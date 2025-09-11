Daugiau apie ICT

ICT logotipas

ICT kaina(ICT)

1 ICT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0509
$0.0509$0.0509
+7.83%1D
USD
ICT (ICT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:00:02(UTC+8)

ICT (ICT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04695
$ 0.04695$ 0.04695
24 val. žemiausia
$ 0.05242
$ 0.05242$ 0.05242
24 val. aukščiausia

$ 0.04695
$ 0.04695$ 0.04695

$ 0.05242
$ 0.05242$ 0.05242

$ 0.6200117873240762
$ 0.6200117873240762$ 0.6200117873240762

$ 0.019190999425412084
$ 0.019190999425412084$ 0.019190999425412084

-0.20%

+7.83%

+2.86%

+2.86%

ICT (ICT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0509. Per pastarąsias 24 valandas ICT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04695 iki aukščiausios $ 0.05242 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICT kaina yra $ 0.6200117873240762, o žemiausia – $ 0.019190999425412084.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICT per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +7.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ICT (ICT) rinkos informacija

No.7926

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

$ 35.63M
$ 35.63M$ 35.63M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

69,799,935
69,799,935 69,799,935

0.00%

ICT

Dabartinė ICT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.37K. ICT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 69799935. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.63M

ICT (ICT) kainos istorija USD

Stebėkite ICT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0036961+7.83%
30 dienų$ +0.00012+0.23%
60 dienų$ +0.00079+1.57%
90 dienų$ +0.00243+5.01%
ICT kainos pokytis šiandien

Šiandien ICT užfiksuotas $ +0.0036961 (+7.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ICT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00012 (+0.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ICT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICT rodiklis pasikeitė $ +0.00079 (+1.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ICT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00243 (+5.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ICT (ICT) pokyčius?

Peržiūrėkite ICT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ICT (ICT)

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ICT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ICT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ICTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ICT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ICT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ICT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ICT (ICT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ICT (ICT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ICT prognozes.

Peržiūrėkite ICT kainos prognozę dabar!

ICT (ICT) Tokenomika

Supratimas apie ICT (ICT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ICT (ICT)

Ieškote, kaip nusipirkti ICT? Viskas paprasta ir patogu! ICT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ICT į vietos valiutas

1 ICT(ICT) į VND
1,339.4335
1 ICT(ICT) į AUD
A$0.076859
1 ICT(ICT) į GBP
0.037157
1 ICT(ICT) į EUR
0.043265
1 ICT(ICT) į USD
$0.0509
1 ICT(ICT) į MYR
RM0.214798
1 ICT(ICT) į TRY
2.100643
1 ICT(ICT) į JPY
¥7.4823
1 ICT(ICT) į ARS
ARS$72.50705
1 ICT(ICT) į RUB
4.300541
1 ICT(ICT) į INR
4.490907
1 ICT(ICT) į IDR
Rp834.426096
1 ICT(ICT) į KRW
70.792738
1 ICT(ICT) į PHP
2.910462
1 ICT(ICT) į EGP
￡E.2.448799
1 ICT(ICT) į BRL
R$0.27486
1 ICT(ICT) į CAD
C$0.070242
1 ICT(ICT) į BDT
6.19962
1 ICT(ICT) į NGN
76.771961
1 ICT(ICT) į COP
$199.607404
1 ICT(ICT) į ZAR
R.0.890241
1 ICT(ICT) į UAH
2.101152
1 ICT(ICT) į VES
Bs7.9404
1 ICT(ICT) į CLP
$48.9149
1 ICT(ICT) į PKR
Rs14.456109
1 ICT(ICT) į KZT
27.439172
1 ICT(ICT) į THB
฿1.618111
1 ICT(ICT) į TWD
NT$1.544815
1 ICT(ICT) į AED
د.إ0.186803
1 ICT(ICT) į CHF
Fr0.040211
1 ICT(ICT) į HKD
HK$0.396002
1 ICT(ICT) į AMD
֏19.449399
1 ICT(ICT) į MAD
.د.م0.459627
1 ICT(ICT) į MXN
$0.94674
1 ICT(ICT) į SAR
ريال0.190875
1 ICT(ICT) į PLN
0.185276
1 ICT(ICT) į RON
лв0.220397
1 ICT(ICT) į SEK
kr0.475915
1 ICT(ICT) į BGN
лв0.085003
1 ICT(ICT) į HUF
Ft17.109017
1 ICT(ICT) į CZK
1.061774
1 ICT(ICT) į KWD
د.ك0.0155245
1 ICT(ICT) į ILS
0.168988
1 ICT(ICT) į AOA
Kz46.568919
1 ICT(ICT) į BHD
.د.ب0.0191893
1 ICT(ICT) į BMD
$0.0509
1 ICT(ICT) į DKK
kr0.324742
1 ICT(ICT) į HNL
L1.334089
1 ICT(ICT) į MUR
2.319004
1 ICT(ICT) į NAD
$0.894822
1 ICT(ICT) į NOK
kr0.505437
1 ICT(ICT) į NZD
$0.085512
1 ICT(ICT) į PAB
B/.0.0509
1 ICT(ICT) į PGK
K0.215816
1 ICT(ICT) į QAR
ر.ق0.185276
1 ICT(ICT) į RSD
дин.5.098144

ICT išteklius

Išsamesnei ICT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali ICT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ICT

Kiek ICT(ICT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICT kaina USD valiuta yra 0.0509USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICT į USD kaina?
Dabartinė ICT kaina USD valiuta yra $ 0.0509. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ICT rinkos kapitalizacija?
ICT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICT apyvartoje?
ICT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICT kaina?
ICT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6200117873240762USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICT kaina?
ICT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019190999425412084USD.
Kokia yra ICT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICT yra $ 15.37KUSD.
Ar ICT kaina šiais metais kils?
ICT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:00:02(UTC+8)

