Daugiau apie IUP

IUP Kainos informacija

IUP Baltoji knyga

IUP Oficiali svetainė

IUP Tokenomika

IUP Kainų prognozė

IUP Istorija

IUP pirkimo vadovas

IUPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

IUP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

iUP logotipas

iUP kaina(IUP)

1 IUP į USD – tiesioginė kaina:

$0.001995
$0.001995$0.001995
+14.91%1D
USD
iUP (IUP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:11(UTC+8)

iUP (IUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001733
$ 0.001733$ 0.001733
24 val. žemiausia
$ 0.00206
$ 0.00206$ 0.00206
24 val. aukščiausia

$ 0.001733
$ 0.001733$ 0.001733

$ 0.00206
$ 0.00206$ 0.00206

--
----

--
----

+0.40%

+14.91%

-47.34%

-47.34%

iUP (IUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.001995. Per pastarąsias 24 valandas IUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001733 iki aukščiausios $ 0.00206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IUP kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IUP per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +14.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -47.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

iUP (IUP) rinkos informacija

--
----

$ 38.61K
$ 38.61K$ 38.61K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

XPLA

Dabartinė iUP rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.61K. IUP apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99M

iUP (IUP) kainos istorija USD

Stebėkite iUP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00025886+14.91%
30 dienų$ -0.01086-84.49%
60 dienų$ -0.129485-98.49%
90 dienų$ -0.018005-90.03%
iUP kainos pokytis šiandien

Šiandien IUP užfiksuotas $ +0.00025886 (+14.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

iUP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01086 (-84.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

iUP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IUP rodiklis pasikeitė $ -0.129485 (-98.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

iUP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.018005 (-90.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iUP (IUP) pokyčius?

Peržiūrėkite iUP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra iUP (IUP)

IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware.

iUP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų iUP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie iUP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti iUP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

iUP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos iUP (IUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iUP (IUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iUP prognozes.

Peržiūrėkite iUP kainos prognozę dabar!

iUP (IUP) Tokenomika

Supratimas apie iUP (IUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti iUP (IUP)

Ieškote, kaip nusipirkti iUP? Viskas paprasta ir patogu! iUP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IUP į vietos valiutas

1 iUP(IUP) į VND
52.498425
1 iUP(IUP) į AUD
A$0.00301245
1 iUP(IUP) į GBP
0.00145635
1 iUP(IUP) į EUR
0.00169575
1 iUP(IUP) į USD
$0.001995
1 iUP(IUP) į MYR
RM0.0084189
1 iUP(IUP) į TRY
0.0823536
1 iUP(IUP) į JPY
¥0.293265
1 iUP(IUP) į ARS
ARS$2.8418775
1 iUP(IUP) į RUB
0.1685775
1 iUP(IUP) į INR
0.1758393
1 iUP(IUP) į IDR
Rp32.7049128
1 iUP(IUP) į KRW
2.7708156
1 iUP(IUP) į PHP
0.114114
1 iUP(IUP) į EGP
￡E.0.0959595
1 iUP(IUP) į BRL
R$0.010773
1 iUP(IUP) į CAD
C$0.0027531
1 iUP(IUP) į BDT
0.242991
1 iUP(IUP) į NGN
3.00903855
1 iUP(IUP) į COP
$7.8235122
1 iUP(IUP) į ZAR
R.0.03489255
1 iUP(IUP) į UAH
0.0823536
1 iUP(IUP) į VES
Bs0.31122
1 iUP(IUP) į CLP
$1.917195
1 iUP(IUP) į PKR
Rs0.56659995
1 iUP(IUP) į KZT
1.0754646
1 iUP(IUP) į THB
฿0.06342105
1 iUP(IUP) į TWD
NT$0.06046845
1 iUP(IUP) į AED
د.إ0.00732165
1 iUP(IUP) į CHF
Fr0.00157605
1 iUP(IUP) į HKD
HK$0.0155211
1 iUP(IUP) į AMD
֏0.76230945
1 iUP(IUP) į MAD
.د.م0.01801485
1 iUP(IUP) į MXN
$0.037107
1 iUP(IUP) į SAR
ريال0.00748125
1 iUP(IUP) į PLN
0.0072618
1 iUP(IUP) į RON
лв0.00863835
1 iUP(IUP) į SEK
kr0.0186333
1 iUP(IUP) į BGN
лв0.00333165
1 iUP(IUP) į HUF
Ft0.6703599
1 iUP(IUP) į CZK
0.0416157
1 iUP(IUP) į KWD
د.ك0.000608475
1 iUP(IUP) į ILS
0.0066234
1 iUP(IUP) į AOA
Kz1.82524545
1 iUP(IUP) į BHD
.د.ب0.000752115
1 iUP(IUP) į BMD
$0.001995
1 iUP(IUP) į DKK
kr0.0127281
1 iUP(IUP) į HNL
L0.05228895
1 iUP(IUP) į MUR
0.0907725
1 iUP(IUP) į NAD
$0.0350721
1 iUP(IUP) į NOK
kr0.01981035
1 iUP(IUP) į NZD
$0.0033516
1 iUP(IUP) į PAB
B/.0.001995
1 iUP(IUP) į PGK
K0.0084588
1 iUP(IUP) į QAR
ر.ق0.0072618
1 iUP(IUP) į RSD
дин.0.1998192

iUP išteklius

Išsamesnei iUP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali iUP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie iUP

Kiek iUP(IUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IUP kaina USD valiuta yra 0.001995USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IUP į USD kaina?
Dabartinė IUP kaina USD valiuta yra $ 0.001995. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra iUP rinkos kapitalizacija?
IUP rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IUP apyvartoje?
IUP apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IUP kaina?
IUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IUP kaina?
IUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra IUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IUP yra $ 38.61KUSD.
Ar IUP kaina šiais metais kils?
IUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:11(UTC+8)

iUP (IUP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

IUP-į-USD skaičiuoklė

Suma

IUP
IUP
USD
USD

1 IUP = 0.001994 USD

Prekiauti IUP

IUPUSDT
$0.001995
$0.001995$0.001995
+14.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis