$0.1961
+0.40%1D
MIOTAC (IOTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:40:59(UTC+8)

MIOTAC (IOTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1912
24 val. žemiausia
$ 0.197
24 val. aukščiausia

$ 0.1912
$ 0.197
--
--
+0.40%

+0.40%

+5.77%

+5.77%

MIOTAC (IOTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1961. Per pastarąsias 24 valandas IOTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1912 iki aukščiausios $ 0.197 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IOTA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IOTA per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MIOTAC (IOTA) rinkos informacija

--
$ 993.58K
$ 993.58K$ 993.58K

$ 667.08M
$ 667.08M$ 667.08M

--
3,401,744,787
3,401,744,787 3,401,744,787

IOTA

Dabartinė MIOTAC rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 993.58K. IOTA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3401744787. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 667.08M

MIOTAC (IOTA) kainos istorija USD

Stebėkite MIOTAC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000781+0.40%
30 dienų$ -0.0031-1.56%
60 dienų$ -0.0068-3.36%
90 dienų$ +0.0279+16.58%
MIOTAC kainos pokytis šiandien

Šiandien IOTA užfiksuotas $ +0.000781 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MIOTAC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0031 (-1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MIOTAC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IOTA rodiklis pasikeitė $ -0.0068 (-3.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MIOTAC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0279 (+16.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MIOTAC (IOTA) pokyčius?

Peržiūrėkite MIOTAC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MIOTAC (IOTA)

IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).

MIOTAC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MIOTAC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti IOTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MIOTAC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MIOTAC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MIOTAC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MIOTAC (IOTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MIOTAC (IOTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MIOTAC prognozes.

Peržiūrėkite MIOTAC kainos prognozę dabar!

MIOTAC (IOTA) Tokenomika

Supratimas apie MIOTAC (IOTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IOTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MIOTAC (IOTA)

Ieškote, kaip nusipirkti MIOTAC? Viskas paprasta ir patogu! MIOTAC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IOTA į vietos valiutas

1 MIOTAC(IOTA) į VND
5,160.3715
1 MIOTAC(IOTA) į AUD
A$0.296111
1 MIOTAC(IOTA) į GBP
0.143153
1 MIOTAC(IOTA) į EUR
0.166685
1 MIOTAC(IOTA) į USD
$0.1961
1 MIOTAC(IOTA) į MYR
RM0.827542
1 MIOTAC(IOTA) į TRY
8.096969
1 MIOTAC(IOTA) į JPY
¥28.8267
1 MIOTAC(IOTA) į ARS
ARS$279.34445
1 MIOTAC(IOTA) į RUB
16.725369
1 MIOTAC(IOTA) į INR
17.321513
1 MIOTAC(IOTA) į IDR
Rp3,214.753584
1 MIOTAC(IOTA) į KRW
273.118275
1 MIOTAC(IOTA) į PHP
11.209076
1 MIOTAC(IOTA) į EGP
￡E.9.455942
1 MIOTAC(IOTA) į BRL
R$1.05894
1 MIOTAC(IOTA) į CAD
C$0.270618
1 MIOTAC(IOTA) į BDT
23.88498
1 MIOTAC(IOTA) į NGN
295.775669
1 MIOTAC(IOTA) į COP
$769.017916
1 MIOTAC(IOTA) į ZAR
R.3.437633
1 MIOTAC(IOTA) į UAH
8.095008
1 MIOTAC(IOTA) į VES
Bs30.5916
1 MIOTAC(IOTA) į CLP
$188.4521
1 MIOTAC(IOTA) į PKR
Rs55.694361
1 MIOTAC(IOTA) į KZT
105.713588
1 MIOTAC(IOTA) į THB
฿6.239902
1 MIOTAC(IOTA) į TWD
NT$5.947713
1 MIOTAC(IOTA) į AED
د.إ0.719687
1 MIOTAC(IOTA) į CHF
Fr0.154919
1 MIOTAC(IOTA) į HKD
HK$1.525658
1 MIOTAC(IOTA) į AMD
֏74.931771
1 MIOTAC(IOTA) į MAD
.د.م1.770783
1 MIOTAC(IOTA) į MXN
$3.653343
1 MIOTAC(IOTA) į SAR
ريال0.735375
1 MIOTAC(IOTA) į PLN
0.713804
1 MIOTAC(IOTA) į RON
лв0.849113
1 MIOTAC(IOTA) į SEK
kr1.833535
1 MIOTAC(IOTA) į BGN
лв0.327487
1 MIOTAC(IOTA) į HUF
Ft65.86999
1 MIOTAC(IOTA) į CZK
4.094568
1 MIOTAC(IOTA) į KWD
د.ك0.0598105
1 MIOTAC(IOTA) į ILS
0.653013
1 MIOTAC(IOTA) į AOA
Kz178.758877
1 MIOTAC(IOTA) į BHD
.د.ب0.0739297
1 MIOTAC(IOTA) į BMD
$0.1961
1 MIOTAC(IOTA) į DKK
kr1.251118
1 MIOTAC(IOTA) į HNL
L5.139781
1 MIOTAC(IOTA) į MUR
8.934316
1 MIOTAC(IOTA) į NAD
$3.447438
1 MIOTAC(IOTA) į NOK
kr1.947273
1 MIOTAC(IOTA) į NZD
$0.329448
1 MIOTAC(IOTA) į PAB
B/.0.1961
1 MIOTAC(IOTA) į PGK
K0.831464
1 MIOTAC(IOTA) į QAR
ر.ق0.713804
1 MIOTAC(IOTA) į RSD
дин.19.653142

Išsamesnei MIOTAC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MIOTAC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MIOTAC

Kiek MIOTAC(IOTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IOTA kaina USD valiuta yra 0.1961USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IOTA į USD kaina?
Dabartinė IOTA kaina USD valiuta yra $ 0.1961. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MIOTAC rinkos kapitalizacija?
IOTA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IOTA apyvartoje?
IOTA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IOTA kaina?
IOTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IOTA kaina?
IOTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra IOTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IOTA yra $ 993.58KUSD.
Ar IOTA kaina šiais metais kils?
IOTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IOTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:40:59(UTC+8)

MIOTAC (IOTA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
