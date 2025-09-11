Daugiau apie JYAI

Jerry The Turtle (JYAI)

$0.000162731
$0.000162731
-0.34% 1D
Jerry The Turtle (JYAI) kainos grafikas realiu laiku
Jerry The Turtle (JYAI) kainos informacija (USD)

$ 0.0001531
$ 0.0001531$ 0.0001531
$ 0.000174805
$ 0.000174805$ 0.000174805
$ 0.0001531
$ 0.0001531$ 0.0001531

$ 0.000174805
$ 0.000174805$ 0.000174805

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

+0.44%

-0.33%

+6.12%

+6.12%

Jerry The Turtle (JYAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000162738. Per pastarąsias 24 valandas JYAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001531 iki aukščiausios $ 0.000174805 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JYAI kaina yra $ 0.000320379364794765, o žemiausia – $ 0.0000000524860777.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JYAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jerry The Turtle (JYAI) rinkos informacija

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

Dabartinė Jerry The Turtle rinkos kapitalizacija yra $ 11.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.43M. JYAI apyvartoje yra 69.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 69000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.23M

Jerry The Turtle (JYAI) kainos istorija USD

Stebėkite Jerry The Turtle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000055517-0.33%
30 dienų$ -0.000032402-16.61%
60 dienų$ +0.000085658+111.12%
90 dienų$ +0.000071908+79.16%
Jerry The Turtle kainos pokytis šiandien

Šiandien JYAI užfiksuotas $ -0.00000055517 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Jerry The Turtle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000032402 (-16.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Jerry The Turtle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JYAI rodiklis pasikeitė $ +0.000085658 (+111.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Jerry The Turtle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000071908 (+79.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Jerry The Turtle (JYAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Jerry The Turtle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Jerry The Turtle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti JYAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Jerry The Turtle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Jerry The Turtle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Jerry The Turtle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jerry The Turtle (JYAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jerry The Turtle (JYAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jerry The Turtle prognozes.

Peržiūrėkite Jerry The Turtle kainos prognozę dabar!

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomika

Supratimas apie Jerry The Turtle (JYAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JYAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Jerry The Turtle (JYAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Jerry The Turtle? Viskas paprasta ir patogu! Jerry The Turtle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JYAI į vietos valiutas

1 Jerry The Turtle(JYAI) į VND
4.28245047
1 Jerry The Turtle(JYAI) į AUD
A$0.00024573438
1 Jerry The Turtle(JYAI) į GBP
0.00011879874
1 Jerry The Turtle(JYAI) į EUR
0.0001383273
1 Jerry The Turtle(JYAI) į USD
$0.000162738
1 Jerry The Turtle(JYAI) į MYR
RM0.00068675436
1 Jerry The Turtle(JYAI) į TRY
0.00671782464
1 Jerry The Turtle(JYAI) į JPY
¥0.023922486
1 Jerry The Turtle(JYAI) į ARS
ARS$0.231820281
1 Jerry The Turtle(JYAI) į RUB
0.013751361
1 Jerry The Turtle(JYAI) į INR
0.01434372732
1 Jerry The Turtle(JYAI) į IDR
Rp2.66783563872
1 Jerry The Turtle(JYAI) į KRW
0.22602355344
1 Jerry The Turtle(JYAI) į PHP
0.0093086136
1 Jerry The Turtle(JYAI) į EGP
￡E.0.0078276978
1 Jerry The Turtle(JYAI) į BRL
R$0.0008787852
1 Jerry The Turtle(JYAI) į CAD
C$0.00022457844
1 Jerry The Turtle(JYAI) į BDT
0.0198214884
1 Jerry The Turtle(JYAI) į NGN
0.24545609802
1 Jerry The Turtle(JYAI) į COP
$0.63818683128
1 Jerry The Turtle(JYAI) į ZAR
R.0.00284628762
1 Jerry The Turtle(JYAI) į UAH
0.00671782464
1 Jerry The Turtle(JYAI) į VES
Bs0.025387128
1 Jerry The Turtle(JYAI) į CLP
$0.156391218
1 Jerry The Turtle(JYAI) į PKR
Rs0.04621921938
1 Jerry The Turtle(JYAI) į KZT
0.08772880104
1 Jerry The Turtle(JYAI) į THB
฿0.00517344102
1 Jerry The Turtle(JYAI) į TWD
NT$0.00493258878
1 Jerry The Turtle(JYAI) į AED
د.إ0.00059724846
1 Jerry The Turtle(JYAI) į CHF
Fr0.00012856302
1 Jerry The Turtle(JYAI) į HKD
HK$0.00126610164
1 Jerry The Turtle(JYAI) į AMD
֏0.06218381718
1 Jerry The Turtle(JYAI) į MAD
.د.م0.00146952414
1 Jerry The Turtle(JYAI) į MXN
$0.0030269268
1 Jerry The Turtle(JYAI) į SAR
ريال0.0006102675
1 Jerry The Turtle(JYAI) į PLN
0.00059236632
1 Jerry The Turtle(JYAI) į RON
лв0.00070465554
1 Jerry The Turtle(JYAI) į SEK
kr0.00151997292
1 Jerry The Turtle(JYAI) į BGN
лв0.00027177246
1 Jerry The Turtle(JYAI) į HUF
Ft0.05468322276
1 Jerry The Turtle(JYAI) į CZK
0.00339471468
1 Jerry The Turtle(JYAI) į KWD
د.ك0.00004963509
1 Jerry The Turtle(JYAI) į ILS
0.00054029016
1 Jerry The Turtle(JYAI) į AOA
Kz0.14889062358
1 Jerry The Turtle(JYAI) į BHD
.د.ب0.000061352226
1 Jerry The Turtle(JYAI) į BMD
$0.000162738
1 Jerry The Turtle(JYAI) į DKK
kr0.00103826844
1 Jerry The Turtle(JYAI) į HNL
L0.00426536298
1 Jerry The Turtle(JYAI) į MUR
0.007404579
1 Jerry The Turtle(JYAI) į NAD
$0.00286093404
1 Jerry The Turtle(JYAI) į NOK
kr0.00161598834
1 Jerry The Turtle(JYAI) į NZD
$0.00027339984
1 Jerry The Turtle(JYAI) į PAB
B/.0.000162738
1 Jerry The Turtle(JYAI) į PGK
K0.00069000912
1 Jerry The Turtle(JYAI) į QAR
ر.ق0.00059236632
1 Jerry The Turtle(JYAI) į RSD
дин.0.01629983808

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jerry The Turtle

Kiek Jerry The Turtle(JYAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JYAI kaina USD valiuta yra 0.000162738USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JYAI į USD kaina?
Dabartinė JYAI kaina USD valiuta yra $ 0.000162738. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jerry The Turtle rinkos kapitalizacija?
JYAI rinkos kapitalizacija yra $ 11.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JYAI apyvartoje?
JYAI apyvartoje yra 69.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JYAI kaina?
JYAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000320379364794765USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JYAI kaina?
JYAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000000524860777USD.
Kokia yra JYAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JYAI yra $ 1.43MUSD.
Ar JYAI kaina šiais metais kils?
JYAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JYAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:55(UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 JYAI = 0.000162738 USD

JYAIUSDT
$0.000162731
$0.000162731$0.000162731
-0.33%

