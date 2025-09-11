HIRO (HRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000468. Per pastarąsias 24 valandas HRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00045 iki aukščiausios $ 0.000469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HRT kaina yra $ 1.4295863340159147, o žemiausia – $ 0.000028302417113575.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HIRO (HRT) rinkos informacija
Dabartinė HIRO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.87K. HRT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 468.00K
HIRO (HRT) kainos istorija USD
Stebėkite HIRO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000098
-0.21%
30 dienų
$ -0.000017
-3.51%
60 dienų
$ -0.00008
-14.60%
90 dienų
$ +0.00001
+2.18%
HIRO kainos pokytis šiandien
Šiandien HRT užfiksuotas $ -0.00000098 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HIRO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000017 (-3.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HIRO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HRT rodiklis pasikeitė $ -0.00008 (-14.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HIRO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001 (+2.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HIRO (HRT) pokyčius?
HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology.
HIRO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti HRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HIRO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HIRO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HIRO (HRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HIRO (HRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HIRO prognozes.
Supratimas apie HIRO (HRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HIRO (HRT)
Ieškote, kaip nusipirkti HIRO? Viskas paprasta ir patogu! HIRO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.