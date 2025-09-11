Daugiau apie HTM

Hatom logotipas

Hatom kaina(HTM)

$0.0793
$0.0793
Hatom (HTM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:56(UTC+8)

Hatom (HTM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.13%

-3.98%

-10.20%

-10.20%

Hatom (HTM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0793. Per pastarąsias 24 valandas HTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0791 iki aukščiausios $ 0.0921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTM kaina yra $ 3.5947183933695026, o žemiausia – $ 0.081040686631687.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTM per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -3.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hatom (HTM) rinkos informacija

No.2016

16.66%

EGLD

Dabartinė Hatom rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.65K. HTM apyvartoje yra 16.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.93M

Hatom (HTM) kainos istorija USD

Stebėkite Hatom kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003296-3.98%
30 dienų$ -0.0337-29.83%
60 dienų$ -0.0613-43.60%
90 dienų$ -0.0707-47.14%
Hatom kainos pokytis šiandien

Šiandien HTM užfiksuotas $ -0.003296 (-3.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hatom 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0337 (-29.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hatom 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HTM rodiklis pasikeitė $ -0.0613 (-43.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hatom 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0707 (-47.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hatom (HTM) pokyčius?

Peržiūrėkite Hatom kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Hatom galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hatom investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HTMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hatom mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hatom, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hatom kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hatom (HTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hatom (HTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hatom prognozes.

Peržiūrėkite Hatom kainos prognozę dabar!

Hatom (HTM) Tokenomika

Supratimas apie Hatom (HTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hatom (HTM)

Ieškote, kaip nusipirkti Hatom? Viskas paprasta ir patogu! Hatom lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HTM į vietos valiutas

Hatom išteklius

Išsamesnei Hatom analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hatom svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hatom

Kiek Hatom(HTM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HTM kaina USD valiuta yra 0.0793USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HTM į USD kaina?
Dabartinė HTM kaina USD valiuta yra $ 0.0793. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hatom rinkos kapitalizacija?
HTM rinkos kapitalizacija yra $ 1.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HTM apyvartoje?
HTM apyvartoje yra 16.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HTM kaina?
HTM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.5947183933695026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HTM kaina?
HTM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.081040686631687USD.
Kokia yra HTM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HTM yra $ 99.65KUSD.
Ar HTM kaina šiais metais kils?
HTM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HTM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:56(UTC+8)

Hatom (HTM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

