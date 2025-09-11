Hatom (HTM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0793. Per pastarąsias 24 valandas HTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0791 iki aukščiausios $ 0.0921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTM kaina yra $ 3.5947183933695026, o žemiausia – $ 0.081040686631687.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTM per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -3.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hatom (HTM) rinkos informacija
No.2016
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 99.65K
$ 99.65K$ 99.65K
$ 7.93M
$ 7.93M$ 7.93M
16.67M
16.67M 16.67M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
16.66%
EGLD
Dabartinė Hatom rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.65K. HTM apyvartoje yra 16.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.93M
Hatom (HTM) kainos istorija USD
Stebėkite Hatom kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003296
-3.98%
30 dienų
$ -0.0337
-29.83%
60 dienų
$ -0.0613
-43.60%
90 dienų
$ -0.0707
-47.14%
Hatom kainos pokytis šiandien
Šiandien HTM užfiksuotas $ -0.003296 (-3.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hatom 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0337 (-29.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hatom 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HTM rodiklis pasikeitė $ -0.0613 (-43.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hatom 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0707 (-47.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hatom (HTM) pokyčius?
Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.
Hatom galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hatom investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HTMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hatom mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hatom, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hatom kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hatom (HTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hatom (HTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hatom prognozes.
Supratimas apie Hatom (HTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hatom (HTM)
Ieškote, kaip nusipirkti Hatom? Viskas paprasta ir patogu! Hatom lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.