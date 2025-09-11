MIOTAC (IOTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1961. Per pastarąsias 24 valandas IOTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1912 iki aukščiausios $ 0.197 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IOTA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IOTA per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MIOTAC (IOTA) rinkos informacija
Dabartinė MIOTAC rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 993.58K. IOTA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3401744787. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 667.08M
MIOTAC (IOTA) kainos istorija USD
Stebėkite MIOTAC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000781
+0.40%
30 dienų
$ -0.0031
-1.56%
60 dienų
$ -0.0068
-3.36%
90 dienų
$ +0.0279
+16.58%
MIOTAC kainos pokytis šiandien
Šiandien IOTA užfiksuotas $ +0.000781 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MIOTAC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0031 (-1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MIOTAC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IOTA rodiklis pasikeitė $ -0.0068 (-3.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MIOTAC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0279 (+16.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MIOTAC (IOTA) pokyčius?
IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).
MIOTAC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MIOTAC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MIOTAC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MIOTAC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MIOTAC (IOTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MIOTAC (IOTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MIOTAC prognozes.
Supratimas apie MIOTAC (IOTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IOTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MIOTAC (IOTA)
Ieškote, kaip nusipirkti MIOTAC? Viskas paprasta ir patogu! MIOTAC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
