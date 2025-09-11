Daugiau apie IXT

IXT Kainos informacija

IXT Baltoji knyga

IXT Oficiali svetainė

IXT Tokenomika

IXT Kainų prognozė

IXT Istorija

IXT pirkimo vadovas

IXTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

IXT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

IX Token logotipas

IX Token kaina(IXT)

1 IXT į USD – tiesioginė kaina:

$0.1174
$0.1174$0.1174
+1.39%1D
USD
IX Token (IXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:01:17(UTC+8)

IX Token (IXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.11554
$ 0.11554$ 0.11554
24 val. žemiausia
$ 0.11754
$ 0.11754$ 0.11754
24 val. aukščiausia

$ 0.11554
$ 0.11554$ 0.11554

$ 0.11754
$ 0.11754$ 0.11754

$ 4.688915532510481
$ 4.688915532510481$ 4.688915532510481

$ 0.03588393033343515
$ 0.03588393033343515$ 0.03588393033343515

-0.06%

+1.39%

-5.72%

-5.72%

IX Token (IXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1174. Per pastarąsias 24 valandas IXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11554 iki aukščiausios $ 0.11754 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IXT kaina yra $ 4.688915532510481, o žemiausia – $ 0.03588393033343515.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IXT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IX Token (IXT) rinkos informacija

No.1005

$ 15.43M
$ 15.43M$ 15.43M

$ 24.84K
$ 24.84K$ 24.84K

$ 17.99M
$ 17.99M$ 17.99M

131.44M
131.44M 131.44M

153,258,226
153,258,226 153,258,226

153,258,226
153,258,226 153,258,226

85.76%

MATIC

Dabartinė IX Token rinkos kapitalizacija yra $ 15.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.84K. IXT apyvartoje yra 131.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 153258226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.99M

IX Token (IXT) kainos istorija USD

Stebėkite IX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0016095+1.39%
30 dienų$ -0.00873-6.93%
60 dienų$ +0.03113+36.08%
90 dienų$ +0.0364+44.93%
IX Token kainos pokytis šiandien

Šiandien IXT užfiksuotas $ +0.0016095 (+1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IX Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00873 (-6.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IX Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IXT rodiklis pasikeitė $ +0.03113 (+36.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IX Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0364 (+44.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IX Token (IXT) pokyčius?

Peržiūrėkite IX Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IX Token (IXT)

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

IX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IXTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IX Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IX Token (IXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IX Token (IXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IX Token prognozes.

Peržiūrėkite IX Token kainos prognozę dabar!

IX Token (IXT) Tokenomika

Supratimas apie IX Token (IXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IX Token (IXT)

Ieškote, kaip nusipirkti IX Token? Viskas paprasta ir patogu! IX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IXT į vietos valiutas

1 IX Token(IXT) į VND
3,089.381
1 IX Token(IXT) į AUD
A$0.177274
1 IX Token(IXT) į GBP
0.085702
1 IX Token(IXT) į EUR
0.09979
1 IX Token(IXT) į USD
$0.1174
1 IX Token(IXT) į MYR
RM0.495428
1 IX Token(IXT) į TRY
4.845098
1 IX Token(IXT) į JPY
¥17.2578
1 IX Token(IXT) į ARS
ARS$167.2363
1 IX Token(IXT) į RUB
9.919126
1 IX Token(IXT) į INR
10.358202
1 IX Token(IXT) į IDR
Rp1,924.589856
1 IX Token(IXT) į KRW
163.282268
1 IX Token(IXT) į PHP
6.712932
1 IX Token(IXT) į EGP
￡E.5.648114
1 IX Token(IXT) į BRL
R$0.63396
1 IX Token(IXT) į CAD
C$0.162012
1 IX Token(IXT) į BDT
14.29932
1 IX Token(IXT) į NGN
177.073246
1 IX Token(IXT) į COP
$460.391144
1 IX Token(IXT) į ZAR
R.2.053326
1 IX Token(IXT) į UAH
4.846272
1 IX Token(IXT) į VES
Bs18.3144
1 IX Token(IXT) į CLP
$112.8214
1 IX Token(IXT) į PKR
Rs33.342774
1 IX Token(IXT) į KZT
63.287992
1 IX Token(IXT) į THB
฿3.732146
1 IX Token(IXT) į TWD
NT$3.56309
1 IX Token(IXT) į AED
د.إ0.430858
1 IX Token(IXT) į CHF
Fr0.092746
1 IX Token(IXT) į HKD
HK$0.913372
1 IX Token(IXT) į AMD
֏44.859714
1 IX Token(IXT) į MAD
.د.م1.060122
1 IX Token(IXT) į MXN
$2.18364
1 IX Token(IXT) į SAR
ريال0.44025
1 IX Token(IXT) į PLN
0.427336
1 IX Token(IXT) į RON
лв0.508342
1 IX Token(IXT) į SEK
kr1.09769
1 IX Token(IXT) į BGN
лв0.196058
1 IX Token(IXT) į HUF
Ft39.461662
1 IX Token(IXT) į CZK
2.448964
1 IX Token(IXT) į KWD
د.ك0.035807
1 IX Token(IXT) į ILS
0.389768
1 IX Token(IXT) į AOA
Kz107.410434
1 IX Token(IXT) į BHD
.د.ب0.0442598
1 IX Token(IXT) į BMD
$0.1174
1 IX Token(IXT) į DKK
kr0.749012
1 IX Token(IXT) į HNL
L3.077054
1 IX Token(IXT) į MUR
5.348744
1 IX Token(IXT) į NAD
$2.063892
1 IX Token(IXT) į NOK
kr1.165782
1 IX Token(IXT) į NZD
$0.197232
1 IX Token(IXT) į PAB
B/.0.1174
1 IX Token(IXT) į PGK
K0.497776
1 IX Token(IXT) į QAR
ر.ق0.427336
1 IX Token(IXT) į RSD
дин.11.758784

IX Token išteklius

Išsamesnei IX Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IX Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IX Token

Kiek IX Token(IXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IXT kaina USD valiuta yra 0.1174USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IXT į USD kaina?
Dabartinė IXT kaina USD valiuta yra $ 0.1174. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IX Token rinkos kapitalizacija?
IXT rinkos kapitalizacija yra $ 15.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IXT apyvartoje?
IXT apyvartoje yra 131.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IXT kaina?
IXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.688915532510481USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IXT kaina?
IXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03588393033343515USD.
Kokia yra IXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IXT yra $ 24.84KUSD.
Ar IXT kaina šiais metais kils?
IXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:01:17(UTC+8)

IX Token (IXT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

IXT-į-USD skaičiuoklė

Suma

IXT
IXT
USD
USD

1 IXT = 0.1174 USD

Prekiauti IXT

IXTUSDT
$0.1174
$0.1174$0.1174
+1.39%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis