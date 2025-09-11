Hooked Protocol (HOOK) realiojo laiko kaina yra $ 0.11688. Per pastarąsias 24 valandas HOOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.109 iki aukščiausios $ 0.11821 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOOK kaina yra $ 4.062533059080115, o žemiausia – $ 0.07833259635294688.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOOK per pastarąją valandą pasikeitė +2.99%, per 24 valandas – +3.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hooked Protocol (HOOK) rinkos informacija
No.773
$ 30.36M
$ 30.36M$ 30.36M
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
$ 58.44M
$ 58.44M$ 58.44M
259.75M
259.75M 259.75M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
BSC
Dabartinė Hooked Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 30.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.32M. HOOK apyvartoje yra 259.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.44M
Hooked Protocol (HOOK) kainos istorija USD
Stebėkite Hooked Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0034882
+3.08%
30 dienų
$ +0.00774
+7.09%
60 dienų
$ +0.00033
+0.28%
90 dienų
$ +0.01713
+17.17%
Hooked Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien HOOK užfiksuotas $ +0.0034882 (+3.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hooked Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00774 (+7.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hooked Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOOK rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+0.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hooked Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01713 (+17.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hooked Protocol (HOOK) pokyčius?
Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.
Hooked Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hooked Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HOOKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hooked Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hooked Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hooked Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hooked Protocol (HOOK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hooked Protocol (HOOK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hooked Protocol prognozes.
Supratimas apie Hooked Protocol (HOOK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOOKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hooked Protocol (HOOK)
Ieškote, kaip nusipirkti Hooked Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Hooked Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.