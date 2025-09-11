JUNO (JUNO) realiojo laiko kaina yra $ 0.06904. Per pastarąsias 24 valandas JUNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.055 iki aukščiausios $ 0.092 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUNO kaina yra $ 45.89096121164266, o žemiausia – $ 0.0623261288936471.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUNO per pastarąją valandą pasikeitė -16.80%, per 24 valandas – -24.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
JUNO (JUNO) rinkos informacija
No.4382
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K
$ 12.81M
$ 12.81M$ 12.81M
0.00
0.00 0.00
185,562,268
185,562,268 185,562,268
110,520,000
110,520,000 110,520,000
0.00%
JUNO
Dabartinė JUNO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.65K. JUNO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 110520000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.81M
JUNO (JUNO) kainos istorija USD
Stebėkite JUNO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0228296
-24.85%
30 dienų
$ -0.01206
-14.88%
60 dienų
$ -0.01308
-15.93%
90 dienų
$ -0.0055
-7.38%
JUNO kainos pokytis šiandien
Šiandien JUNO užfiksuotas $ -0.0228296 (-24.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
JUNO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01206 (-14.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
JUNO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JUNO rodiklis pasikeitė $ -0.01308 (-15.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
JUNO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0055 (-7.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JUNO (JUNO) pokyčius?
Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.
JUNO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JUNO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JUNO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
JUNO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos JUNO (JUNO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JUNO (JUNO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JUNO prognozes.
Supratimas apie JUNO (JUNO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUNOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti JUNO (JUNO)
Ieškote, kaip nusipirkti JUNO? Viskas paprasta ir patogu! JUNO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
