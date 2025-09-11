Daugiau apie ILV

Illuvium kaina(ILV)

Illuvium (ILV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:01(UTC+8)

Illuvium (ILV) kainos informacija (USD)

Illuvium (ILV) realiojo laiko kaina yra $ 15.165. Per pastarąsias 24 valandas ILV svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.783 iki aukščiausios $ 15.387 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ILV kaina yra $ 2,868.94660798, o žemiausia – $ 9.1222981250739.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ILV per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Illuvium (ILV) rinkos informacija

No.387

$ 96.13M
$ 96.13M$ 96.13M

$ 641.12K
$ 641.12K$ 641.12K

$ 137.60M
$ 137.60M$ 137.60M

6.34M
6.34M 6.34M

9,073,211.37504228
9,073,211.37504228 9,073,211.37504228

2021-03-31 00:00:00

ETH

Dabartinė Illuvium rinkos kapitalizacija yra $ 96.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 641.12K. ILV apyvartoje yra 6.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 9073211.37504228. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 137.60M

Illuvium (ILV) kainos istorija USD

Stebėkite Illuvium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02886-0.19%
30 dienų$ -2.081-12.07%
60 dienų$ +2.997+24.63%
90 dienų$ +3.555+30.62%
Illuvium kainos pokytis šiandien

Šiandien ILV užfiksuotas $ -0.02886 (-0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Illuvium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.081 (-12.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Illuvium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ILV rodiklis pasikeitė $ +2.997 (+24.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Illuvium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.555 (+30.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Illuvium (ILV) pokyčius?

Peržiūrėkite Illuvium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Illuvium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ILVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Illuvium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Illuvium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Illuvium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Illuvium (ILV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Illuvium (ILV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Illuvium prognozes.

Peržiūrėkite Illuvium kainos prognozę dabar!

Illuvium (ILV) Tokenomika

Supratimas apie Illuvium (ILV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ILVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Illuvium (ILV)

Ieškote, kaip nusipirkti Illuvium? Viskas paprasta ir patogu! Illuvium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Illuvium išteklius

Išsamesnei Illuvium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Illuvium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Illuvium

Kiek Illuvium(ILV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ILV kaina USD valiuta yra 15.165USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ILV į USD kaina?
Dabartinė ILV kaina USD valiuta yra $ 15.165. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Illuvium rinkos kapitalizacija?
ILV rinkos kapitalizacija yra $ 96.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ILV apyvartoje?
ILV apyvartoje yra 6.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ILV kaina?
ILV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2,868.94660798USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ILV kaina?
ILV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 9.1222981250739USD.
Kokia yra ILV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ILV yra $ 641.12KUSD.
Ar ILV kaina šiais metais kils?
ILV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ILV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

