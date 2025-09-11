Daugiau apie LAIKAL2

Laika logotipas

Laika kaina(LAIKAL2)

1 LAIKAL2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.1961
$0.1961$0.1961
-2.35%1D
USD
Laika (LAIKAL2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:21:17(UTC+8)

Laika (LAIKAL2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.17043
$ 0.17043$ 0.17043
24 val. žemiausia
$ 0.208
$ 0.208$ 0.208
24 val. aukščiausia

$ 0.17043
$ 0.17043$ 0.17043

$ 0.208
$ 0.208$ 0.208

$ 2.404704208086735
$ 2.404704208086735$ 2.404704208086735

$ 0.030880648400825817
$ 0.030880648400825817$ 0.030880648400825817

+0.82%

-2.35%

+48.81%

+48.81%

Laika (LAIKAL2) realiojo laiko kaina yra $ 0.1961. Per pastarąsias 24 valandas LAIKAL2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17043 iki aukščiausios $ 0.208 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAIKAL2 kaina yra $ 2.404704208086735, o žemiausia – $ 0.030880648400825817.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAIKAL2 per pastarąją valandą pasikeitė +0.82%, per 24 valandas – -2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Laika (LAIKAL2) rinkos informacija

No.3825

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 93.56K
$ 93.56K$ 93.56K

$ 19.61M
$ 19.61M$ 19.61M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Laika rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.56K. LAIKAL2 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.61M

Laika (LAIKAL2) kainos istorija USD

Stebėkite Laika kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0047193-2.35%
30 dienų$ +0.05962+43.68%
60 dienų$ +0.15515+378.87%
90 dienų$ +0.15251+349.87%
Laika kainos pokytis šiandien

Šiandien LAIKAL2 užfiksuotas $ -0.0047193 (-2.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Laika 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.05962 (+43.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Laika 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAIKAL2 rodiklis pasikeitė $ +0.15515 (+378.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Laika 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.15251 (+349.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Laika (LAIKAL2) pokyčius?

Peržiūrėkite Laika kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Laika (LAIKAL2)

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Laika galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Laika investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LAIKAL2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Laika mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Laika, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Laika kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Laika (LAIKAL2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Laika (LAIKAL2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Laika prognozes.

Peržiūrėkite Laika kainos prognozę dabar!

Laika (LAIKAL2) Tokenomika

Supratimas apie Laika (LAIKAL2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAIKAL2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Laika (LAIKAL2)

Ieškote, kaip nusipirkti Laika? Viskas paprasta ir patogu! Laika lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LAIKAL2 į vietos valiutas

1 Laika(LAIKAL2) į VND
5,160.3715
1 Laika(LAIKAL2) į AUD
A$0.296111
1 Laika(LAIKAL2) į GBP
0.143153
1 Laika(LAIKAL2) į EUR
0.166685
1 Laika(LAIKAL2) į USD
$0.1961
1 Laika(LAIKAL2) į MYR
RM0.827542
1 Laika(LAIKAL2) į TRY
8.095008
1 Laika(LAIKAL2) į JPY
¥28.8267
1 Laika(LAIKAL2) į ARS
ARS$279.34445
1 Laika(LAIKAL2) į RUB
16.57045
1 Laika(LAIKAL2) į INR
17.280332
1 Laika(LAIKAL2) į IDR
Rp3,214.753584
1 Laika(LAIKAL2) į KRW
272.359368
1 Laika(LAIKAL2) į PHP
11.218881
1 Laika(LAIKAL2) į EGP
￡E.9.43241
1 Laika(LAIKAL2) į BRL
R$1.05894
1 Laika(LAIKAL2) į CAD
C$0.270618
1 Laika(LAIKAL2) į BDT
23.88498
1 Laika(LAIKAL2) į NGN
295.775669
1 Laika(LAIKAL2) į COP
$769.017916
1 Laika(LAIKAL2) į ZAR
R.3.429789
1 Laika(LAIKAL2) į UAH
8.095008
1 Laika(LAIKAL2) į VES
Bs30.5916
1 Laika(LAIKAL2) į CLP
$188.4521
1 Laika(LAIKAL2) į PKR
Rs55.694361
1 Laika(LAIKAL2) į KZT
105.713588
1 Laika(LAIKAL2) į THB
฿6.234019
1 Laika(LAIKAL2) į TWD
NT$5.951635
1 Laika(LAIKAL2) į AED
د.إ0.719687
1 Laika(LAIKAL2) į CHF
Fr0.154919
1 Laika(LAIKAL2) į HKD
HK$1.525658
1 Laika(LAIKAL2) į AMD
֏74.931771
1 Laika(LAIKAL2) į MAD
.د.م1.770783
1 Laika(LAIKAL2) į MXN
$3.64746
1 Laika(LAIKAL2) į SAR
ريال0.735375
1 Laika(LAIKAL2) į PLN
0.713804
1 Laika(LAIKAL2) į RON
лв0.849113
1 Laika(LAIKAL2) į SEK
kr1.831574
1 Laika(LAIKAL2) į BGN
лв0.327487
1 Laika(LAIKAL2) į HUF
Ft65.893522
1 Laika(LAIKAL2) į CZK
4.090646
1 Laika(LAIKAL2) į KWD
د.ك0.0598105
1 Laika(LAIKAL2) į ILS
0.651052
1 Laika(LAIKAL2) į AOA
Kz179.413851
1 Laika(LAIKAL2) į BHD
.د.ب0.0739297
1 Laika(LAIKAL2) į BMD
$0.1961
1 Laika(LAIKAL2) į DKK
kr1.251118
1 Laika(LAIKAL2) į HNL
L5.139781
1 Laika(LAIKAL2) į MUR
8.92255
1 Laika(LAIKAL2) į NAD
$3.447438
1 Laika(LAIKAL2) į NOK
kr1.947273
1 Laika(LAIKAL2) į NZD
$0.329448
1 Laika(LAIKAL2) į PAB
B/.0.1961
1 Laika(LAIKAL2) į PGK
K0.831464
1 Laika(LAIKAL2) į QAR
ر.ق0.713804
1 Laika(LAIKAL2) į RSD
дин.19.641376

Laika išteklius

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Laika

Kiek Laika(LAIKAL2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LAIKAL2 kaina USD valiuta yra 0.1961USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LAIKAL2 į USD kaina?
Dabartinė LAIKAL2 kaina USD valiuta yra $ 0.1961. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Laika rinkos kapitalizacija?
LAIKAL2 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LAIKAL2 apyvartoje?
LAIKAL2 apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LAIKAL2 kaina?
LAIKAL2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.404704208086735USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LAIKAL2 kaina?
LAIKAL2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.030880648400825817USD.
Kokia yra LAIKAL2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LAIKAL2 yra $ 93.56KUSD.
Ar LAIKAL2 kaina šiais metais kils?
LAIKAL2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LAIKAL2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:21:17(UTC+8)

Laika (LAIKAL2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

