009725902462, o žemiausia – $ 0.001446420316029474.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIF3 per pastarąją valandą pasikeitė -2.34%, per 24 valandas – -5.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LIF3 (LIF3) rinkos informacija
Dabartinė LIF3 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 233.13K. LIF3 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 8888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 172.72M
LIF3 (LIF3) kainos istorija USD
Stebėkite LIF3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00115923
-5.63%
30 dienų
$ +0.007065
+57.13%
60 dienų
$ +0.016295
+519.61%
90 dienų
$ +0.017462
+886.84%
LIF3 kainos pokytis šiandien
Šiandien LIF3 užfiksuotas $ -0.00115923 (-5.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LIF3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.007065 (+57.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LIF3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIF3 rodiklis pasikeitė $ +0.016295 (+519.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LIF3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.017462 (+886.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LIF3 (LIF3) pokyčius?
Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.
LIF3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LIF3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LIF3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LIF3 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LIF3 (LIF3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LIF3 (LIF3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LIF3 prognozes.
Supratimas apie LIF3 (LIF3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIF3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LIF3 (LIF3)
Ieškote, kaip nusipirkti LIF3? Viskas paprasta ir patogu! LIF3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
