Laika (LAIKAL2) realiojo laiko kaina yra $ 0.1961. Per pastarąsias 24 valandas LAIKAL2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.17043 iki aukščiausios $ 0.208 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAIKAL2 kaina yra $ 2.404704208086735, o žemiausia – $ 0.030880648400825817.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAIKAL2 per pastarąją valandą pasikeitė +0.82%, per 24 valandas – -2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Laika (LAIKAL2) rinkos informacija
Dabartinė Laika rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.56K. LAIKAL2 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.61M
Laika (LAIKAL2) kainos istorija USD
Stebėkite Laika kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0047193
-2.35%
30 dienų
$ +0.05962
+43.68%
60 dienų
$ +0.15515
+378.87%
90 dienų
$ +0.15251
+349.87%
Laika kainos pokytis šiandien
Šiandien LAIKAL2 užfiksuotas $ -0.0047193 (-2.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Laika 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.05962 (+43.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Laika 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAIKAL2 rodiklis pasikeitė $ +0.15515 (+378.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Laika 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.15251 (+349.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.
Laika kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Laika (LAIKAL2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAIKAL2išsamią tokeno tokenomiką dabar!
