KiloEx (KILO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02304. Per pastarąsias 24 valandas KILO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0225 iki aukščiausios $ 0.02376 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KILO kaina yra $ 0.15304078846174016, o žemiausia – $ 0.03911088811156754.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KILO per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KiloEx (KILO) rinkos informacija
No.1029
$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M
$ 69.69K
$ 69.69K$ 69.69K
$ 23.04M
$ 23.04M$ 23.04M
211.70M
211.70M 211.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.17%
BSC
Dabartinė KiloEx rinkos kapitalizacija yra $ 4.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.69K. KILO apyvartoje yra 211.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.04M
KiloEx (KILO) kainos istorija USD
Stebėkite KiloEx kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004295
-1.83%
30 dienų
$ +0.00019
+0.83%
60 dienų
$ -0.00097
-4.04%
90 dienų
$ -0.00365
-13.68%
KiloEx kainos pokytis šiandien
Šiandien KILO užfiksuotas $ -0.0004295 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KiloEx 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00019 (+0.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KiloEx 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KILO rodiklis pasikeitė $ -0.00097 (-4.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KiloEx 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00365 (-13.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.
KiloEx galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KiloEx investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KiloEx, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti KiloEx (KILO)
Ieškote, kaip nusipirkti KiloEx? Viskas paprasta ir patogu! KiloEx lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
