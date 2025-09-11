LightningBitcoin (LBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0613. Per pastarąsias 24 valandas LBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0601 iki aukščiausios $ 0.06203 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBTC kaina yra $ 1,037.530029296875, o žemiausia – $ 0.05135513457072038.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBTC per pastarąją valandą pasikeitė +1.37%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LightningBitcoin (LBTC) rinkos informacija
No.6902
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K
$ 457.66K
$ 457.66K$ 457.66K
0.00
0.00 0.00
7,465,926
7,465,926 7,465,926
7,465,926
7,465,926 7,465,926
0.00%
2017-12-18 00:00:00
LBTC
Dabartinė LightningBitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.26K. LBTC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 7465926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 457.66K
LightningBitcoin (LBTC) kainos istorija USD
Stebėkite LightningBitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0006844
+1.13%
30 dienų
$ -0.02512
-29.07%
60 dienų
$ +0.00388
+6.75%
90 dienų
$ -0.02288
-27.18%
LightningBitcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien LBTC užfiksuotas $ +0.0006844 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LightningBitcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02512 (-29.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LightningBitcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LBTC rodiklis pasikeitė $ +0.00388 (+6.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LightningBitcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02288 (-27.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LightningBitcoin (LBTC) pokyčius?
Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.
LightningBitcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LightningBitcoin (LBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LightningBitcoin (LBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LightningBitcoin prognozes.
Supratimas apie LightningBitcoin (LBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LightningBitcoin (LBTC)
