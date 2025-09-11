Koma Inu (KOMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02323. Per pastarąsias 24 valandas KOMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02253 iki aukščiausios $ 0.02693 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOMA kaina yra $ 0.19515370521653203, o žemiausia – $ 0.002571199651579896.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOMA per pastarąją valandą pasikeitė +1.00%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Koma Inu (KOMA) rinkos informacija
Dabartinė Koma Inu rinkos kapitalizacija yra $ 12.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.13K. KOMA apyvartoje yra 534.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 605954353.425861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.23M
Koma Inu (KOMA) kainos istorija USD
Stebėkite Koma Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007481
-3.11%
30 dienų
$ -0.00073
-3.05%
60 dienų
$ +0.0032
+15.97%
90 dienų
$ +0.00548
+30.87%
Koma Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien KOMA užfiksuotas $ -0.0007481 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Koma Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00073 (-3.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Koma Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOMA rodiklis pasikeitė $ +0.0032 (+15.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Koma Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00548 (+30.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Koma Inu (KOMA) pokyčius?
Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.
Koma Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Koma Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KOMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Koma Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Koma Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Koma Inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Koma Inu (KOMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Koma Inu (KOMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Koma Inu prognozes.
Supratimas apie Koma Inu (KOMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Koma Inu (KOMA)
Ieškote, kaip nusipirkti Koma Inu? Viskas paprasta ir patogu! Koma Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.