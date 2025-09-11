Daugiau apie LBTC

LBTC Kainos informacija

LBTC Baltoji knyga

LBTC Oficiali svetainė

LBTC Tokenomika

LBTC Kainų prognozė

LBTC Istorija

LBTC pirkimo vadovas

LBTCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LBTC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

LightningBitcoin logotipas

LightningBitcoin kaina(LBTC)

1 LBTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.06125
$0.06125$0.06125
+1.13%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:04:28(UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0601
$ 0.0601$ 0.0601
24 val. žemiausia
$ 0.06203
$ 0.06203$ 0.06203
24 val. aukščiausia

$ 0.0601
$ 0.0601$ 0.0601

$ 0.06203
$ 0.06203$ 0.06203

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

+1.37%

+1.13%

-1.18%

-1.18%

LightningBitcoin (LBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0613. Per pastarąsias 24 valandas LBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0601 iki aukščiausios $ 0.06203 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBTC kaina yra $ 1,037.530029296875, o žemiausia – $ 0.05135513457072038.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBTC per pastarąją valandą pasikeitė +1.37%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LightningBitcoin (LBTC) rinkos informacija

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K

$ 457.66K
$ 457.66K$ 457.66K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Dabartinė LightningBitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.26K. LBTC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 7465926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 457.66K

LightningBitcoin (LBTC) kainos istorija USD

Stebėkite LightningBitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006844+1.13%
30 dienų$ -0.02512-29.07%
60 dienų$ +0.00388+6.75%
90 dienų$ -0.02288-27.18%
LightningBitcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien LBTC užfiksuotas $ +0.0006844 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LightningBitcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02512 (-29.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LightningBitcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LBTC rodiklis pasikeitė $ +0.00388 (+6.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LightningBitcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02288 (-27.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LightningBitcoin (LBTC) pokyčius?

Peržiūrėkite LightningBitcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LightningBitcoin (LBTC)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LightningBitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LBTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LightningBitcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LightningBitcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LightningBitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LightningBitcoin (LBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LightningBitcoin (LBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LightningBitcoin prognozes.

Peržiūrėkite LightningBitcoin kainos prognozę dabar!

LightningBitcoin (LBTC) Tokenomika

Supratimas apie LightningBitcoin (LBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LightningBitcoin (LBTC)

Ieškote, kaip nusipirkti LightningBitcoin? Viskas paprasta ir patogu! LightningBitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LBTC į vietos valiutas

1 LightningBitcoin(LBTC) į VND
1,613.1095
1 LightningBitcoin(LBTC) į AUD
A$0.092563
1 LightningBitcoin(LBTC) į GBP
0.044749
1 LightningBitcoin(LBTC) į EUR
0.052105
1 LightningBitcoin(LBTC) į USD
$0.0613
1 LightningBitcoin(LBTC) į MYR
RM0.258686
1 LightningBitcoin(LBTC) į TRY
2.529851
1 LightningBitcoin(LBTC) į JPY
¥9.0111
1 LightningBitcoin(LBTC) į ARS
ARS$87.32185
1 LightningBitcoin(LBTC) į RUB
5.179237
1 LightningBitcoin(LBTC) į INR
5.408499
1 LightningBitcoin(LBTC) į IDR
Rp1,004.917872
1 LightningBitcoin(LBTC) į KRW
85.257266
1 LightningBitcoin(LBTC) į PHP
3.505134
1 LightningBitcoin(LBTC) į EGP
￡E.2.949143
1 LightningBitcoin(LBTC) į BRL
R$0.33102
1 LightningBitcoin(LBTC) į CAD
C$0.084594
1 LightningBitcoin(LBTC) į BDT
7.46634
1 LightningBitcoin(LBTC) į NGN
92.458177
1 LightningBitcoin(LBTC) į COP
$240.391628
1 LightningBitcoin(LBTC) į ZAR
R.1.072137
1 LightningBitcoin(LBTC) į UAH
2.530464
1 LightningBitcoin(LBTC) į VES
Bs9.5628
1 LightningBitcoin(LBTC) į CLP
$58.9093
1 LightningBitcoin(LBTC) į PKR
Rs17.409813
1 LightningBitcoin(LBTC) į KZT
33.045604
1 LightningBitcoin(LBTC) į THB
฿1.948727
1 LightningBitcoin(LBTC) į TWD
NT$1.860455
1 LightningBitcoin(LBTC) į AED
د.إ0.224971
1 LightningBitcoin(LBTC) į CHF
Fr0.048427
1 LightningBitcoin(LBTC) į HKD
HK$0.476914
1 LightningBitcoin(LBTC) į AMD
֏23.423343
1 LightningBitcoin(LBTC) į MAD
.د.م0.553539
1 LightningBitcoin(LBTC) į MXN
$1.14018
1 LightningBitcoin(LBTC) į SAR
ريال0.229875
1 LightningBitcoin(LBTC) į PLN
0.223132
1 LightningBitcoin(LBTC) į RON
лв0.265429
1 LightningBitcoin(LBTC) į SEK
kr0.573155
1 LightningBitcoin(LBTC) į BGN
лв0.102371
1 LightningBitcoin(LBTC) į HUF
Ft20.604769
1 LightningBitcoin(LBTC) į CZK
1.278718
1 LightningBitcoin(LBTC) į KWD
د.ك0.0186965
1 LightningBitcoin(LBTC) į ILS
0.203516
1 LightningBitcoin(LBTC) į AOA
Kz56.083983
1 LightningBitcoin(LBTC) į BHD
.د.ب0.0231101
1 LightningBitcoin(LBTC) į BMD
$0.0613
1 LightningBitcoin(LBTC) į DKK
kr0.391094
1 LightningBitcoin(LBTC) į HNL
L1.606673
1 LightningBitcoin(LBTC) į MUR
2.792828
1 LightningBitcoin(LBTC) į NAD
$1.077654
1 LightningBitcoin(LBTC) į NOK
kr0.608709
1 LightningBitcoin(LBTC) į NZD
$0.102984
1 LightningBitcoin(LBTC) į PAB
B/.0.0613
1 LightningBitcoin(LBTC) į PGK
K0.259912
1 LightningBitcoin(LBTC) į QAR
ر.ق0.223132
1 LightningBitcoin(LBTC) į RSD
дин.6.139808

LightningBitcoin išteklius

Išsamesnei LightningBitcoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LightningBitcoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LightningBitcoin

Kiek LightningBitcoin(LBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LBTC kaina USD valiuta yra 0.0613USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LBTC į USD kaina?
Dabartinė LBTC kaina USD valiuta yra $ 0.0613. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LightningBitcoin rinkos kapitalizacija?
LBTC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LBTC apyvartoje?
LBTC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LBTC kaina?
LBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,037.530029296875USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LBTC kaina?
LBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05135513457072038USD.
Kokia yra LBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LBTC yra $ 56.26KUSD.
Ar LBTC kaina šiais metais kils?
LBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:04:28(UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LBTC-į-USD skaičiuoklė

Suma

LBTC
LBTC
USD
USD

1 LBTC = 0.0613 USD

Prekiauti LBTC

LBTCUSDT
$0.06125
$0.06125$0.06125
+1.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis