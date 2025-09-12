Daugiau apie ICBX

ICBX Kainos informacija

ICBX Baltoji knyga

ICBX Oficiali svetainė

ICBX Tokenomika

ICBX Kainų prognozė

ICBX Istorija

ICBX pirkimo vadovas

ICBXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ICBX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ICB Network logotipas

ICB Network kaina(ICBX)

1 ICBX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002645
$0.0002645$0.0002645
+1.03%1D
USD
ICB Network (ICBX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:22:22(UTC+8)

ICB Network (ICBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002516
$ 0.0002516$ 0.0002516
24 val. žemiausia
$ 0.0002849
$ 0.0002849$ 0.0002849
24 val. aukščiausia

$ 0.0002516
$ 0.0002516$ 0.0002516

$ 0.0002849
$ 0.0002849$ 0.0002849

$ 0.000884643643879396
$ 0.000884643643879396$ 0.000884643643879396

$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507

+0.41%

+1.03%

-16.51%

-16.51%

ICB Network (ICBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002645. Per pastarąsias 24 valandas ICBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002516 iki aukščiausios $ 0.0002849 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICBX kaina yra $ 0.000884643643879396, o žemiausia – $ 0.000043342386939507.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICBX per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ICB Network (ICBX) rinkos informacija

No.1425

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

$ 37.30K
$ 37.30K$ 37.30K

$ 26.45M
$ 26.45M$ 26.45M

19.29B
19.29B 19.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

19.29%

ICBX

Dabartinė ICB Network rinkos kapitalizacija yra $ 5.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.30K. ICBX apyvartoje yra 19.29B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.45M

ICB Network (ICBX) kainos istorija USD

Stebėkite ICB Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000002697+1.03%
30 dienų$ -0.0000885-25.08%
60 dienų$ -0.0001327-33.41%
90 dienų$ +0.0000645+32.25%
ICB Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ICBX užfiksuotas $ +0.000002697 (+1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ICB Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000885 (-25.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ICB Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICBX rodiklis pasikeitė $ -0.0001327 (-33.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ICB Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000645 (+32.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ICB Network (ICBX) pokyčius?

Peržiūrėkite ICB Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ICB Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ICBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ICB Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ICB Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ICB Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ICB Network (ICBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ICB Network (ICBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ICB Network prognozes.

Peržiūrėkite ICB Network kainos prognozę dabar!

ICB Network (ICBX) Tokenomika

Supratimas apie ICB Network (ICBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ICB Network (ICBX)

Ieškote, kaip nusipirkti ICB Network? Viskas paprasta ir patogu! ICB Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ICBX į vietos valiutas

1 ICB Network(ICBX) į VND
6.9603175
1 ICB Network(ICBX) į AUD
A$0.00039675
1 ICB Network(ICBX) į GBP
0.000193085
1 ICB Network(ICBX) į EUR
0.000224825
1 ICB Network(ICBX) į USD
$0.0002645
1 ICB Network(ICBX) į MYR
RM0.001113545
1 ICB Network(ICBX) į TRY
0.01093443
1 ICB Network(ICBX) į JPY
¥0.0388815
1 ICB Network(ICBX) į ARS
ARS$0.37893857
1 ICB Network(ICBX) į RUB
0.02235025
1 ICB Network(ICBX) į INR
0.02337651
1 ICB Network(ICBX) į IDR
Rp4.33606488
1 ICB Network(ICBX) į KRW
0.36735876
1 ICB Network(ICBX) į PHP
0.015105595
1 ICB Network(ICBX) į EGP
￡E.0.012751545
1 ICB Network(ICBX) į BRL
R$0.001425655
1 ICB Network(ICBX) į CAD
C$0.00036501
1 ICB Network(ICBX) į BDT
0.03204682
1 ICB Network(ICBX) į NGN
0.39714675
1 ICB Network(ICBX) į COP
$1.033203125
1 ICB Network(ICBX) į ZAR
R.0.004589075
1 ICB Network(ICBX) į UAH
0.010884175
1 ICB Network(ICBX) į VES
Bs0.0415265
1 ICB Network(ICBX) į CLP
$0.2515395
1 ICB Network(ICBX) į PKR
Rs0.07475828
1 ICB Network(ICBX) į KZT
0.14197302
1 ICB Network(ICBX) į THB
฿0.00837936
1 ICB Network(ICBX) į TWD
NT$0.008001125
1 ICB Network(ICBX) į AED
د.إ0.000970715
1 ICB Network(ICBX) į CHF
Fr0.000208955
1 ICB Network(ICBX) į HKD
HK$0.00205781
1 ICB Network(ICBX) į AMD
֏0.1007216
1 ICB Network(ICBX) į MAD
.د.م0.002377855
1 ICB Network(ICBX) į MXN
$0.004890605
1 ICB Network(ICBX) į SAR
ريال0.000991875
1 ICB Network(ICBX) į PLN
0.00095749
1 ICB Network(ICBX) į RON
лв0.00114264
1 ICB Network(ICBX) į SEK
kr0.002462495
1 ICB Network(ICBX) į BGN
лв0.00043907
1 ICB Network(ICBX) į HUF
Ft0.08831126
1 ICB Network(ICBX) į CZK
0.005493665
1 ICB Network(ICBX) į KWD
د.ك0.0000806725
1 ICB Network(ICBX) į ILS
0.00087814
1 ICB Network(ICBX) į AOA
Kz0.241993695
1 ICB Network(ICBX) į BHD
.د.ب0.0000997165
1 ICB Network(ICBX) į BMD
$0.0002645
1 ICB Network(ICBX) į DKK
kr0.00168222
1 ICB Network(ICBX) į HNL
L0.00689816
1 ICB Network(ICBX) į MUR
0.01205062
1 ICB Network(ICBX) į NAD
$0.004620815
1 ICB Network(ICBX) į NOK
kr0.002610615
1 ICB Network(ICBX) į NZD
$0.000441715
1 ICB Network(ICBX) į PAB
B/.0.0002645
1 ICB Network(ICBX) į PGK
K0.00111619
1 ICB Network(ICBX) į QAR
ر.ق0.00095749
1 ICB Network(ICBX) į RSD
дин.0.026426195

ICB Network išteklius

Išsamesnei ICB Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ICB Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ICB Network

Kiek ICB Network(ICBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICBX kaina USD valiuta yra 0.0002645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICBX į USD kaina?
Dabartinė ICBX kaina USD valiuta yra $ 0.0002645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ICB Network rinkos kapitalizacija?
ICBX rinkos kapitalizacija yra $ 5.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICBX apyvartoje?
ICBX apyvartoje yra 19.29BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICBX kaina?
ICBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000884643643879396USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICBX kaina?
ICBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000043342386939507USD.
Kokia yra ICBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICBX yra $ 37.30KUSD.
Ar ICBX kaina šiais metais kils?
ICBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:22:22(UTC+8)

ICB Network (ICBX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ICBX-į-USD skaičiuoklė

Suma

ICBX
ICBX
USD
USD

1 ICBX = 0.0002645 USD

Prekiauti ICBX

ICBXUSDT
$0.0002645
$0.0002645$0.0002645
+1.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis