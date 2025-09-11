Daugiau apie KRL

Kryll logotipas

Kryll kaina(KRL)

Kryll (KRL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:20:18(UTC+8)

Kryll (KRL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.55%

-1.40%

-4.71%

-4.71%

Kryll (KRL) realiojo laiko kaina yra $ 0.3301. Per pastarąsias 24 valandas KRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3293 iki aukščiausios $ 0.3349 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRL kaina yra $ 4.756550465025624, o žemiausia – $ 0.0214475563255.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kryll (KRL) rinkos informacija

80.74%

ETH

Dabartinė Kryll rinkos kapitalizacija yra $ 13.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.07K. KRL apyvartoje yra 39.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 49417348. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.31M

Kryll (KRL) kainos istorija USD

Stebėkite Kryll kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004687-1.40%
30 dienų$ -0.0316-8.74%
60 dienų$ +0.0009+0.27%
90 dienų$ +0.0003+0.09%
Kryll kainos pokytis šiandien

Šiandien KRL užfiksuotas $ -0.004687 (-1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kryll 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0316 (-8.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kryll 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KRL rodiklis pasikeitė $ +0.0009 (+0.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kryll 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003 (+0.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kryll (KRL) pokyčius?

Peržiūrėkite Kryll kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kryll investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KRLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kryll mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kryll, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kryll kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kryll (KRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kryll (KRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kryll prognozes.

Peržiūrėkite Kryll kainos prognozę dabar!

Kryll (KRL) Tokenomika

Supratimas apie Kryll (KRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kryll (KRL)

Ieškote, kaip nusipirkti Kryll? Viskas paprasta ir patogu! Kryll lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KRL į vietos valiutas

Kryll išteklius

Išsamesnei Kryll analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kryll svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kryll

Kiek Kryll(KRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KRL kaina USD valiuta yra 0.3301USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KRL į USD kaina?
Dabartinė KRL kaina USD valiuta yra $ 0.3301. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kryll rinkos kapitalizacija?
KRL rinkos kapitalizacija yra $ 13.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KRL apyvartoje?
KRL apyvartoje yra 39.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KRL kaina?
KRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.756550465025624USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KRL kaina?
KRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0214475563255USD.
Kokia yra KRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KRL yra $ 57.07KUSD.
Ar KRL kaina šiais metais kils?
KRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:20:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

