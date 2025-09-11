Honeyland (HXD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00425. Per pastarąsias 24 valandas HXD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0042 iki aukščiausios $ 0.00425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HXD kaina yra $ 0.35171972537655316, o žemiausia – $ 0.002741222502780159.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HXD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Honeyland (HXD) rinkos informacija
Dabartinė Honeyland rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 503.70. HXD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.25M
Honeyland (HXD) kainos istorija USD
Stebėkite Honeyland kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00004998
+1.19%
30 dienų
$ +0.00077
+22.12%
60 dienų
$ -0.00034
-7.41%
90 dienų
$ +0.00053
+14.24%
Honeyland kainos pokytis šiandien
Šiandien HXD užfiksuotas $ +0.00004998 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Honeyland 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00077 (+22.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Honeyland 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HXD rodiklis pasikeitė $ -0.00034 (-7.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Honeyland 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00053 (+14.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Honeyland (HXD) pokyčius?
Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.
Honeyland galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Honeyland investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HXDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Honeyland mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Honeyland, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Honeyland kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Honeyland (HXD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Honeyland (HXD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Honeyland prognozes.
Supratimas apie Honeyland (HXD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HXDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Honeyland (HXD)
Ieškote, kaip nusipirkti Honeyland? Viskas paprasta ir patogu! Honeyland lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.