KMD (KMD) realiojo laiko kaina yra $ 0.03484. Per pastarąsias 24 valandas KMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03299 iki aukščiausios $ 0.03697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KMD kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KMD per pastarąją valandą pasikeitė +0.98%, per 24 valandas – -4.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KOMODO
Dabartinė KMD rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.30K. KMD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 135950000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.74M
Stebėkite KMD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0017067
|-4.67%
|30 dienų
|$ -0.01083
|-23.72%
|60 dienų
|$ +0.01684
|+93.55%
|90 dienų
|$ +0.01684
|+93.55%
Šiandien KMD užfiksuotas $ -0.0017067 (-4.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01083 (-23.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KMD rodiklis pasikeitė $ +0.01684 (+93.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01684 (+93.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains.
KMD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KMD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti KMDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KMD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KMD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie KMD (KMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti KMD? Viskas paprasta ir patogu! KMD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei KMD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
