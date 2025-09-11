Daugiau apie KOMA

Koma Inu kaina(KOMA)

1 KOMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.02323
$0.02323$0.02323
-3.12%1D
USD
Koma Inu (KOMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:20:18(UTC+8)

Koma Inu (KOMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02253
$ 0.02253$ 0.02253
24 val. žemiausia
$ 0.02693
$ 0.02693$ 0.02693
24 val. aukščiausia

$ 0.02253
$ 0.02253$ 0.02253

$ 0.02693
$ 0.02693$ 0.02693

$ 0.19515370521653203
$ 0.19515370521653203$ 0.19515370521653203

$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896$ 0.002571199651579896

+1.00%

-3.11%

+5.87%

+5.87%

Koma Inu (KOMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02323. Per pastarąsias 24 valandas KOMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02253 iki aukščiausios $ 0.02693 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOMA kaina yra $ 0.19515370521653203, o žemiausia – $ 0.002571199651579896.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOMA per pastarąją valandą pasikeitė +1.00%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Koma Inu (KOMA) rinkos informacija

No.1097

$ 12.41M
$ 12.41M$ 12.41M

$ 13.13K
$ 13.13K$ 13.13K

$ 23.23M
$ 23.23M$ 23.23M

534.34M
534.34M 534.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

605,954,353.425861
605,954,353.425861 605,954,353.425861

53.43%

BSC

Dabartinė Koma Inu rinkos kapitalizacija yra $ 12.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.13K. KOMA apyvartoje yra 534.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 605954353.425861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.23M

Koma Inu (KOMA) kainos istorija USD

Stebėkite Koma Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007481-3.11%
30 dienų$ -0.00073-3.05%
60 dienų$ +0.0032+15.97%
90 dienų$ +0.00548+30.87%
Koma Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien KOMA užfiksuotas $ -0.0007481 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Koma Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00073 (-3.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Koma Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOMA rodiklis pasikeitė $ +0.0032 (+15.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Koma Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00548 (+30.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Koma Inu (KOMA) pokyčius?

Peržiūrėkite Koma Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Koma Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KOMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Koma Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Koma Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Koma Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Koma Inu (KOMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Koma Inu (KOMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Koma Inu prognozes.

Peržiūrėkite Koma Inu kainos prognozę dabar!

Koma Inu (KOMA) Tokenomika

Supratimas apie Koma Inu (KOMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Koma Inu (KOMA)

Ieškote, kaip nusipirkti Koma Inu? Viskas paprasta ir patogu! Koma Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KOMA į vietos valiutas

1 Koma Inu(KOMA) į VND
611.29745
1 Koma Inu(KOMA) į AUD
A$0.0350773
1 Koma Inu(KOMA) į GBP
0.0169579
1 Koma Inu(KOMA) į EUR
0.0197455
1 Koma Inu(KOMA) į USD
$0.02323
1 Koma Inu(KOMA) į MYR
RM0.0980306
1 Koma Inu(KOMA) į TRY
0.9591667
1 Koma Inu(KOMA) į JPY
¥3.41481
1 Koma Inu(KOMA) į ARS
ARS$33.091135
1 Koma Inu(KOMA) į RUB
1.962935
1 Koma Inu(KOMA) į INR
2.0507444
1 Koma Inu(KOMA) į IDR
Rp380.8196112
1 Koma Inu(KOMA) į KRW
32.3087486
1 Koma Inu(KOMA) į PHP
1.3296852
1 Koma Inu(KOMA) į EGP
￡E.1.1187568
1 Koma Inu(KOMA) į BRL
R$0.125442
1 Koma Inu(KOMA) į CAD
C$0.0320574
1 Koma Inu(KOMA) į BDT
2.829414
1 Koma Inu(KOMA) į NGN
35.0375767
1 Koma Inu(KOMA) į COP
$91.0978388
1 Koma Inu(KOMA) į ZAR
R.0.4067573
1 Koma Inu(KOMA) į UAH
0.9589344
1 Koma Inu(KOMA) į VES
Bs3.62388
1 Koma Inu(KOMA) į CLP
$22.32403
1 Koma Inu(KOMA) į PKR
Rs6.5975523
1 Koma Inu(KOMA) į KZT
12.5228284
1 Koma Inu(KOMA) į THB
฿0.738714
1 Koma Inu(KOMA) į TWD
NT$0.7054951
1 Koma Inu(KOMA) į AED
د.إ0.0852541
1 Koma Inu(KOMA) į CHF
Fr0.0183517
1 Koma Inu(KOMA) į HKD
HK$0.1807294
1 Koma Inu(KOMA) į AMD
֏8.8764153
1 Koma Inu(KOMA) į MAD
.د.م0.2097669
1 Koma Inu(KOMA) į MXN
$0.432078
1 Koma Inu(KOMA) į SAR
ريال0.0871125
1 Koma Inu(KOMA) į PLN
0.0845572
1 Koma Inu(KOMA) į RON
лв0.1008182
1 Koma Inu(KOMA) į SEK
kr0.2174328
1 Koma Inu(KOMA) į BGN
лв0.0387941
1 Koma Inu(KOMA) į HUF
Ft7.8136428
1 Koma Inu(KOMA) į CZK
0.4848101
1 Koma Inu(KOMA) į KWD
د.ك0.00708515
1 Koma Inu(KOMA) į ILS
0.0773559
1 Koma Inu(KOMA) į AOA
Kz21.1757711
1 Koma Inu(KOMA) į BHD
.د.ب0.00875771
1 Koma Inu(KOMA) į BMD
$0.02323
1 Koma Inu(KOMA) į DKK
kr0.1482074
1 Koma Inu(KOMA) į HNL
L0.6088583
1 Koma Inu(KOMA) į MUR
1.0583588
1 Koma Inu(KOMA) į NAD
$0.4083834
1 Koma Inu(KOMA) į NOK
kr0.2309062
1 Koma Inu(KOMA) į NZD
$0.0390264
1 Koma Inu(KOMA) į PAB
B/.0.02323
1 Koma Inu(KOMA) į PGK
K0.0984952
1 Koma Inu(KOMA) į QAR
ر.ق0.0845572
1 Koma Inu(KOMA) į RSD
дин.2.3278783

Koma Inu išteklius

Išsamesnei Koma Inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Koma Inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Koma Inu

Kiek Koma Inu(KOMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KOMA kaina USD valiuta yra 0.02323USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KOMA į USD kaina?
Dabartinė KOMA kaina USD valiuta yra $ 0.02323. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Koma Inu rinkos kapitalizacija?
KOMA rinkos kapitalizacija yra $ 12.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KOMA apyvartoje?
KOMA apyvartoje yra 534.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KOMA kaina?
KOMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19515370521653203USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KOMA kaina?
KOMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002571199651579896USD.
Kokia yra KOMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KOMA yra $ 13.13KUSD.
Ar KOMA kaina šiais metais kils?
KOMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KOMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Koma Inu (KOMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

