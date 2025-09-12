ICB Network (ICBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002645. Per pastarąsias 24 valandas ICBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002516 iki aukščiausios $ 0.0002849 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICBX kaina yra $ 0.000884643643879396, o žemiausia – $ 0.000043342386939507.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICBX per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ICB Network (ICBX) rinkos informacija
No.1425
$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M
$ 37.30K
$ 37.30K$ 37.30K
$ 26.45M
$ 26.45M$ 26.45M
19.29B
19.29B 19.29B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
19.29%
ICBX
Dabartinė ICB Network rinkos kapitalizacija yra $ 5.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.30K. ICBX apyvartoje yra 19.29B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.45M
ICB Network (ICBX) kainos istorija USD
Stebėkite ICB Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000002697
+1.03%
30 dienų
$ -0.0000885
-25.08%
60 dienų
$ -0.0001327
-33.41%
90 dienų
$ +0.0000645
+32.25%
ICB Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ICBX užfiksuotas $ +0.000002697 (+1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ICB Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000885 (-25.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ICB Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICBX rodiklis pasikeitė $ -0.0001327 (-33.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ICB Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000645 (+32.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ICB Network (ICBX) pokyčius?
ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.
ICB Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ICB Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ICBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ICB Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ICB Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ICB Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ICB Network (ICBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ICB Network (ICBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ICB Network prognozes.
Supratimas apie ICB Network (ICBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ICB Network (ICBX)
Ieškote, kaip nusipirkti ICB Network? Viskas paprasta ir patogu! ICB Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.