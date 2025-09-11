Daugiau apie IXS

IX Swap logotipas

IX Swap kaina(IXS)

1 IXS į USD – tiesioginė kaina:

$0.1003
$0.1003$0.1003
-0.19%1D
USD
IX Swap (IXS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:23(UTC+8)

IX Swap (IXS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0964
$ 0.0964$ 0.0964
24 val. žemiausia
$ 0.1115
$ 0.1115$ 0.1115
24 val. aukščiausia

$ 0.0964
$ 0.0964$ 0.0964

$ 0.1115
$ 0.1115$ 0.1115

$ 0.9432650635566048
$ 0.9432650635566048$ 0.9432650635566048

$ 0.008581049370066804
$ 0.008581049370066804$ 0.008581049370066804

-0.20%

-0.19%

+4.04%

+4.04%

IX Swap (IXS) realiojo laiko kaina yra $ 0.1004. Per pastarąsias 24 valandas IXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0964 iki aukščiausios $ 0.1115 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IXS kaina yra $ 0.9432650635566048, o žemiausia – $ 0.008581049370066804.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IXS per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IX Swap (IXS) rinkos informacija

No.948

$ 18.07M
$ 18.07M$ 18.07M

$ 101.06K
$ 101.06K$ 101.06K

$ 18.07M
$ 18.07M$ 18.07M

180.00M
180.00M 180.00M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė IX Swap rinkos kapitalizacija yra $ 18.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 101.06K. IXS apyvartoje yra 180.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 180000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.07M

IX Swap (IXS) kainos istorija USD

Stebėkite IX Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000191-0.19%
30 dienų$ -0.0308-23.48%
60 dienų$ -0.0527-34.43%
90 dienų$ -0.0976-49.30%
IX Swap kainos pokytis šiandien

Šiandien IXS užfiksuotas $ -0.000191 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IX Swap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0308 (-23.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IX Swap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IXS rodiklis pasikeitė $ -0.0527 (-34.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IX Swap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0976 (-49.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IX Swap (IXS) pokyčius?

Peržiūrėkite IX Swap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IX Swap (IXS)

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

IX Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IX Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IX Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IX Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IX Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IX Swap (IXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IX Swap (IXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IX Swap prognozes.

Peržiūrėkite IX Swap kainos prognozę dabar!

IX Swap (IXS) Tokenomika

Supratimas apie IX Swap (IXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IX Swap (IXS)

Ieškote, kaip nusipirkti IX Swap? Viskas paprasta ir patogu! IX Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IXS į vietos valiutas

1 IX Swap(IXS) į VND
2,642.026
1 IX Swap(IXS) į AUD
A$0.151604
1 IX Swap(IXS) į GBP
0.073292
1 IX Swap(IXS) į EUR
0.08534
1 IX Swap(IXS) į USD
$0.1004
1 IX Swap(IXS) į MYR
RM0.423688
1 IX Swap(IXS) į TRY
4.144512
1 IX Swap(IXS) į JPY
¥14.7588
1 IX Swap(IXS) į ARS
ARS$143.0198
1 IX Swap(IXS) į RUB
8.4838
1 IX Swap(IXS) į INR
8.849256
1 IX Swap(IXS) į IDR
Rp1,645.901376
1 IX Swap(IXS) į KRW
139.443552
1 IX Swap(IXS) į PHP
5.74288
1 IX Swap(IXS) į EGP
￡E.4.82924
1 IX Swap(IXS) į BRL
R$0.54216
1 IX Swap(IXS) į CAD
C$0.138552
1 IX Swap(IXS) į BDT
12.22872
1 IX Swap(IXS) į NGN
151.432316
1 IX Swap(IXS) į COP
$393.724624
1 IX Swap(IXS) į ZAR
R.1.755996
1 IX Swap(IXS) į UAH
4.144512
1 IX Swap(IXS) į VES
Bs15.6624
1 IX Swap(IXS) į CLP
$96.4844
1 IX Swap(IXS) į PKR
Rs28.514604
1 IX Swap(IXS) į KZT
54.123632
1 IX Swap(IXS) į THB
฿3.191716
1 IX Swap(IXS) į TWD
NT$3.043124
1 IX Swap(IXS) į AED
د.إ0.368468
1 IX Swap(IXS) į CHF
Fr0.079316
1 IX Swap(IXS) į HKD
HK$0.781112
1 IX Swap(IXS) į AMD
֏38.363844
1 IX Swap(IXS) į MAD
.د.م0.906612
1 IX Swap(IXS) į MXN
$1.86744
1 IX Swap(IXS) į SAR
ريال0.3765
1 IX Swap(IXS) į PLN
0.365456
1 IX Swap(IXS) į RON
лв0.434732
1 IX Swap(IXS) į SEK
kr0.937736
1 IX Swap(IXS) į BGN
лв0.167668
1 IX Swap(IXS) į HUF
Ft33.736408
1 IX Swap(IXS) į CZK
2.094344
1 IX Swap(IXS) į KWD
د.ك0.030622
1 IX Swap(IXS) į ILS
0.333328
1 IX Swap(IXS) į AOA
Kz91.856964
1 IX Swap(IXS) į BHD
.د.ب0.0378508
1 IX Swap(IXS) į BMD
$0.1004
1 IX Swap(IXS) į DKK
kr0.640552
1 IX Swap(IXS) į HNL
L2.631484
1 IX Swap(IXS) į MUR
4.5682
1 IX Swap(IXS) į NAD
$1.765032
1 IX Swap(IXS) į NOK
kr0.996972
1 IX Swap(IXS) į NZD
$0.168672
1 IX Swap(IXS) į PAB
B/.0.1004
1 IX Swap(IXS) į PGK
K0.425696
1 IX Swap(IXS) į QAR
ر.ق0.365456
1 IX Swap(IXS) į RSD
дин.10.056064

IX Swap išteklius

Išsamesnei IX Swap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IX Swap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IX Swap

Kiek IX Swap(IXS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IXS kaina USD valiuta yra 0.1004USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IXS į USD kaina?
Dabartinė IXS kaina USD valiuta yra $ 0.1004. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IX Swap rinkos kapitalizacija?
IXS rinkos kapitalizacija yra $ 18.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IXS apyvartoje?
IXS apyvartoje yra 180.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IXS kaina?
IXS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9432650635566048USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IXS kaina?
IXS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008581049370066804USD.
Kokia yra IXS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IXS yra $ 101.06KUSD.
Ar IXS kaina šiais metais kils?
IXS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IXS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

