ICT (ICT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0509. Per pastarąsias 24 valandas ICT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04695 iki aukščiausios $ 0.05242 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICT kaina yra $ 0.6200117873240762, o žemiausia – $ 0.019190999425412084.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICT per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +7.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ICT (ICT) rinkos informacija
Dabartinė ICT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.37K. ICT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 69799935. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.63M
ICT (ICT) kainos istorija USD
Stebėkite ICT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0036961
+7.83%
30 dienų
$ +0.00012
+0.23%
60 dienų
$ +0.00079
+1.57%
90 dienų
$ +0.00243
+5.01%
ICT kainos pokytis šiandien
Šiandien ICT užfiksuotas $ +0.0036961 (+7.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ICT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00012 (+0.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ICT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICT rodiklis pasikeitė $ +0.00079 (+1.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ICT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00243 (+5.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ICT (ICT) pokyčius?
ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.
ICT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ICT (ICT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ICT (ICT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ICT prognozes.
Supratimas apie ICT (ICT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
