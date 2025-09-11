K-POP Click (KPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.002522. Per pastarąsias 24 valandas KPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002309 iki aukščiausios $ 0.003012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KPC kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KPC per pastarąją valandą pasikeitė -1.18%, per 24 valandas – -6.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
K-POP Click (KPC) rinkos informacija
--
----
$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K
$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
MATIC
Dabartinė K-POP Click rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.01K. KPC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.61M
K-POP Click (KPC) kainos istorija USD
Stebėkite K-POP Click kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00017093
-6.31%
30 dienų
$ -0.000994
-28.28%
60 dienų
$ -0.001108
-30.53%
90 dienų
$ -0.000383
-13.19%
K-POP Click kainos pokytis šiandien
Šiandien KPC užfiksuotas $ -0.00017093 (-6.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
K-POP Click 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000994 (-28.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
K-POP Click 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KPC rodiklis pasikeitė $ -0.001108 (-30.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
K-POP Click 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000383 (-13.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir K-POP Click (KPC) pokyčius?
As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.
K-POP Click kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos K-POP Click (KPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų K-POP Click (KPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes K-POP Click prognozes.
Supratimas apie K-POP Click (KPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti K-POP Click (KPC)
