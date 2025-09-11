IX Token (IXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1174. Per pastarąsias 24 valandas IXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11554 iki aukščiausios $ 0.11754 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IXT kaina yra $ 4.688915532510481, o žemiausia – $ 0.03588393033343515.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IXT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
IX Token (IXT) rinkos informacija
No.1005
$ 15.43M
$ 15.43M
$ 24.84K
$ 24.84K
$ 17.99M
$ 17.99M
131.44M
131.44M
153,258,226
153,258,226
153,258,226
153,258,226
85.76%
MATIC
Dabartinė IX Token rinkos kapitalizacija yra $ 15.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.84K. IXT apyvartoje yra 131.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 153258226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.99M
IX Token (IXT) kainos istorija USD
Stebėkite IX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0016095
+1.39%
30 dienų
$ -0.00873
-6.93%
60 dienų
$ +0.03113
+36.08%
90 dienų
$ +0.0364
+44.93%
IX Token kainos pokytis šiandien
Šiandien IXT užfiksuotas $ +0.0016095 (+1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
IX Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00873 (-6.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
IX Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IXT rodiklis pasikeitė $ +0.03113 (+36.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
IX Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0364 (+44.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IX Token (IXT) pokyčius?
PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.
IX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti IXTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie IX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
IX Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos IX Token (IXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IX Token (IXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IX Token prognozes.
Supratimas apie IX Token (IXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti IX Token (IXT)
Ieškote, kaip nusipirkti IX Token? Viskas paprasta ir patogu! IX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.