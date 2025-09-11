KOLZ (KOLZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003435. Per pastarąsias 24 valandas KOLZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003197 iki aukščiausios $ 0.00003462 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOLZ kaina yra $ 0.001654220575532274, o žemiausia – $ 0.000030379678630476.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOLZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KOLZ (KOLZ) rinkos informacija
Dabartinė KOLZ rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.01K. KOLZ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 343.50K
KOLZ (KOLZ) kainos istorija USD
Stebėkite KOLZ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001007
+3.02%
30 dienų
$ -0.00001155
-25.17%
60 dienų
$ -0.00000882
-20.44%
90 dienų
$ -0.00001222
-26.25%
KOLZ kainos pokytis šiandien
Šiandien KOLZ užfiksuotas $ +0.000001007 (+3.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KOLZ 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001155 (-25.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KOLZ 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOLZ rodiklis pasikeitė $ -0.00000882 (-20.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KOLZ 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001222 (-26.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KOLZ (KOLZ) pokyčius?
KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.
KOLZ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KOLZ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KOLZ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KOLZ kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KOLZ (KOLZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KOLZ (KOLZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KOLZ prognozes.
Supratimas apie KOLZ (KOLZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOLZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KOLZ (KOLZ)
Ieškote, kaip nusipirkti KOLZ? Viskas paprasta ir patogu! KOLZ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.