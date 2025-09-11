Daugiau apie JUNO

JUNO logotipas

JUNO kaina(JUNO)

1 JUNO į USD – tiesioginė kaina:

JUNO (JUNO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:02:27(UTC+8)

JUNO (JUNO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-16.80%

-24.85%

-23.94%

-23.94%

JUNO (JUNO) realiojo laiko kaina yra $ 0.06904. Per pastarąsias 24 valandas JUNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.055 iki aukščiausios $ 0.092 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUNO kaina yra $ 45.89096121164266, o žemiausia – $ 0.0623261288936471.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUNO per pastarąją valandą pasikeitė -16.80%, per 24 valandas – -24.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JUNO (JUNO) rinkos informacija

No.4382

0.00%

JUNO

Dabartinė JUNO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.65K. JUNO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 110520000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.81M

JUNO (JUNO) kainos istorija USD

Stebėkite JUNO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0228296-24.85%
30 dienų$ -0.01206-14.88%
60 dienų$ -0.01308-15.93%
90 dienų$ -0.0055-7.38%
JUNO kainos pokytis šiandien

Šiandien JUNO užfiksuotas $ -0.0228296 (-24.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

JUNO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01206 (-14.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

JUNO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JUNO rodiklis pasikeitė $ -0.01308 (-15.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

JUNO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0055 (-7.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JUNO (JUNO) pokyčius?

Peržiūrėkite JUNO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra JUNO (JUNO)

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

JUNO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JUNO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JUNOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie JUNO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JUNO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

JUNO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JUNO (JUNO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JUNO (JUNO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JUNO prognozes.

Peržiūrėkite JUNO kainos prognozę dabar!

JUNO (JUNO) Tokenomika

Supratimas apie JUNO (JUNO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUNOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti JUNO (JUNO)

Ieškote, kaip nusipirkti JUNO? Viskas paprasta ir patogu! JUNO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JUNO į vietos valiutas

1,816.7876
A$0.1042504
0.0503992
0.058684
$0.06904
RM0.2913488
2.8492808
¥10.14888
ARS$98.34748
5.8331896
6.0913992
Rp1,131.8030976
96.0222128
3.9477072
￡E.3.3215144
R$0.372816
C$0.0952752
8.409072
104.1323416
$270.7445024
R.1.2075096
2.8499712
Bs10.77024
$66.34744
Rs19.6080504
37.2180832
฿2.1947816
NT$2.095364
د.إ0.2533768
Fr0.0545416
HK$0.5371312
֏26.3808744
.د.م0.6234312
$1.284144
ريال0.2589
0.2513056
лв0.2989432
kr0.645524
лв0.1152968
Ft23.2064152
1.4401744
د.ك0.0210572
0.2292128
Kz63.1653864
.د.ب0.02602808
$0.06904
kr0.4404752
L1.8095384
3.1454624
$1.2137232
kr0.6855672
$0.1159872
B/.0.06904
K0.2927296
ر.ق0.2513056
JUNO išteklius

Išsamesnei JUNO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali JUNO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JUNO

Kiek JUNO(JUNO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUNO kaina USD valiuta yra 0.06904USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUNO į USD kaina?
Dabartinė JUNO kaina USD valiuta yra $ 0.06904. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JUNO rinkos kapitalizacija?
JUNO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUNO apyvartoje?
JUNO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUNO kaina?
JUNO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 45.89096121164266USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUNO kaina?
JUNO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0623261288936471USD.
Kokia yra JUNO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUNO yra $ 56.65KUSD.
Ar JUNO kaina šiais metais kils?
JUNO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUNO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
JUNO (JUNO) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

