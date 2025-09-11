LocaGo (LCG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003046. Per pastarąsias 24 valandas LCG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002957 iki aukščiausios $ 0.0003072 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LCG kaina yra $ 0.03971587224102822, o žemiausia – $ 0.000055018344848807.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LCG per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LocaGo (LCG) rinkos informacija
No.4408
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 65.67K
$ 65.67K$ 65.67K
$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M
0.00
0.00 0.00
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
BSC
Dabartinė LocaGo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.67K. LCG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.40M
LocaGo (LCG) kainos istorija USD
Stebėkite LocaGo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000002178
+0.72%
30 dienų
$ +0.0001022
+50.49%
60 dienų
$ +0.0000636
+26.39%
90 dienų
$ -0.0000554
-15.39%
LocaGo kainos pokytis šiandien
Šiandien LCG užfiksuotas $ +0.000002178 (+0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LocaGo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001022 (+50.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LocaGo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LCG rodiklis pasikeitė $ +0.0000636 (+26.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LocaGo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000554 (-15.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LocaGo (LCG) pokyčius?
LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development.
LocaGo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LocaGo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LCGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LocaGo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LocaGo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LocaGo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LocaGo (LCG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LocaGo (LCG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LocaGo prognozes.
Supratimas apie LocaGo (LCG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LCGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LocaGo (LCG)
Ieškote, kaip nusipirkti LocaGo? Viskas paprasta ir patogu! LocaGo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.