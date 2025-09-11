Jable (JAB) realiojo laiko kaina yra $ 0.001152. Per pastarąsias 24 valandas JAB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001086 iki aukščiausios $ 0.001444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JAB kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JAB per pastarąją valandą pasikeitė -13.84%, per 24 valandas – -6.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Jable (JAB) rinkos informacija
$ 5.35K
$ 5.35K$ 5.35K
$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
ETH
Dabartinė Jable rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.35K. JAB apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.61M
Jable (JAB) kainos istorija USD
Stebėkite Jable kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00007588
-6.18%
30 dienų
$ -0.000366
-24.12%
60 dienų
$ -0.000405
-26.02%
90 dienų
$ -0.000414
-26.44%
Jable kainos pokytis šiandien
Šiandien JAB užfiksuotas $ -0.00007588 (-6.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Jable 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000366 (-24.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Jable 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JAB rodiklis pasikeitė $ -0.000405 (-26.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Jable 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000414 (-26.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Jable (JAB) pokyčius?
Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions.
Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.
Jable galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Jable investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti JABstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Jable mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Jable, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Jable kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Jable (JAB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jable (JAB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jable prognozes.
Supratimas apie Jable (JAB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JABišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Jable (JAB)
Ieškote, kaip nusipirkti Jable? Viskas paprasta ir patogu! Jable lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.