Kryll (KRL) realiojo laiko kaina yra $ 0.3301. Per pastarąsias 24 valandas KRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3293 iki aukščiausios $ 0.3349 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRL kaina yra $ 4.756550465025624, o žemiausia – $ 0.0214475563255.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kryll (KRL) rinkos informacija
Dabartinė Kryll rinkos kapitalizacija yra $ 13.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.07K. KRL apyvartoje yra 39.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 49417348. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.31M
Kryll (KRL) kainos istorija USD
Stebėkite Kryll kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.004687
-1.40%
30 dienų
$ -0.0316
-8.74%
60 dienų
$ +0.0009
+0.27%
90 dienų
$ +0.0003
+0.09%
Kryll kainos pokytis šiandien
Šiandien KRL užfiksuotas $ -0.004687 (-1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kryll 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0316 (-8.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kryll 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KRL rodiklis pasikeitė $ +0.0009 (+0.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kryll 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003 (+0.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kryll (KRL) pokyčius?
Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs
Kryll galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kryll investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KRLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kryll mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kryll, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kryll kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kryll (KRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kryll (KRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kryll prognozes.
Supratimas apie Kryll (KRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kryll (KRL)
Ieškote, kaip nusipirkti Kryll? Viskas paprasta ir patogu! Kryll lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
