Daugiau apie IOST

IOST Kainos informacija

IOST Baltoji knyga

IOST Oficiali svetainė

IOST Tokenomika

IOST Kainų prognozė

IOST Istorija

IOST pirkimo vadovas

IOSTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

IOST Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

IOSToken logotipas

IOSToken kaina(IOST)

1 IOST į USD – tiesioginė kaina:

$0.003381
$0.003381$0.003381
+0.38%1D
USD
IOSToken (IOST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:01(UTC+8)

IOSToken (IOST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003312
$ 0.003312$ 0.003312
24 val. žemiausia
$ 0.003392
$ 0.003392$ 0.003392
24 val. aukščiausia

$ 0.003312
$ 0.003312$ 0.003312

$ 0.003392
$ 0.003392$ 0.003392

$ 0.13649600744247437
$ 0.13649600744247437$ 0.13649600744247437

$ 0.00156203910694
$ 0.00156203910694$ 0.00156203910694

+0.11%

+0.38%

+3.45%

+3.45%

IOSToken (IOST) realiojo laiko kaina yra $ 0.003382. Per pastarąsias 24 valandas IOST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003312 iki aukščiausios $ 0.003392 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IOST kaina yra $ 0.13649600744247437, o žemiausia – $ 0.00156203910694.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IOST per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IOSToken (IOST) rinkos informacija

No.388

$ 95.04M
$ 95.04M$ 95.04M

$ 224.52K
$ 224.52K$ 224.52K

$ 304.38M
$ 304.38M$ 304.38M

28.10B
28.10B 28.10B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

46,578,474,639
46,578,474,639 46,578,474,639

31.22%

2018-01-11 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

IOST

Dabartinė IOSToken rinkos kapitalizacija yra $ 95.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 224.52K. IOST apyvartoje yra 28.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 46578474639. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 304.38M

IOSToken (IOST) kainos istorija USD

Stebėkite IOSToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000128+0.38%
30 dienų$ -0.000291-7.93%
60 dienų$ -0.000327-8.82%
90 dienų$ -0.000232-6.42%
IOSToken kainos pokytis šiandien

Šiandien IOST užfiksuotas $ +0.0000128 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IOSToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000291 (-7.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IOSToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IOST rodiklis pasikeitė $ -0.000327 (-8.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IOSToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000232 (-6.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IOSToken (IOST) pokyčius?

Peržiūrėkite IOSToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IOSToken (IOST)

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

IOSToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IOSToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IOSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IOSToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IOSToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IOSToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IOSToken (IOST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IOSToken (IOST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IOSToken prognozes.

Peržiūrėkite IOSToken kainos prognozę dabar!

IOSToken (IOST) Tokenomika

Supratimas apie IOSToken (IOST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IOSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IOSToken (IOST)

Ieškote, kaip nusipirkti IOSToken? Viskas paprasta ir patogu! IOSToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IOST į vietos valiutas

1 IOSToken(IOST) į VND
88.99733
1 IOSToken(IOST) į AUD
A$0.00510682
1 IOSToken(IOST) į GBP
0.00246886
1 IOSToken(IOST) į EUR
0.0028747
1 IOSToken(IOST) į USD
$0.003382
1 IOSToken(IOST) į MYR
RM0.01427204
1 IOSToken(IOST) į TRY
0.13960896
1 IOSToken(IOST) į JPY
¥0.497154
1 IOSToken(IOST) į ARS
ARS$4.817659
1 IOSToken(IOST) į RUB
0.285779
1 IOSToken(IOST) į INR
0.29808948
1 IOSToken(IOST) į IDR
Rp55.44261408
1 IOSToken(IOST) į KRW
4.69719216
1 IOSToken(IOST) į PHP
0.1934504
1 IOSToken(IOST) į EGP
￡E.0.1626742
1 IOSToken(IOST) į BRL
R$0.0182628
1 IOSToken(IOST) į CAD
C$0.00466716
1 IOSToken(IOST) į BDT
0.4119276
1 IOSToken(IOST) į NGN
5.10103678
1 IOSToken(IOST) į COP
$13.26271592
1 IOSToken(IOST) į ZAR
R.0.05915118
1 IOSToken(IOST) į UAH
0.13960896
1 IOSToken(IOST) į VES
Bs0.527592
1 IOSToken(IOST) į CLP
$3.250102
1 IOSToken(IOST) į PKR
Rs0.96052182
1 IOSToken(IOST) į KZT
1.82316856
1 IOSToken(IOST) į THB
฿0.10751378
1 IOSToken(IOST) į TWD
NT$0.10250842
1 IOSToken(IOST) į AED
د.إ0.01241194
1 IOSToken(IOST) į CHF
Fr0.00267178
1 IOSToken(IOST) į HKD
HK$0.02631196
1 IOSToken(IOST) į AMD
֏1.29229602
1 IOSToken(IOST) į MAD
.د.م0.03053946
1 IOSToken(IOST) į MXN
$0.0629052
1 IOSToken(IOST) į SAR
ريال0.0126825
1 IOSToken(IOST) į PLN
0.01231048
1 IOSToken(IOST) į RON
лв0.01464406
1 IOSToken(IOST) į SEK
kr0.03158788
1 IOSToken(IOST) į BGN
лв0.00564794
1 IOSToken(IOST) į HUF
Ft1.13641964
1 IOSToken(IOST) į CZK
0.07054852
1 IOSToken(IOST) į KWD
د.ك0.00103151
1 IOSToken(IOST) į ILS
0.01122824
1 IOSToken(IOST) į AOA
Kz3.09422562
1 IOSToken(IOST) į BHD
.د.ب0.001275014
1 IOSToken(IOST) į BMD
$0.003382
1 IOSToken(IOST) į DKK
kr0.02157716
1 IOSToken(IOST) į HNL
L0.08864222
1 IOSToken(IOST) į MUR
0.153881
1 IOSToken(IOST) į NAD
$0.05945556
1 IOSToken(IOST) į NOK
kr0.03358326
1 IOSToken(IOST) į NZD
$0.00568176
1 IOSToken(IOST) į PAB
B/.0.003382
1 IOSToken(IOST) į PGK
K0.01433968
1 IOSToken(IOST) į QAR
ر.ق0.01231048
1 IOSToken(IOST) į RSD
дин.0.33874112

IOSToken išteklius

Išsamesnei IOSToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IOSToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IOSToken

Kiek IOSToken(IOST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IOST kaina USD valiuta yra 0.003382USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IOST į USD kaina?
Dabartinė IOST kaina USD valiuta yra $ 0.003382. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IOSToken rinkos kapitalizacija?
IOST rinkos kapitalizacija yra $ 95.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IOST apyvartoje?
IOST apyvartoje yra 28.10BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IOST kaina?
IOST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13649600744247437USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IOST kaina?
IOST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00156203910694USD.
Kokia yra IOST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IOST yra $ 224.52KUSD.
Ar IOST kaina šiais metais kils?
IOST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IOST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:01(UTC+8)

IOSToken (IOST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

IOST-į-USD skaičiuoklė

Suma

IOST
IOST
USD
USD

1 IOST = 0.003382 USD

Prekiauti IOST

IOSTUSDT
$0.003381
$0.003381$0.003381
+0.32%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis