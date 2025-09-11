Itheum (ITHEUM) realiojo laiko kaina yra $ 0.001025. Per pastarąsias 24 valandas ITHEUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001025 iki aukščiausios $ 0.001025 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ITHEUM kaina yra $ 0.7435877424449285, o žemiausia – $ 0.000836919399514103.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ITHEUM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Itheum (ITHEUM) rinkos informacija
$ 498.60K
$ 0.00
$ 1.03M
486.44M
1,000,000,000
1,000,000,000
EGLD
Dabartinė Itheum rinkos kapitalizacija yra $ 498.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. ITHEUM apyvartoje yra 486.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.03M
Itheum (ITHEUM) kainos istorija USD
Stebėkite Itheum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00005
-4.66%
60 dienų
$ -0.000138
-11.87%
90 dienų
$ -0.00001
-0.97%
Itheum kainos pokytis šiandien
Šiandien ITHEUM užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Itheum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00005 (-4.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Itheum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ITHEUM rodiklis pasikeitė $ -0.000138 (-11.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Itheum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001 (-0.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Itheum (ITHEUM) pokyčius?
Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.
Itheum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Itheum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Itheum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Itheum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Itheum (ITHEUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Itheum (ITHEUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Itheum prognozes.
Supratimas apie Itheum (ITHEUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ITHEUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Itheum (ITHEUM)
Ieškote, kaip nusipirkti Itheum? Viskas paprasta ir patogu! Itheum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.