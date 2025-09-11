HONK (HONK) realiojo laiko kaina yra $ 0.001009. Per pastarąsias 24 valandas HONK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000952 iki aukščiausios $ 0.001072 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HONK kaina yra $ 0.04147847959572609, o žemiausia – $ 0.000066295081003402.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HONK per pastarąją valandą pasikeitė -2.80%, per 24 valandas – -5.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HONK (HONK) rinkos informacija
Dabartinė HONK rinkos kapitalizacija yra $ 928.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 495.17. HONK apyvartoje yra 919.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 999985895.01. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.01M
HONK (HONK) kainos istorija USD
Stebėkite HONK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000549
-5.16%
30 dienų
$ +0.000033
+3.38%
60 dienų
$ -0.000032
-3.08%
90 dienų
$ +0.000123
+13.88%
HONK kainos pokytis šiandien
Šiandien HONK užfiksuotas $ -0.0000549 (-5.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HONK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000033 (+3.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HONK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HONK rodiklis pasikeitė $ -0.000032 (-3.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HONK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000123 (+13.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HONK (HONK) pokyčius?
Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."
HONK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HONK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HONK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HONK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HONK (HONK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HONK (HONK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HONK prognozes.
Supratimas apie HONK (HONK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HONKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HONK (HONK)
Ieškote, kaip nusipirkti HONK? Viskas paprasta ir patogu! HONK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.