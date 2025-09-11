Daugiau apie JUSTICE

JUSTICE Kainos informacija

JUSTICE Oficiali svetainė

JUSTICE Tokenomika

JUSTICE Kainų prognozė

JUSTICE Istorija

JUSTICE pirkimo vadovas

JUSTICEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

JUSTICE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AssangeDAO logotipas

AssangeDAO kaina(JUSTICE)

1 JUSTICE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00006828
$0.00006828$0.00006828
+1.57%1D
USD
AssangeDAO (JUSTICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:42(UTC+8)

AssangeDAO (JUSTICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006485
$ 0.00006485$ 0.00006485
24 val. žemiausia
$ 0.00010444
$ 0.00010444$ 0.00010444
24 val. aukščiausia

$ 0.00006485
$ 0.00006485$ 0.00006485

$ 0.00010444
$ 0.00010444$ 0.00010444

$ 0.003305015220678857
$ 0.003305015220678857$ 0.003305015220678857

$ 0.00001187231605627
$ 0.00001187231605627$ 0.00001187231605627

+0.29%

+1.57%

-1.70%

-1.70%

AssangeDAO (JUSTICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006828. Per pastarąsias 24 valandas JUSTICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006485 iki aukščiausios $ 0.00010444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUSTICE kaina yra $ 0.003305015220678857, o žemiausia – $ 0.00001187231605627.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUSTICE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AssangeDAO (JUSTICE) rinkos informacija

No.4420

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.30K
$ 56.30K$ 56.30K

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

0.00
0.00 0.00

17,346,146,461
17,346,146,461 17,346,146,461

17,346,146,461
17,346,146,461 17,346,146,461

0.00%

ETH

Dabartinė AssangeDAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.30K. JUSTICE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 17346146461. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.18M

AssangeDAO (JUSTICE) kainos istorija USD

Stebėkite AssangeDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000010554+1.57%
30 dienų$ -0.00002495-26.77%
60 dienų$ +0.00000107+1.59%
90 dienų$ -0.0000035-4.88%
AssangeDAO kainos pokytis šiandien

Šiandien JUSTICE užfiksuotas $ +0.0000010554 (+1.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AssangeDAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002495 (-26.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AssangeDAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JUSTICE rodiklis pasikeitė $ +0.00000107 (+1.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AssangeDAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000035 (-4.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AssangeDAO (JUSTICE) pokyčius?

Peržiūrėkite AssangeDAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AssangeDAO (JUSTICE)

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

AssangeDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AssangeDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JUSTICEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AssangeDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AssangeDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AssangeDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AssangeDAO (JUSTICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AssangeDAO (JUSTICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AssangeDAO prognozes.

Peržiūrėkite AssangeDAO kainos prognozę dabar!

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomika

Supratimas apie AssangeDAO (JUSTICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUSTICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AssangeDAO (JUSTICE)

Ieškote, kaip nusipirkti AssangeDAO? Viskas paprasta ir patogu! AssangeDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JUSTICE į vietos valiutas

1 AssangeDAO(JUSTICE) į VND
1.7967882
1 AssangeDAO(JUSTICE) į AUD
A$0.0001031028
1 AssangeDAO(JUSTICE) į GBP
0.0000498444
1 AssangeDAO(JUSTICE) į EUR
0.000058038
1 AssangeDAO(JUSTICE) į USD
$0.00006828
1 AssangeDAO(JUSTICE) į MYR
RM0.0002881416
1 AssangeDAO(JUSTICE) į TRY
0.0028185984
1 AssangeDAO(JUSTICE) į JPY
¥0.01003716
1 AssangeDAO(JUSTICE) į ARS
ARS$0.09726486
1 AssangeDAO(JUSTICE) į RUB
0.00576966
1 AssangeDAO(JUSTICE) į INR
0.0060181992
1 AssangeDAO(JUSTICE) į IDR
Rp1.1193440832
1 AssangeDAO(JUSTICE) į KRW
0.0948327264
1 AssangeDAO(JUSTICE) į PHP
0.003905616
1 AssangeDAO(JUSTICE) į EGP
￡E.0.003284268
1 AssangeDAO(JUSTICE) į BRL
R$0.000368712
1 AssangeDAO(JUSTICE) į CAD
C$0.0000942264
1 AssangeDAO(JUSTICE) į BDT
0.008316504
1 AssangeDAO(JUSTICE) į NGN
0.1029860412
1 AssangeDAO(JUSTICE) į COP
$0.2677641168
1 AssangeDAO(JUSTICE) į ZAR
R.0.0011942172
1 AssangeDAO(JUSTICE) į UAH
0.0028185984
1 AssangeDAO(JUSTICE) į VES
Bs0.01065168
1 AssangeDAO(JUSTICE) į CLP
$0.06561708
1 AssangeDAO(JUSTICE) į PKR
Rs0.0193922028
1 AssangeDAO(JUSTICE) į KZT
0.0368083824
1 AssangeDAO(JUSTICE) į THB
฿0.0021706212
1 AssangeDAO(JUSTICE) į TWD
NT$0.0020695668
1 AssangeDAO(JUSTICE) į AED
د.إ0.0002505876
1 AssangeDAO(JUSTICE) į CHF
Fr0.0000539412
1 AssangeDAO(JUSTICE) į HKD
HK$0.0005312184
1 AssangeDAO(JUSTICE) į AMD
֏0.0260904708
1 AssangeDAO(JUSTICE) į MAD
.د.م0.0006165684
1 AssangeDAO(JUSTICE) į MXN
$0.001270008
1 AssangeDAO(JUSTICE) į SAR
ريال0.00025605
1 AssangeDAO(JUSTICE) į PLN
0.0002485392
1 AssangeDAO(JUSTICE) į RON
лв0.0002956524
1 AssangeDAO(JUSTICE) į SEK
kr0.0006377352
1 AssangeDAO(JUSTICE) į BGN
лв0.0001140276
1 AssangeDAO(JUSTICE) į HUF
Ft0.0229434456
1 AssangeDAO(JUSTICE) į CZK
0.0014243208
1 AssangeDAO(JUSTICE) į KWD
د.ك0.0000208254
1 AssangeDAO(JUSTICE) į ILS
0.0002266896
1 AssangeDAO(JUSTICE) į AOA
Kz0.0624700548
1 AssangeDAO(JUSTICE) į BHD
.د.ب0.00002574156
1 AssangeDAO(JUSTICE) į BMD
$0.00006828
1 AssangeDAO(JUSTICE) į DKK
kr0.0004356264
1 AssangeDAO(JUSTICE) į HNL
L0.0017896188
1 AssangeDAO(JUSTICE) į MUR
0.00310674
1 AssangeDAO(JUSTICE) į NAD
$0.0012003624
1 AssangeDAO(JUSTICE) į NOK
kr0.0006780204
1 AssangeDAO(JUSTICE) į NZD
$0.0001147104
1 AssangeDAO(JUSTICE) į PAB
B/.0.00006828
1 AssangeDAO(JUSTICE) į PGK
K0.0002895072
1 AssangeDAO(JUSTICE) į QAR
ر.ق0.0002485392
1 AssangeDAO(JUSTICE) į RSD
дин.0.0068389248

AssangeDAO išteklius

Išsamesnei AssangeDAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali AssangeDAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AssangeDAO

Kiek AssangeDAO(JUSTICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUSTICE kaina USD valiuta yra 0.00006828USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUSTICE į USD kaina?
Dabartinė JUSTICE kaina USD valiuta yra $ 0.00006828. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AssangeDAO rinkos kapitalizacija?
JUSTICE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUSTICE apyvartoje?
JUSTICE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUSTICE kaina?
JUSTICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003305015220678857USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUSTICE kaina?
JUSTICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001187231605627USD.
Kokia yra JUSTICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUSTICE yra $ 56.30KUSD.
Ar JUSTICE kaina šiais metais kils?
JUSTICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUSTICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:42(UTC+8)

AssangeDAO (JUSTICE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

JUSTICE-į-USD skaičiuoklė

Suma

JUSTICE
JUSTICE
USD
USD

1 JUSTICE = 0.00006828 USD

Prekiauti JUSTICE

JUSTICEUSDT
$0.00006828
$0.00006828$0.00006828
+1.44%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis