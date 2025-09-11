Ithaca Protocol (ITHACA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00699. Per pastarąsias 24 valandas ITHACA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006972 iki aukščiausios $ 0.007165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ITHACA kaina yra $ 0.18434736365349902, o žemiausia – $ 0.004934531351990261.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ITHACA per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ithaca Protocol (ITHACA) rinkos informacija
No.2413
$ 557.70K
$ 557.70K$ 557.70K
$ 93.81K
$ 93.81K$ 93.81K
$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M
79.79M
79.79M 79.79M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
7.97%
BSC
Dabartinė Ithaca Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 557.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.81K. ITHACA apyvartoje yra 79.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.99M
Ithaca Protocol (ITHACA) kainos istorija USD
Stebėkite Ithaca Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00011443
-1.60%
30 dienų
$ +0.000307
+4.59%
60 dienų
$ -0.00325
-31.74%
90 dienų
$ -0.0024
-25.56%
Ithaca Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ITHACA užfiksuotas $ -0.00011443 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ithaca Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000307 (+4.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ithaca Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ITHACA rodiklis pasikeitė $ -0.00325 (-31.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ithaca Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0024 (-25.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ithaca Protocol (ITHACA) pokyčius?
Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.
Ithaca Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ithaca Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ITHACAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ithaca Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ithaca Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ithaca Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ithaca Protocol (ITHACA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ithaca Protocol (ITHACA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ithaca Protocol prognozes.
Supratimas apie Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ITHACAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ithaca Protocol (ITHACA)
Ieškote, kaip nusipirkti Ithaca Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Ithaca Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.