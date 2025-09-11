Daugiau apie HOOK

HOOK Kainos informacija

HOOK Baltoji knyga

HOOK Oficiali svetainė

HOOK Tokenomika

HOOK Kainų prognozė

HOOK Istorija

HOOK pirkimo vadovas

HOOKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HOOK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hooked Protocol logotipas

Hooked Protocol kaina(HOOK)

1 HOOK į USD – tiesioginė kaina:

$0.11674
$0.11674$0.11674
+3.08%1D
USD
Hooked Protocol (HOOK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:26:45(UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.109
$ 0.109$ 0.109
24 val. žemiausia
$ 0.11821
$ 0.11821$ 0.11821
24 val. aukščiausia

$ 0.109
$ 0.109$ 0.109

$ 0.11821
$ 0.11821$ 0.11821

$ 4.062533059080115
$ 4.062533059080115$ 4.062533059080115

$ 0.07833259635294688
$ 0.07833259635294688$ 0.07833259635294688

+2.99%

+3.08%

+10.03%

+10.03%

Hooked Protocol (HOOK) realiojo laiko kaina yra $ 0.11688. Per pastarąsias 24 valandas HOOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.109 iki aukščiausios $ 0.11821 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOOK kaina yra $ 4.062533059080115, o žemiausia – $ 0.07833259635294688.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOOK per pastarąją valandą pasikeitė +2.99%, per 24 valandas – +3.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hooked Protocol (HOOK) rinkos informacija

No.773

$ 30.36M
$ 30.36M$ 30.36M

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 58.44M
$ 58.44M$ 58.44M

259.75M
259.75M 259.75M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Dabartinė Hooked Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 30.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.32M. HOOK apyvartoje yra 259.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.44M

Hooked Protocol (HOOK) kainos istorija USD

Stebėkite Hooked Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0034882+3.08%
30 dienų$ +0.00774+7.09%
60 dienų$ +0.00033+0.28%
90 dienų$ +0.01713+17.17%
Hooked Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien HOOK užfiksuotas $ +0.0034882 (+3.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hooked Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00774 (+7.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hooked Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOOK rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+0.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hooked Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01713 (+17.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hooked Protocol (HOOK) pokyčius?

Peržiūrėkite Hooked Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hooked Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOOKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hooked Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hooked Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hooked Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hooked Protocol (HOOK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hooked Protocol (HOOK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hooked Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Hooked Protocol kainos prognozę dabar!

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomika

Supratimas apie Hooked Protocol (HOOK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOOKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hooked Protocol (HOOK)

Ieškote, kaip nusipirkti Hooked Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Hooked Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOOK į vietos valiutas

1 Hooked Protocol(HOOK) į VND
3,075.6972
1 Hooked Protocol(HOOK) į AUD
A$0.1764888
1 Hooked Protocol(HOOK) į GBP
0.0853224
1 Hooked Protocol(HOOK) į EUR
0.099348
1 Hooked Protocol(HOOK) į USD
$0.11688
1 Hooked Protocol(HOOK) į MYR
RM0.4932336
1 Hooked Protocol(HOOK) į TRY
4.8259752
1 Hooked Protocol(HOOK) į JPY
¥17.18136
1 Hooked Protocol(HOOK) į ARS
ARS$166.49556
1 Hooked Protocol(HOOK) į RUB
9.9862272
1 Hooked Protocol(HOOK) į INR
10.3169976
1 Hooked Protocol(HOOK) į IDR
Rp1,916.0652672
1 Hooked Protocol(HOOK) į KRW
162.78462
1 Hooked Protocol(HOOK) į PHP
6.6902112
1 Hooked Protocol(HOOK) į EGP
￡E.5.6324472
1 Hooked Protocol(HOOK) į BRL
R$0.631152
1 Hooked Protocol(HOOK) į CAD
C$0.1612944
1 Hooked Protocol(HOOK) į BDT
14.235984
1 Hooked Protocol(HOOK) į NGN
176.2889352
1 Hooked Protocol(HOOK) į COP
$458.3519328
1 Hooked Protocol(HOOK) į ZAR
R.2.0477376
1 Hooked Protocol(HOOK) į UAH
4.8248064
1 Hooked Protocol(HOOK) į VES
Bs18.23328
1 Hooked Protocol(HOOK) į CLP
$112.32168
1 Hooked Protocol(HOOK) į PKR
Rs33.1950888
1 Hooked Protocol(HOOK) į KZT
63.0076704
1 Hooked Protocol(HOOK) į THB
฿3.7191216
1 Hooked Protocol(HOOK) į TWD
NT$3.5438016
1 Hooked Protocol(HOOK) į AED
د.إ0.4289496
1 Hooked Protocol(HOOK) į CHF
Fr0.0923352
1 Hooked Protocol(HOOK) į HKD
HK$0.9093264
1 Hooked Protocol(HOOK) į AMD
֏44.6610168
1 Hooked Protocol(HOOK) į MAD
.د.م1.0554264
1 Hooked Protocol(HOOK) į MXN
$2.1763056
1 Hooked Protocol(HOOK) į SAR
ريال0.4383
1 Hooked Protocol(HOOK) į PLN
0.4254432
1 Hooked Protocol(HOOK) į RON
лв0.5060904
1 Hooked Protocol(HOOK) į SEK
kr1.0939968
1 Hooked Protocol(HOOK) į BGN
лв0.1951896
1 Hooked Protocol(HOOK) į HUF
Ft39.3266136
1 Hooked Protocol(HOOK) į CZK
2.4404544
1 Hooked Protocol(HOOK) į KWD
د.ك0.0356484
1 Hooked Protocol(HOOK) į ILS
0.3880416
1 Hooked Protocol(HOOK) į AOA
Kz106.5443016
1 Hooked Protocol(HOOK) į BHD
.د.ب0.04406376
1 Hooked Protocol(HOOK) į BMD
$0.11688
1 Hooked Protocol(HOOK) į DKK
kr0.7456944
1 Hooked Protocol(HOOK) į HNL
L3.0634248
1 Hooked Protocol(HOOK) į MUR
5.3250528
1 Hooked Protocol(HOOK) į NAD
$2.0547504
1 Hooked Protocol(HOOK) į NOK
kr1.1606184
1 Hooked Protocol(HOOK) į NZD
$0.1963584
1 Hooked Protocol(HOOK) į PAB
B/.0.11688
1 Hooked Protocol(HOOK) į PGK
K0.4955712
1 Hooked Protocol(HOOK) į QAR
ر.ق0.4254432
1 Hooked Protocol(HOOK) į RSD
дин.11.7102072

Hooked Protocol išteklius

Išsamesnei Hooked Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hooked Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hooked Protocol

Kiek Hooked Protocol(HOOK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOOK kaina USD valiuta yra 0.11688USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOOK į USD kaina?
Dabartinė HOOK kaina USD valiuta yra $ 0.11688. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hooked Protocol rinkos kapitalizacija?
HOOK rinkos kapitalizacija yra $ 30.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOOK apyvartoje?
HOOK apyvartoje yra 259.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOOK kaina?
HOOK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.062533059080115USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOOK kaina?
HOOK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07833259635294688USD.
Kokia yra HOOK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOOK yra $ 1.32MUSD.
Ar HOOK kaina šiais metais kils?
HOOK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOOK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:26:45(UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HOOK-į-USD skaičiuoklė

Suma

HOOK
HOOK
USD
USD

1 HOOK = 0.11688 USD

Prekiauti HOOK

HOOKUSDT
$0.11674
$0.11674$0.11674
+3.14%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis