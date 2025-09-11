KASTA (KASTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.010729. Per pastarąsias 24 valandas KASTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007802 iki aukščiausios $ 0.010894 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KASTA kaina yra $ 1.49219578143374, o žemiausia – $ 0.007854927067586098.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KASTA per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KASTA (KASTA) rinkos informacija
$ 8.19M
$ 109.54K
$ 16.08M
763.66M
1,499,130,704.77
Dabartinė KASTA rinkos kapitalizacija yra $ 8.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 109.54K. KASTA apyvartoje yra 763.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 1499130704.77. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.08M
KASTA (KASTA) kainos istorija USD
Stebėkite KASTA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00008766
-0.80%
30 dienų
$ -0.004083
-27.57%
60 dienų
$ +0.001322
+14.05%
90 dienų
$ -0.001106
-9.35%
KASTA kainos pokytis šiandien
Šiandien KASTA užfiksuotas $ -0.00008766 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KASTA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004083 (-27.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KASTA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KASTA rodiklis pasikeitė $ +0.001322 (+14.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KASTA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001106 (-9.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KASTA (KASTA) pokyčius?
Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.
KASTA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KASTA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KASTA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KASTA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KASTA (KASTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KASTA (KASTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KASTA prognozes.
Supratimas apie KASTA (KASTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KASTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KASTA (KASTA)
Ieškote, kaip nusipirkti KASTA? Viskas paprasta ir patogu! KASTA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
