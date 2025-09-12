Daugiau apie KMD

KMD Kainos informacija

KMD Baltoji knyga

KMD Oficiali svetainė

KMD Tokenomika

KMD Kainų prognozė

KMD Istorija

KMD pirkimo vadovas

KMDvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KMD Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KMD logotipas

KMD kaina(KMD)

1 KMD į USD – tiesioginė kaina:

$0.03484
$0.03484$0.03484
-4.67%1D
USD
KMD (KMD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:55:33(UTC+8)

KMD (KMD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03299
$ 0.03299$ 0.03299
24 val. žemiausia
$ 0.03697
$ 0.03697$ 0.03697
24 val. aukščiausia

$ 0.03299
$ 0.03299$ 0.03299

$ 0.03697
$ 0.03697$ 0.03697

--
----

--
----

+0.98%

-4.67%

+4.90%

+4.90%

KMD (KMD) realiojo laiko kaina yra $ 0.03484. Per pastarąsias 24 valandas KMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03299 iki aukščiausios $ 0.03697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KMD kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KMD per pastarąją valandą pasikeitė +0.98%, per 24 valandas – -4.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KMD (KMD) rinkos informacija

--
----

$ 91.30K
$ 91.30K$ 91.30K

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

--
----

135,950,000
135,950,000 135,950,000

KOMODO

Dabartinė KMD rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.30K. KMD apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 135950000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.74M

KMD (KMD) kainos istorija USD

Stebėkite KMD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0017067-4.67%
30 dienų$ -0.01083-23.72%
60 dienų$ +0.01684+93.55%
90 dienų$ +0.01684+93.55%
KMD kainos pokytis šiandien

Šiandien KMD užfiksuotas $ -0.0017067 (-4.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KMD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01083 (-23.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KMD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KMD rodiklis pasikeitė $ +0.01684 (+93.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KMD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01684 (+93.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KMD (KMD) pokyčius?

Peržiūrėkite KMD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KMD (KMD)

Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains.

KMD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KMD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KMDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KMD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KMD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KMD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KMD (KMD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KMD (KMD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KMD prognozes.

Peržiūrėkite KMD kainos prognozę dabar!

KMD (KMD) Tokenomika

Supratimas apie KMD (KMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KMD (KMD)

Ieškote, kaip nusipirkti KMD? Viskas paprasta ir patogu! KMD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KMD į vietos valiutas

1 KMD(KMD) į VND
916.8146
1 KMD(KMD) į AUD
A$0.05226
1 KMD(KMD) į GBP
0.0254332
1 KMD(KMD) į EUR
0.029614
1 KMD(KMD) į USD
$0.03484
1 KMD(KMD) į MYR
RM0.1466764
1 KMD(KMD) į TRY
1.4409824
1 KMD(KMD) į JPY
¥5.12148
1 KMD(KMD) į ARS
ARS$49.9138744
1 KMD(KMD) į RUB
2.94398
1 KMD(KMD) į INR
3.076372
1 KMD(KMD) į IDR
Rp571.1474496
1 KMD(KMD) į KRW
48.3885792
1 KMD(KMD) į PHP
1.9886672
1 KMD(KMD) į EGP
￡E.1.6796364
1 KMD(KMD) į BRL
R$0.1874392
1 KMD(KMD) į CAD
C$0.0480792
1 KMD(KMD) į BDT
4.2212144
1 KMD(KMD) į NGN
52.31226
1 KMD(KMD) į COP
$136.09375
1 KMD(KMD) į ZAR
R.0.6048224
1 KMD(KMD) į UAH
1.433666
1 KMD(KMD) į VES
Bs5.46988
1 KMD(KMD) į CLP
$33.13284
1 KMD(KMD) į PKR
Rs9.8471776
1 KMD(KMD) į KZT
18.7007184
1 KMD(KMD) į THB
฿1.1030344
1 KMD(KMD) į TWD
NT$1.05391
1 KMD(KMD) į AED
د.إ0.1278628
1 KMD(KMD) į CHF
Fr0.0275236
1 KMD(KMD) į HKD
HK$0.2710552
1 KMD(KMD) į AMD
֏13.267072
1 KMD(KMD) į MAD
.د.م0.3132116
1 KMD(KMD) į MXN
$0.6438432
1 KMD(KMD) į SAR
ريال0.13065
1 KMD(KMD) į PLN
0.1261208
1 KMD(KMD) į RON
лв0.1505088
1 KMD(KMD) į SEK
kr0.3247088
1 KMD(KMD) į BGN
лв0.0578344
1 KMD(KMD) į HUF
Ft11.6247144
1 KMD(KMD) į CZK
0.7232784
1 KMD(KMD) į KWD
د.ك0.0106262
1 KMD(KMD) į ILS
0.1156688
1 KMD(KMD) į AOA
Kz31.7590988
1 KMD(KMD) į BHD
.د.ب0.01309984
1 KMD(KMD) į BMD
$0.03484
1 KMD(KMD) į DKK
kr0.2215824
1 KMD(KMD) į HNL
L0.9086272
1 KMD(KMD) į MUR
1.5841748
1 KMD(KMD) į NAD
$0.6086548
1 KMD(KMD) į NOK
kr0.3438708
1 KMD(KMD) į NZD
$0.0581828
1 KMD(KMD) į PAB
B/.0.03484
1 KMD(KMD) į PGK
K0.1470248
1 KMD(KMD) į QAR
ر.ق0.1261208
1 KMD(KMD) į RSD
дин.3.4791224

KMD išteklius

Išsamesnei KMD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KMD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KMD

Kiek KMD(KMD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KMD kaina USD valiuta yra 0.03484USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KMD į USD kaina?
Dabartinė KMD kaina USD valiuta yra $ 0.03484. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KMD rinkos kapitalizacija?
KMD rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KMD apyvartoje?
KMD apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KMD kaina?
KMD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KMD kaina?
KMD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra KMD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KMD yra $ 91.30KUSD.
Ar KMD kaina šiais metais kils?
KMD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KMD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 13:55:33(UTC+8)

KMD (KMD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KMD-į-USD skaičiuoklė

Suma

KMD
KMD
USD
USD

1 KMD = 0.03484 USD

Prekiauti KMD

KMDUSDT
$0.03484
$0.03484$0.03484
-4.67%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis